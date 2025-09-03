Egy brutális tragédia nyomában – Ez állhat a felkavaró gyerekgyilkosság hátterében

A napokban történt miskei gyerekgyilkosság az egész országot megrázta, melynek során egy 22 hónapos kislány holttestére bukkantak, halálával pedig nevelőapját gyanúsítják. Ennek kapcsán valószínűleg sokakban felmerül a kérdés, vajon mi vezethet egy ilyen kegyetlen bűntényhez? Cikkünkben erre keressük a választ.

Felfedjük azokat az okokat, amik egy gyerekgyilkosság hátterében állhatnak.

Gyerekgyilkosságok nyomában – Rengeteg esetre fény sem derül

Számos ok állhat annak a hátterében, hogy mi vesz rá egy szülőt arra, hogy elvegyen egy ártatlan életet.

Sokkal több kisgyermek hal meg évente nem természetes körülmények között, mint amiről a közvélemény tud

– nyilatkozta Kitanics Márk igazságügyi pszichológus a TEOL-nak, aki emellett azt is kiemelte, hogy a legtöbb tragédiához gondtalanság vezet, mint a megromlott családi viszony, a rossz szociális körülmények vagy a mentális problémák.

Ez állhat a gyerekgyilkosságok hátterében

Dr. Susan Hatters Friedman igazságügyi pszichiátriai szakértő a KRON4-nek adott interjújában elmondta, gyakran előfordul, hogy ezeket a bűncselekményeket öngyilkossági kísérlet vagy öngyilkosság követi. Dr. Friedman mentora, Dr. Phil Resnick korábban végzett egy kutatást, ami rávilágít arra, mi vezethet egy ilyen borzalmas tragédiához. A szakértő a tanulmányban 5 fő okot említett, amelyek egy gyerekgyilkosság hátterében állhatnak.

Elfajul a bántalmazás vagy a túlzott elhanyagolás

Ez esetben a szülőnek nem célja gyermeke életének kioltása, viszont a kicsi a bántalmazás vagy elhanyagolás következtében életét veszti. A szülők nem akarták a gyermeket

Előfordulhat az is, hogy a szülők a gyermekre akadályként tekintenek. Például, ha az anya összejön egy olyan férfival, aki nem szeretne gyereket, előfordulhat, hogy a nő előtérbe helyezi társa igényeit. A partner a gyereken áll bosszút

Ennek előzménye általában egy elfajult veszekedés, aminek tárgya lehet a megcsalás vagy akár a felügyeleti jog, melynek következtében az egyik szülő megöli a gyermeket így revansot véve párján. A szülő önzetlenségből gyilkol

Ez esetben a szülő állítólag “szereti” a kicsit, azonban úgy gondolja, hogy ezzel megmenti a gyermekét a borzalmas sorstól, ami szerinte még a halálnál is rosszabb. A szülő akut pszichózisba kerül

A pszichózis egy olyan állapot, amikor az egyén valósággal való kapcsolata sérül, például a szülőhöz Isten szól, ami arra utasítja, hogy elvegye a gyermek életét.

