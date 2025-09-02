Helyszíni képek: a saját apja adta fel a miskei kislány gyilkosát

Mindössze 22 hónapos volt az a kislány, aki hétfőn reggel tűnt el a Bács-Kiskun vármegyei Miskéről. Nem sokkal később megtalálták a kislányt, holtan.

A rendőrség azonnal keresni kezdett egy férfit, a meggyilkolt kislány édesanyjának jelenlegi párját. A férfit végül egy lakatlan házban fogták el, ott bujkált, alig néhány száz méterre onnan, ahol a kislány holttestét megtalálták.

Egy lakatlan házban kapták el a férfit, akit a miskei gyermekgyilkosság után köröztek Fotó: BORS

A helyiek a ház előtt álltak, amikor a férfit elfogták. A falu jelentős része ott volt. Óriási volt a feszültség, mindenki azt szeretné, ha férfi a lehető legsúlyosabb büntetést kapná.

A rendőrök összehangolt akcióval fogták el a feltételezett tettest Fotó: Bors



A férfival együtt a szeretőjét is elvitték. A nőt hajnali négykor látták, az elfogás helyszínétől mindössze 200 méterre. Ott ugrott ki egy ház ablakán és ment minden bizonnyal szerelméhez.

Mindenütt rendőrök és rendőrautók Miskén Fotó: BORS

A férfit a Bors értesülései szerint a saját apja adta fel. Ugyan előző nap még azt ordította az utcán, hogy a fia nem gyilkos, aztán elment a faluból, később azonban nem bírta a nyomást, és ő maga értesítette a rendőrséget, hol keressék a fiát.