Egy brutális tragédia nyomában – Ez állhat a felkavaró gyerekgyilkosság hátterében

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 16:40
Vajon mi késztethet egy szülőt arra, hogy kioltsa gyermeke életét? Sajnos napjainkban rengeteg gyerekgyilkosság történik, míg egyes esetekről rengeteget hallunk, számtalanról szó sem esik. De vajon mi állhat a borzalmas tragédia hátterében?
Kelle Fanni
A napokban történt miskei gyerekgyilkosság az egész országot megrázta, melynek során egy 22 hónapos kislány holttestére bukkantak, halálával pedig nevelőapját gyanúsítják. Ennek kapcsán valószínűleg sokakban felmerül a kérdés, vajon mi vezethet egy ilyen kegyetlen bűntényhez? Cikkünkben erre keressük a választ.

Felfedjük azokat az okokat, amik egy gyerekgyilkosság hátterében állhatnak.
Gyerekgyilkosságok nyomában – Rengeteg esetre fény sem derül

Számos ok állhat annak a hátterében, hogy mi vesz rá egy szülőt arra, hogy elvegyen egy ártatlan életet.  

Sokkal több kisgyermek hal meg évente nem természetes körülmények között, mint amiről a közvélemény tud

 – nyilatkozta Kitanics Márk igazságügyi pszichológus a TEOL-nak, aki emellett azt is kiemelte, hogy a legtöbb tragédiához gondtalanság vezet, mint a megromlott családi viszony, a rossz szociális körülmények vagy a mentális problémák.

Ez állhat a gyerekgyilkosságok hátterében

Dr. Susan Hatters Friedman igazságügyi pszichiátriai szakértő a KRON4-nek adott interjújában elmondta, gyakran előfordul, hogy ezeket a bűncselekményeket öngyilkossági kísérlet vagy öngyilkosság követi. Dr. Friedman mentora, Dr. Phil Resnick korábban végzett egy kutatást, ami rávilágít arra, mi vezethet egy ilyen borzalmas tragédiához. A szakértő a tanulmányban 5 fő okot említett, amelyek egy gyerekgyilkosság hátterében állhatnak.

  1. Elfajul a bántalmazás vagy a túlzott elhanyagolás
    Ez esetben a szülőnek nem célja gyermeke életének kioltása, viszont a kicsi a bántalmazás vagy elhanyagolás következtében életét veszti.  
  2. A szülők nem akarták a gyermeket
    Előfordulhat az is, hogy a szülők a gyermekre akadályként tekintenek.  Például, ha az anya összejön egy olyan férfival, aki nem szeretne gyereket, előfordulhat, hogy a nő előtérbe helyezi társa igényeit.
  3. A partner a gyereken áll bosszút
    Ennek előzménye általában egy elfajult veszekedés, aminek tárgya lehet a megcsalás vagy akár a felügyeleti jog, melynek következtében az egyik szülő megöli a gyermeket így revansot véve párján.
  4. A szülő önzetlenségből gyilkol
    Ez esetben a szülő állítólag “szereti” a kicsit, azonban úgy gondolja, hogy ezzel megmenti a gyermekét a borzalmas sorstól, ami szerinte még a halálnál is rosszabb.
  5. A szülő akut pszichózisba kerül
    A pszichózis egy olyan állapot, amikor az egyén valósággal való kapcsolata sérül, például a szülőhöz Isten szól, ami arra utasítja, hogy elvegye a gyermek életét.

 

