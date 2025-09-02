Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
"Bármit megtennék, csak ő élhessen" – megszólalt a Borsnak a Miskén meggyilkolt kislány apja

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 17:46
Újabb, sokkoló részleteket tudott meg a Bors a brutális gyermekgyilkosságról. A meggyilkolt miskei kislány édesapja lapunknak elmondta: bármit megtenne, hogy visszahozza kislányát. János féltette a gyerekeit Dávidtól, akit a kislány meggyilkolásával gyanúsítanak. Nem véletlen: még vele is agresszíven viselkedett.

Gyász és néma döbbenet ül Miske apró településén azóta, hogy egy kőkereszt mögött megtalálták a mindössze 22 hónapos kislány, Hannácska holttestét. Ismeretes, a gyanú szerint gyermeket nevelőapja, J. Dávid gyilkolta meg, akire édesanyja, Adrienn bízta rá a kislányt és 3 éves testvérét, amíg dolgozni ment. A nevelőapa ekkor végezhetett a kislánnyal, a holttestét pedig egy focipálya mögött álló kőkereszt mögé rejtette a bozótosba. Most a Miskén meggyilkolt kislány összetört édesapja beszélt a Borsnak.

A meggyilkolt miskei kislány családja itt élt, innen vitte nevelőapja a focipálya mögötti kőkereszthez holttestét
Fotó: Bors

Megszólalt a meggyilkolt miskei kislány apja

Mint megtudtuk, az apa a rendőröktől értesült arról, hogy mi történt a gyermekével. Valósággal sokkot kapott: 

"A rendőrség hívott, úgy tudtam meg" – mondta el a Borsnak a gyászoló apa. Hozzátette, ő maga egy hónapja látta utoljára gyermekét, akkor is már aggódott értük: Dávidot ugyanis agresszív emberként ismerte meg, aki rá is rátámadt:

Ismertem azt a férfit. Féltettem is tőle a gyerekeimet, többször is rámtámadt

– szögezte le. Mint korábban kiderült, Hanna 3 éves bátyja látta, mit tett húgocskájával a nevelőapjuk. János azóta találkozott kisfiával, mint mondta: gyermeke Hannát keresi.

Igen, elvileg látta, ami történt. Találkoztam vele, a körülményekhez képest elvan, de igen, keresi azóta is Hannát. Tudja, mi történt, de szerintem nem fogta fel teljesen

– magyarázta a férfi. Hozzátette, ő maga teljesen kikészült a történtek után, mint mondta: bár inkább ő ment volna el kislánya helyett.

Nagyon apás kislány volt. Most teljesen kikészültem. Bármit megtennék, csak ő élhessen

– mondta a gyászoló édesapa. 

Miske, gyerekgyilkosság, letartóztatás, 2025. szeptember 2. Police.hu
Így fogták el J. Dávidot   Fotó: Police.hu

J. Dávid bestiális tette után elmenekült ugyan, de azóta a rendőrség egy lakatlan házban elfogta őt és vele rejtőzködő barátnőjét. A nőt a gyilkosság utáni hajnalon, négy óra környékén látták utoljára, akkor a családi házuk ablakából kiugorva menekült. Vélhetően ekkor csatlakozott szeretőjéhez. A település szinte apraja-nagyja kivonult az elfogás helyszínére, ahol valóságos lincshangulat alakult ki. A férfit és a nőt így fegyveres zsaruk hozták ki a házból. Egy helybeli nő akkor lapunknak azt mondta: az a szerencséjük, hogy nem ők találtak rájuk. 

"Ilyet nem tehet senki büntetlenül. Az az ember azért él még, mert nem a helyiek találták meg. Akkor nem lenne szükség elfogásra már" – hangsúlyozta. Lapunk azóta beszélt a gyászoló édesanya, Adrienn nagynénjével is, aki szintén képtelen felocsúdni a döbbenetből.

"Utoljára két hónapja láttam őket. Hannácska tündéri volt, cserfes, hatalmas kék szemekkel, szőke fürtökkel. Hogy képes valaki ilyesmire? nem térek magamhoz" – mondta a Borsnak az asszony. A kislány dédmamája is zokogva nyilatkozott a Borsnak, ő elmondta: teljesen kikészült ő is, képtelen elhinni, hogy mit tettek imádott dédunokájával. 

Úgy tudjuk, hogy Adriennél és családjánál ezekben a percekben érkeztek meg a gyámügyesek, így vélhetően most fognak dönteni arról, hogy ki nevelje majd a három éves kisfiút. 

 

 

