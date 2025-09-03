Egy brutális tragédia nyomában – Ez állhat a felkavaró gyerekgyilkosság hátterében

A napokban történt miskei gyerekgyilkosság az egész országot megrázta, melynek során egy 22 hónapos kislány holttestére bukkantak, halálával pedig nevelőapját gyanúsítják. Ennek kapcsán valószínűleg sokakban felmerül a kérdés, vajon mi vezethet egy ilyen kegyetlen bűntényhez? Cikkünkben erre keressük a választ.
Számos ok állhat annak a hátterében, hogy mi vesz rá egy szülőt arra, hogy elvegyen egy ártatlan életet.
Sokkal több kisgyermek hal meg évente nem természetes körülmények között, mint amiről a közvélemény tud
– nyilatkozta Kitanics Márk igazságügyi pszichológus a TEOL-nak, aki emellett azt is kiemelte, hogy a legtöbb tragédiához gondtalanság vezet, mint a megromlott családi viszony, a rossz szociális körülmények vagy a mentális problémák.
Dr. Susan Hatters Friedman igazságügyi pszichiátriai szakértő a KRON4-nek adott interjújában elmondta, gyakran előfordul, hogy ezeket a bűncselekményeket öngyilkossági kísérlet vagy öngyilkosság követi. Dr. Friedman mentora, Dr. Phil Resnick korábban végzett egy kutatást, ami rávilágít arra, mi vezethet egy ilyen borzalmas tragédiához. A szakértő a tanulmányban 5 fő okot említett, amelyek egy gyerekgyilkosság hátterében állhatnak.
