"Szerencséd van, hogy a rendőrök kaptak el, nem mi" – lincshangulat alakult ki Miskén a gyermekgyilkosság után – exkluzív videó

Lincshangulat alakult ki Miske utcáin, miután kiderült, hogy melyik elhagyatott házban bujkál az a férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölt egy kétéves kislányt a településen. A gyerek az élettársa kislánya volt. A falu jelentős része kiment, és végignézték, ahogy a férfit beteszik a rendőrautóba, amivel aztán elvitték.
A férfi nem egyedül rejtőzködött az elhagyatott házban. Vele volt a szeretője is – vagyis nem a kislány édesanyja –, Barbara, aki hajnal négy órakor mehetett át szerelméhez. Többen is látták, ahogy kiugrik egy ház ablakán, és elfut, ekkor mehetett át a férfihoz.
A videóban többször elhangzik, hogy a gyilkossággal gyanúsított férfinak óriási szerencséje volt, hogy nem a helyeik kapták el.
Ott fogsz elrohadni a börtönben, te nyomorult
– kiabálja neki az egyik helyi férfi.
Száz szerencséd van, hogy a rendőrök kaptak el, nem mi. Halott ember volnál
– mondja egy másik.
Többen pedig a halálát kívánták azért, amit tett.
Persze a feldühödött embereket nem is merték a férfi közelébe engedni. Gépfegyveres kommandósok vették körbe a feltételezett tettest, akik még azt az autót is követték, amelybe beültették, nehogy újabb tragédia történjen.
