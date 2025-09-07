Mennyire erős a párkapcsolatod? Teszteld velünk

Egy kapcsolatban vannak boldog, könnyed pillanatok, de akadnak hullámvölgyek is. Nem mindig egyszerű megítélni, mennyire stabilak az alapok, és hogy a felek mennyire állják ki együtt az élet próbáit. Párkapcsolati tesztünkből most kiderülhet, hogy a ti szerelmetek inkább harmonikus, fejlesztésre szoruló, vagy olykor bizony ingatag lábakon áll.
1. Hogyan oldjátok meg a nézeteltéréseket?
A) Inkább kerüljük a vitát, hagyjuk, hogy elcsituljon.
B) Leülünk, megbeszéljük, és kompromisszumot keresünk.
C) Sokszor hevesen reagálunk, de utána gyorsan kibékülünk.
2. Milyen gyakran vallotok szerelmet egymásnak?
A) Ritkán, de tettekben mindig kifejezzük.
B) Szinte mindennap, természetesen.
C) Csak különleges pillanatokban.
3. Mennyire érzed, hogy a párod támogat?
A) Általában mellettem áll, de néha azért bizonytalan vagyok ebben.
B) Mindig számíthatok rá, akár jó, akár rossz időszakban.
C) Nem mindig figyel rám, neki a saját dolga az első.
4. Milyen gyakran szoktatok közös programokat szervezni?
A) Leginkább hétvégén vagy ünnepekkor.
B) Gyakran szervezünk, még hétköznapokon is.
C) Ritkán, inkább külön töltjük az időt, mert mások a hobbijaink.
5. Hogyan érzed magad, amikor a párod nincs a közelben?
A) Hiányzik, de tudom, hogy minden rendben van.
B) Szinte mindig kapcsolatban vagyunk, üzenünk, hívjuk egymást.
C) Jólesik a szabadság, sokszor megkönnyebbülök, hogy csak magamra kell figyelnem.
6. Mit gondolnak a rokonok, barátok a párkapcsolatotokról?
A) Aranyos párosnak tartanak minket, bár észreveszik a különbségeinket.
B) Példaként emlegetnek, hogy mennyire összhangban vagyunk.
C) Néha megjegyzik, hogy nehéz követni, éppen milyen a kapcsolatunk.
7. Ha közös jövőről van szó, milyen a hozzáállásotok?
A) Beszélgetünk róla, de nem mindig jutunk közös nevezőre.
B) Egyértelmű terveink vannak, hasonló célokat látunk.
C) Inkább kerülöm a témát, mert nem érzem biztosnak.
8. Mennyire tudjátok egymást megnevettetni?
A) Van, amikor igen, de ritkán.
B) Gyakran, hiszen az egyik legjobb közös erősségünk a humor.
C) Ez nem igazán jellemző, teljesen más a humorérzékünk.
Ha leginkább „a” válaszokat adtál: Jó irányban haladtok, akár egy tartós, boldog és kiegyensúlyozott kapcsolat is lehet ebből, de ehhez még tennetek kell. Erősítsétek a kettőtök közötti kommunikációt, hogy ne legyenek félreértések!
Ha leginkább „b” válaszokat adtál: Gratulálunk, a ti kapcsolatotok erős és harmonikus, stabil alapokra épül. Nincs más dolgod, mint élvezni ezt, na és persze, boldoggá tenni a párod is, hogy ez a boldogság örök lehessen!
Ha leginkább „c” válaszokat adtál: Figyelj oda, mert ingadozó a kapcsolatotok. Ha hosszú távra terveztek egymással, kezdjetek el változtatni bizonyos dolgokon, hogy több legyen a jó, mint a rossz, és ne legyen szakítás a vége. Ezek a párkapcsolati praktikák lehet, hogy segítenek!
