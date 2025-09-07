Mennyire erős a párkapcsolatod? Teszteld velünk

Egy kapcsolatban vannak boldog, könnyed pillanatok, de akadnak hullámvölgyek is. Nem mindig egyszerű megítélni, mennyire stabilak az alapok, és hogy a felek mennyire állják ki együtt az élet próbáit. Párkapcsolati tesztünkből most kiderülhet, hogy a ti szerelmetek inkább harmonikus, fejlesztésre szoruló, vagy olykor bizony ingatag lábakon áll.

Párkapcsolati tesztünkből most kiderül, mennyire stabil lábakon áll a párkapcsolatod Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

Párkapcsolati tesztkérdések

1. Hogyan oldjátok meg a nézeteltéréseket?

A) Inkább kerüljük a vitát, hagyjuk, hogy elcsituljon.

B) Leülünk, megbeszéljük, és kompromisszumot keresünk.

C) Sokszor hevesen reagálunk, de utána gyorsan kibékülünk.

2. Milyen gyakran vallotok szerelmet egymásnak?

A) Ritkán, de tettekben mindig kifejezzük.

B) Szinte mindennap, természetesen.

C) Csak különleges pillanatokban.

3. Mennyire érzed, hogy a párod támogat?

A) Általában mellettem áll, de néha azért bizonytalan vagyok ebben.

B) Mindig számíthatok rá, akár jó, akár rossz időszakban.

C) Nem mindig figyel rám, neki a saját dolga az első.

4. Milyen gyakran szoktatok közös programokat szervezni?

A) Leginkább hétvégén vagy ünnepekkor.

B) Gyakran szervezünk, még hétköznapokon is.

C) Ritkán, inkább külön töltjük az időt, mert mások a hobbijaink.

5. Hogyan érzed magad, amikor a párod nincs a közelben?

A) Hiányzik, de tudom, hogy minden rendben van.

B) Szinte mindig kapcsolatban vagyunk, üzenünk, hívjuk egymást.

C) Jólesik a szabadság, sokszor megkönnyebbülök, hogy csak magamra kell figyelnem.

6. Mit gondolnak a rokonok, barátok a párkapcsolatotokról?

A) Aranyos párosnak tartanak minket, bár észreveszik a különbségeinket.

B) Példaként emlegetnek, hogy mennyire összhangban vagyunk.

C) Néha megjegyzik, hogy nehéz követni, éppen milyen a kapcsolatunk.

7. Ha közös jövőről van szó, milyen a hozzáállásotok?

A) Beszélgetünk róla, de nem mindig jutunk közös nevezőre.

B) Egyértelmű terveink vannak, hasonló célokat látunk.

C) Inkább kerülöm a témát, mert nem érzem biztosnak.

8. Mennyire tudjátok egymást megnevettetni?

A) Van, amikor igen, de ritkán.

B) Gyakran, hiszen az egyik legjobb közös erősségünk a humor.

C) Ez nem igazán jellemző, teljesen más a humorérzékünk.