"Bármit megtennék, csak ő élhessen" – megszólalt a Borsnak a Miskén meggyilkolt kislány apja

Gyász és néma döbbenet ül Miske apró településén azóta, hogy egy kőkereszt mögött megtalálták a mindössze 22 hónapos kislány, Hannácska holttestét. Ismeretes, a gyanú szerint gyermeket nevelőapja, J. Dávid gyilkolta meg, akire édesanyja, Adrienn bízta rá a kislányt és 3 éves testvérét, amíg dolgozni ment. A nevelőapa ekkor végezhetett a kislánnyal, a holttestét pedig egy focipálya mögött álló kőkereszt mögé rejtette a bozótosba. Most a Miskén meggyilkolt kislány összetört édesapja beszélt a Borsnak.

A meggyilkolt miskei kislány családja itt élt, innen vitte nevelőapja a focipálya mögötti kőkereszthez holttestét

Megszólalt a meggyilkolt miskei kislány apja

Mint megtudtuk, az apa a rendőröktől értesült arról, hogy mi történt a gyermekével. Valósággal sokkot kapott:

"A rendőrség hívott, úgy tudtam meg" – mondta el a Borsnak a gyászoló apa. Hozzátette, ő maga egy hónapja látta utoljára gyermekét, akkor is már aggódott értük: Dávidot ugyanis agresszív emberként ismerte meg, aki rá is rátámadt:

Ismertem azt a férfit. Féltettem is tőle a gyerekeimet, többször is rámtámadt

– szögezte le. Mint korábban kiderült, Hanna 3 éves bátyja látta, mit tett húgocskájával a nevelőapjuk. János azóta találkozott kisfiával, mint mondta: gyermeke Hannát keresi.

Igen, elvileg látta, ami történt. Találkoztam vele, a körülményekhez képest elvan, de igen, keresi azóta is Hannát. Tudja, mi történt, de szerintem nem fogta fel teljesen

– magyarázta a férfi. Hozzátette, ő maga teljesen kikészült a történtek után, mint mondta: bár inkább ő ment volna el kislánya helyett.

Nagyon apás kislány volt. Most teljesen kikészültem. Bármit megtennék, csak ő élhessen

– mondta a gyászoló édesapa.

J. Dávid bestiális tette után elmenekült ugyan, de azóta a rendőrség egy lakatlan házban elfogta őt és vele rejtőzködő barátnőjét. A nőt a gyilkosság utáni hajnalon, négy óra környékén látták utoljára, akkor a családi házuk ablakából kiugorva menekült. Vélhetően ekkor csatlakozott szeretőjéhez. A település szinte apraja-nagyja kivonult az elfogás helyszínére, ahol valóságos lincshangulat alakult ki. A férfit és a nőt így fegyveres zsaruk hozták ki a házból. Egy helybeli nő akkor lapunknak azt mondta: az a szerencséjük, hogy nem ők találtak rájuk.