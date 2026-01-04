SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Ezért tilos a gyógyszert a hűtő ajtajában tartani

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 10:15
Sokan úgy gondolják, hogy a hűtőszekrény ajtaja ideális hely a gyógyszerek tárolására, hiszen ott könnyen elérhetők és védettek maradnak. Az igazság azonban az, hogy ez az egyik legrosszabb hely a gyógyszertárolásra.
  • A hűtő ajtajában ingadozó a hőmérsékletet, ami károsíthatja a gyógyszerek hatóanyagait.
  • A magas páratartalom gyorsíthatja a tabletták és kapszulák lebomlását.
  • Szobahőmérsékleten, száraz, stabil környezetben helyes a gyógyszertárolás.

Rengetegen tárolják a gyógyszereiket a hűtőajtóban, azonban az ott mérhető gyakori hőmérséklet-ingadozás és páratartalom miatt a készítmények hatóanyagai károsodhatnak. Alább megmutatjuk a helyes gyógyszertárolás alapelveit! Nézzük, miért érdemes más helyet keresned a piruláidnak!

Gyógyszertárolás szobahőmérsékleten
A helytelen gyógyszertárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát.
A gyógyszerek meg tudnak romlani? 

A gyógyszerek hatóanyaguktól vagy formájuktól függően más-más felhasználhatósági idővel rendelkeznek. Alapvetően hamarabb veszítenek a hatóanyagukból és hatóerejükből, mintsem megromlanának. A kevésbé érzékeny hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek akár öt évig is megőrzik minőségüket, míg mások (vakcinák, antibiotikumok, szemcseppek) csak néhány hónapig használhatók fel.

Ezért tilos a gyógyszert a hűtőajtóban tárolni

A hőmérséklet-ingadozás veszélyes a gyógyszerekre
A hűtőszekrény ajtaját naponta többször is kinyitjuk, ami azt jelenti, hogy ott a hőmérséklet folyamatosan változik. Sok gyógyszer érzékeny az ilyen ingadozásokra, amelyek következtében elveszítheti a hatékonyságát, sőt akár káros anyagokká is bomolhat.

A páratartalom tönkreteheti a gyógyszereket
A hűtőben lévő nedvesség különösen káros lehet a tablettákra és kapszulákra, mert elősegítheti azok lebomlását vagy penészesedését. Ez különösen igaz az olyan gyógyszerekre, amelyek száraz környezetben tárolandók.

Nem minden gyógyszer igényel hűtést
Habár vannak olyan gyógyszerek (például egyes inzulinok, oltóanyagok és szemcseppek), amelyeket valóban hűtőben kell tárolni, a legtöbb gyógyszer számára az ideális tárolási hőmérséklet 15-25°C között van, azaz szobahőmérsékleten.

A helyes gyógyszertárolás otthon

  • Száraz, hűvös helyen – Például egy fiókban vagy egy szekrényben, távol a közvetlen napfénytől és hőforrásoktól.
  • Gyermekek elől elzárva – Fontos, hogy a gyógyszerek biztonságos helyen legyenek, ahol a gyerekek nem férhetnek hozzájuk.
  • Eredeti csomagolásban – Így biztosíthatod, hogy a gyógyszer védve maradjon a külső hatásoktól.

A hűtőszekrény ajtaja nem megfelelő hely a gyógyszerek számára, mert a hőmérséklet-ingadozás és a magas páratartalom károsíthatja a hatóanyagokat. Ehelyett tárold azokat száraz, hűvös helyen, ahol megőrzik hatékonyságukat és biztonságosan elérhetők maradnak. Ha bizonytalan vagy, hogy egy adott gyógyszert hogyan kell tárolni, mindig olvasd el a betegtájékoztatót vagy kérdezd meg a gyógyszerészed!

