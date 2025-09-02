"Bármit megtennék, csak ő élhessen" – megszólalt a Borsnak a Miskén meggyilkolt kislány apja

Gyász és néma döbbenet ül Miske apró településén azóta, hogy egy kőkereszt mögött megtalálták a mindössze 22 hónapos kislány, Hannácska holttestét. Ismeretes, a gyanú szerint gyermeket nevelőapja, J. Dávid gyilkolta meg, akire édesanyja, Adrienn bízta rá a kislányt és 3 éves testvérét, amíg dolgozni ment. A nevelőapa ekkor végezhetett a kislánnyal, a holttestét pedig egy focipálya mögött álló kőkereszt mögé rejtette a bozótosba. Most a Miskén meggyilkolt kislány összetört édesapja beszélt a Borsnak.
Mint megtudtuk, az apa a rendőröktől értesült arról, hogy mi történt a gyermekével. Valósággal sokkot kapott:
"A rendőrség hívott, úgy tudtam meg" – mondta el a Borsnak a gyászoló apa. Hozzátette, ő maga egy hónapja látta utoljára gyermekét, akkor is már aggódott értük: Dávidot ugyanis agresszív emberként ismerte meg, aki rá is rátámadt:
Ismertem azt a férfit. Féltettem is tőle a gyerekeimet, többször is rámtámadt
– szögezte le. Mint korábban kiderült, Hanna 3 éves bátyja látta, mit tett húgocskájával a nevelőapjuk. János azóta találkozott kisfiával, mint mondta: gyermeke Hannát keresi.
Igen, elvileg látta, ami történt. Találkoztam vele, a körülményekhez képest elvan, de igen, keresi azóta is Hannát. Tudja, mi történt, de szerintem nem fogta fel teljesen
– magyarázta a férfi. Hozzátette, ő maga teljesen kikészült a történtek után, mint mondta: bár inkább ő ment volna el kislánya helyett.
Nagyon apás kislány volt. Most teljesen kikészültem. Bármit megtennék, csak ő élhessen
– mondta a gyászoló édesapa.
J. Dávid bestiális tette után elmenekült ugyan, de azóta a rendőrség egy lakatlan házban elfogta őt és vele rejtőzködő barátnőjét. A nőt a gyilkosság utáni hajnalon, négy óra környékén látták utoljára, akkor a családi házuk ablakából kiugorva menekült. Vélhetően ekkor csatlakozott szeretőjéhez. A település szinte apraja-nagyja kivonult az elfogás helyszínére, ahol valóságos lincshangulat alakult ki. A férfit és a nőt így fegyveres zsaruk hozták ki a házból. Egy helybeli nő akkor lapunknak azt mondta: az a szerencséjük, hogy nem ők találtak rájuk.
"Ilyet nem tehet senki büntetlenül. Az az ember azért él még, mert nem a helyiek találták meg. Akkor nem lenne szükség elfogásra már" – hangsúlyozta. Lapunk azóta beszélt a gyászoló édesanya, Adrienn nagynénjével is, aki szintén képtelen felocsúdni a döbbenetből.
"Utoljára két hónapja láttam őket. Hannácska tündéri volt, cserfes, hatalmas kék szemekkel, szőke fürtökkel. Hogy képes valaki ilyesmire? nem térek magamhoz" – mondta a Borsnak az asszony. A kislány dédmamája is zokogva nyilatkozott a Borsnak, ő elmondta: teljesen kikészült ő is, képtelen elhinni, hogy mit tettek imádott dédunokájával.
Úgy tudjuk, hogy Adriennél és családjánál ezekben a percekben érkeztek meg a gyámügyesek, így vélhetően most fognak dönteni arról, hogy ki nevelje majd a három éves kisfiút.
