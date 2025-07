Parasznyai gyermekbántalmazás: Ezt kiabálta a két kisfiú, miközben az anyja papuccsal verte össze őket

Szilvit is számonkértem, hogy miért tette ezt és ráadásul miért vette videóra. Egyszerűen nem bírja felfogni a család! Amikor megtudtam, mit tett, meg akartam ölni, azt kiabáltam neki, hogy „a gyerek odavan, pusztulj te is!” Úgy szedtek le róla. Végül a rokonok meg is verték azért, amiért ezt tette a gyerekekkel. Csak annyit mondott a kérdésekre, hogy nem tudja, miért tette…"