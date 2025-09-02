Miskei gyermekgyilkosság: hároméves bátyja mutatta meg, hová rejtette el gyilkosa a kis Hanna holttestét

Az egész ország egy emberként borult gyászba hétfőn késő este, miután egy kőkereszt mögé rejtve megtalálták a 22 hónapos szőke, kék szemű, mosolygós kislány, Hannácska holttestét. A gyanú szerint a gyermekkel nevelőapja, J. Dávid végzett, aki először meggyilkolta, majd a focipálya mögötti kereszt mögé rejtette Hanna apró testét. A miskei gyermekgyilkosság az egész települést sokkolta.
Osváth Viktor, a család jóbarátja most is elcsukló hangon emlékszik vissza Hannára. A kislány és anyukája a történtek előtti napon még az ő konyhájában ücsörgött. Adrienn már ekkor Dávidra panaszkodott:
Az előző este itt volt az édesanya, és elpanaszolta, hogy Dávid minden forintot eldrogozik, emiatt pedig nem tud főzni a gyerekeknek
– mondta Viktor a Borsnak, és hozzátette: megsajnálták a családot, ezért megpróbáltak nekik segíteni: a felesége lángost adott az asszonynak, a gyerekeknek is csomagolt egy kis ételt. Tragikus adalék, hogy eredetileg azon a tragikus napon Dávid helyett Viktor és felesége vigyázott volna a gyerekekre, de végül mégsem így történt.
A mostohaapuka sosem szeretett dolgozni, ezért szegény anyukának egyedül kellett beszereznie mindent a háztartásba. Ezt az anyuka már nem bírta, panaszkodott is nekünk, hogy hamarosan szétmennek. Erre mi is kifejezetten biztattuk őt, de sajnos nem tett időben pontot a kapcsolatuk végére, ezért végül Dávid vigyázott a kisgyerekre
– magyarázta a férfi. Felmerülhet a kérdés, hogy a kisfiú vajon minek köszönhetően úszta meg a bestiális férfi kegyetlenségét? A szomszéd szerint abban az időpontban, amikor Dávid bepöccent, a gyermek éppen pihenhetett.
Többen is alátámasztották, hogy a kisfiú az anyjának elmondta, hogy a kistestvérét Dávid úgy megverte, hogy nem kelt fel többé. Mikor a kislány keresése megkezdődött, még mindenki abban reménykedett, hogy nem történt tragédia. Aztán mégis megtalálták Hanna holttestét
– mondta Viktor elcsukló hangon. Hozzátette, hogy a kis Noel mutatta meg, hová vihette nevelőapja húgocskája testét.
Adrienn összetört, többen is próbáltuk vigasztalni. A kisfiú egyébként a nagymamája kérésére megmutatta, hol szoktak Hannácskával is játszani a közelükben levő focipályán. Egy kicsivel arrébb találták meg a rendőrök először a babakocsi alkatrészeit, a kerekét, az árnyékolóját, majd 50 méterrel arrébb a pléddel letakart holttestet is
– mondta.
Mint azt megírtuk, Hanna apukája, János is összetört. A gyászoló apa azóta is csak azt emlegeti: bár ő ment volna el kislánya helyett.
Nagyon apás kislány volt. Most teljesen kikészültem. Bármit megtennék, csak ő élhessen
– mondta a Borsnak a gyászoló apa. Hozzátette, J. Dávidot agresszív embernek ismerte, rá is többször rátámadt, a gyerekeit pedig féltette tőle. Azt is elmondta, hogy kisfia valóban láthatta húga meggyilkolását.
Igen, elvileg látta, ami történt. Találkoztam vele, keresi azóta is Hannát. Tudja, mi történt, de szerintem nem fogta fel teljesen
– mondta a gyászban megtört apa.
Az apai nagymama, Julianna is kiborult a történtek után. Mint mondta, ő mindenhol segített unokáinak, ahol csak tudott.
Próbáltam nekik pénzt adni, hogy az unokáimnak legyen. De ez elfolyt, így az utóbbi időben már inkább csomagokat küldtem nekik. Nem tudom felfogni, hogy ki képes ilyenre. Csapás csapás után ér bennünket: a férjem sztrókot kapott, kirabolták a pincénket, most pedig az unokámat nem láthatom soha többé. Ezt a csapást már nem tudom, hogyan fogjuk kibírni
– ingatta a fejét összetörten.
Információink szerint az eset óta Adriennek se éjjele, se nappala, aludni sem tudott a gyásztól. Úgy tudjuk, hogy ezekben a percekben is szüleivel van egy Dunaújváros melletti házban. Bár a családot felkerestük, az anyai nagyszülők nem akartak nyilatkozni, csupán annyit mondtak: ők sem tudják még felfogni, ami történt. Úgy értesültünk, hogy a házban velük volt a kis Noel is. A fiúcska ügyében a gyámhatóság is kint járt, közel egy órán keresztül beszéltek a családdal.
J. Dávid a történtek után elmenekült, de egy lakatlan házban megtalálták, ahol szeretőjével rejtőzködött, a zsaruk mindkettőjüket elvitték. Egyelőre nem tudni, hogy a nőnek milyen köze lehet a történtekhez, a zsaruk mind a két embert kihallgatták.
