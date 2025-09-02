Miskei gyermekgyilkosság: hároméves bátyja mutatta meg, hová rejtette el gyilkosa a kis Hanna holttestét

Az egész ország egy emberként borult gyászba hétfőn késő este, miután egy kőkereszt mögé rejtve megtalálták a 22 hónapos szőke, kék szemű, mosolygós kislány, Hannácska holttestét. A gyanú szerint a gyermekkel nevelőapja, J. Dávid végzett, aki először meggyilkolta, majd a focipálya mögötti kereszt mögé rejtette Hanna apró testét. A miskei gyermekgyilkosság az egész települést sokkolta.

A miskei gyermekgyilkosság az egész települést megrázta. A család barátja, Viktor elmondta, hogy Hannácska testét egy pléd alá rejtve találták meg Fotó: bors

Mindenki gyászolja a miskei gyermekgyilkosság áldozatát

Osváth Viktor, a család jóbarátja most is elcsukló hangon emlékszik vissza Hannára. A kislány és anyukája a történtek előtti napon még az ő konyhájában ücsörgött. Adrienn már ekkor Dávidra panaszkodott:

Az előző este itt volt az édesanya, és elpanaszolta, hogy Dávid minden forintot eldrogozik, emiatt pedig nem tud főzni a gyerekeknek

– mondta Viktor a Borsnak, és hozzátette: megsajnálták a családot, ezért megpróbáltak nekik segíteni: a felesége lángost adott az asszonynak, a gyerekeknek is csomagolt egy kis ételt. Tragikus adalék, hogy eredetileg azon a tragikus napon Dávid helyett Viktor és felesége vigyázott volna a gyerekekre, de végül mégsem így történt.

A mostohaapuka sosem szeretett dolgozni, ezért szegény anyukának egyedül kellett beszereznie mindent a háztartásba. Ezt az anyuka már nem bírta, panaszkodott is nekünk, hogy hamarosan szétmennek. Erre mi is kifejezetten biztattuk őt, de sajnos nem tett időben pontot a kapcsolatuk végére, ezért végül Dávid vigyázott a kisgyerekre

– magyarázta a férfi. Felmerülhet a kérdés, hogy a kisfiú vajon minek köszönhetően úszta meg a bestiális férfi kegyetlenségét? A szomszéd szerint abban az időpontban, amikor Dávid bepöccent, a gyermek éppen pihenhetett.

Viktor azóta sem tud könnyek nélkül a székre nézni: itt ült a gyilkosság előtti napon Adrienn Fotó: Bors

Végignézhette húga halálát a három éves Noel

Többen is alátámasztották, hogy a kisfiú az anyjának elmondta, hogy a kistestvérét Dávid úgy megverte, hogy nem kelt fel többé. Mikor a kislány keresése megkezdődött, még mindenki abban reménykedett, hogy nem történt tragédia. Aztán mégis megtalálták Hanna holttestét

– mondta Viktor elcsukló hangon. Hozzátette, hogy a kis Noel mutatta meg, hová vihette nevelőapja húgocskája testét.

Adrienn összetört, többen is próbáltuk vigasztalni. A kisfiú egyébként a nagymamája kérésére megmutatta, hol szoktak Hannácskával is játszani a közelükben levő focipályán. Egy kicsivel arrébb találták meg a rendőrök először a babakocsi alkatrészeit, a kerekét, az árnyékolóját, majd 50 méterrel arrébb a pléddel letakart holttestet is

– mondta.