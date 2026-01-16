Papírmentes társ munkához és tanuláshoz – elérhető a HUAWEI legújabb táblagépe

Szemkímélő kijelző a hosszabb fókuszért

A kültéri használat és a hosszan tartó képernyőnézés gyakran jár tükröződéssel és szemfáradással. A HUAWEI MatePad 11.5 S új Ultra-clear PaperMatte kijelzője ezt a problémát célozza meg. A kijelzőtechnológia az előző generációhoz képest 50 százalékkal csökkenti a matt kijelzőkre jellemző mikroszemcsés, csillogó felületi hatást, miközben a tükröződéseket is minimalizálja.

A 2,8K felbontású kijelző, a 291 PPI pixelsűrűség és a 144 Hz-es képfrissítés egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy a dokumentumok olvasása, a jegyzetelés vagy a videós tartalmak megtekintése részletgazdag és természetes élményt nyújtson. Írás közben a kijelző finom ellenállása a hagyományos papír érzetét idézi, így pontosabb és kontrolláltabb jegyzetelést tesz lehetővé.

Digitális jegyzetelés és alkotás egy helyen

A HUAWEI MatePad 11.5 S és a csomag részét képező HUAWEI M-Pencil Pro,a techvállalat saját fejlesztésű, ingyenesen elérhető alkalmazásai révén támogatja a tanulást és az alkotói folyamatokat. A HUAWEI Notes alkalmazás különböző ecsetekkel, sablonokkal, kézírás-javítással, valamint mesterséges intelligencián alapuló kézírás- és egyenletfelismeréssel segíti a jegyzetelést, legyen szó tanulmányokról vagy személyes feljegyzésekről.

A kreatív felhasználók számára a GoPaint alkalmazás kínál további lehetőségeket, például intelligens színkártyákat, animációs eszközöket és speciális ecseteket, amelyekkel a rajzolás és a digitális festés hatékonyabbá válik. Ezek az eszközök a mindennapi jegyzeteléstől a vizuális alkotásig széles spektrumot fednek le.

A tablet, amely teljes értékű munkatérré alakítható

A hagyományos mobil munkavégzés gyakran nehéz laptopokra támaszkodik, azonban egy PC-szintű teljesítményt kínáló tablet jóval rugalmasabb és kényelmesebb megoldást jelenthet. A HUAWEI MatePad 11.5 S-hez tervezett intelligens mágneses billentyűzet, a Smart Magnetic Keyboard többféle használati módot kínál, így a tablet könnyedén alkalmazkodik a különböző helyzetekhez. A billentyűzet laptop és stúdió módot, illetve osztott kialakítást is támogat, így szűkebb helyeken, jegyzeteléskor vagy hosszabb szövegek írásakor is praktikus megoldást nyújthat.