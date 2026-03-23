AI, Mesterséges Intelligencia, Emberi kéz, Hologram

A jövő megérkezett: tananyag lesz a Mesterséges Intelligencia Magyarországon

Hankó Balázs
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 12:55 / FRISSÍTÉS: 2026. március 23. 12:57
mesterséges intelligenciaoktatás
Minden készen áll! A diákok képzési keretek között kerülhetnek közelebb a mesterséges intelligenciához.

Márciusra valamennyi szakképző intézmény felkészült a mesterséges intelligencia (MI) oktatására - közölte a kulturális és innovációs miniszter hétfőn a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Hankó Balázs azt mondta: ahogy a "kérdezd a miniszter" fórumokon is ígérte, minden szakképző intézményben elindul a mesterséges intelligencia oktatása; az ősszel indított pilot programot követően 63 intézményben tették ezt, így a tananyag rendelkezésre áll, az oktatók felkészültek. Kifejtette, hogy a képzés során a diákok megismerik a mesterséges intelligencia működését, az adatok szerepét és a felelős használat alapjait is, és képessé válnak arra, hogy tudatosan és kritikusan alkalmazzák az MI-technológiát. Hozzátette, hogy a program a jövőben mikrotanúsítványt is biztosít, ez kézzelfogható előnyt jelent majd a fiataloknak a munkaerőpiacon. "Meggyőződésünk, hogy a versenyképes tudás ma már elképzelhetetlen a mesterséges intelligencia ismerete nélkül. Ezért dolgozunk azon, hogy a magyar szakképzés ne csupán kövesse, hanem alakítsa is a jövőt, hiszen a magyar szakképzés Európa harmadik legjobb szakképzése, és azon vagyunk, hogy Európa legjobbja legyen" - fogalmazott Hankó Balázs.

Az elmúlt évtizedekben 488 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg, illetve valósul meg a szakképzésben, aminek köszönhetően a magyar szakképzés Európa élvonalába tartozik - mondta a kulturális és innovációs miniszter hétfőn Baján. Hankó Balázs a Kérdezd a minisztert! fórumsorozat 28. állomásán, a Bajai Szakképzési Centrum Bányai Júlia Technikumában tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a magyar szakképzés Európa harmadik legjobbja. Mint mondta, "egyszerre vagyunk jelen a modern, informatikához kapcsolódó képzésekben és a tradicionális szakmákat adó oktatásban". 

A miniszter bejelentette: a Bajai Szakképzési Centrum 360 millió forint támogatásban részesül 2026 tavaszán. Ismertetése szerint a Jelky András Technikum 320 millió forintot kap, amelyből 170 millió forintot energetikai korszerűsítésre fordítanak, 150 millió forint pedig egy alternatív járműipari tanműhely fejlesztését szolgálja. A Türr István Technikum számítógépes fejlesztésre, a Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium pedig informatikai eszközbeszerzésre 20-20 millió forint támogatást kap.

A miniszter elmondta: a diákokkal arról is beszéltek, miért jó ma szakmát szerezni Magyarországon. Kifejtette: a magyar kormány két szakma ingyenes megszerzését támogatja. A fiatalok olyan pályát választhatnak, amellyel megalapozhatják magyarországi jövőjüket és családot alapíthatnak. 

Hankó Balázs hangsúlyozta: jelenleg 10 nyolcadikosból hatan választják a szakképzést, de bíznak benne, hogy a jövőben akár nyolcan is a szakképzés mellett döntenek, hiszen ez egyszerre jelent biztos szakmát, érettségit, és az okleveles technikusi képzéssel, akár a diplomaszerzés lehetőségét is. 

A miniszter bejelentette azt is, hogy az őszi pilot után - amikor hatvan magyarországi és három külhoni szakképző intézményben volt elérhető a mesterséges intelligenciával kapcsolatos képzés - tavasztól minden szakképző intézményben biztosítják a lehetőséget. Hozzátette: öröm számára, hogy a bajai intézmény az okleveles technikusi képzésben a helyi Eötvös József Főiskola mellett a kecskeméti Neumann János Egyetemmel is együttműködik, és kitért az úgynevezett 3 az 1-ben új képzési modellre is, amely hét év alatt szakmát, érettségit és diplomát egyaránt biztosít a fiatalok számára.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
