Honor Magic8 Pro: AI-központú csúcsmobil csúcskamerával

A Honor Magic8 Pro motorja a legújabb Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 nyolcmagos chip, amely a gyártó csúcslapkáinak között is az éllovas a telefon megjelenése idején. A jót könnyű magyarázni, hát még a legjobbat: a magas teljesítmény vajsima működést, késésmentes vizuális élményt biztosít nagy felbontású játékok és multimédiás tartalmak alatt is. Nem lehet megizzasztani a Magic8 Prót, úgy veszi az akadályokat, mint egy bajnok. A folyamatokat 12 RAM és 512 GB tárhely támogatja.
Lesz is mit, ha meglátjuk és ki akarjuk használni az egyik legfontosabb jellemzőt, a telefon kijelzőjét. Egy 6,71-hüvelykes LTPO OLED panelről beszélünk, amely 1256 × 2808 pixeles felbontással és 120 Hz-es adaptív képfrissítéssel jeleníti meg a tartalmat, amihez automatikusan igazodik, ami egyszerre szolgálja a folyamatos megjelenítést és az energiatakarékosságot.
Színekben gazdag, gyönyörű kijelző, a kontraszt kiváló, a fényerő kiemelkedő,
akár 6000 nites is lehet, amely az egyik legmagasabb érték, amit okostelefonoknál tapasztalni lehet. Így bent és napfényben egyaránt kiválóan olvasható. A kijelzőt a gyártó Honor NanoCrystal Shield üvegvédelme óvja a mindennapi karcoktól és ütődésektől. A tapasztalat azt mondja, ez nem marketingszöveg,
míg a saját telefonját az ember hajlamos visítva azonnal üvegfóliázni, a tesztkészüléket normál használattal, de nem óvatoskodva nem sikerült megkarcolni, pedig rendesen meghajtottam.
A négy oldalon enyhén ívelt üveg látványos, prémium érzetet ad, ez tény, bár egyesek számára kevésbé lehet praktikus a mindennapi használat során.
A Magic8 Pro egyik hardveres húzóereje a kiemelkedően nagy akkumulátor-kapacitás. A 6270 mAh teljesítményű aksi hosszú üzemidőt biztosít intenzív használat mellett is, kb. kétnaponta kell tölteni. A telefon 100 W-os vezetékes gyorstöltést, valamint 80 W-os vezetéknélküli töltést is támogatja, ezekhez viszont a megfelelő eszközöket nekünk kell megvásárolni, nem a doboz része, ahogy a tok is kimaradt, pedig elvártuk volna.
A Magic8 Pro hátlapjának egy összetett, minden téren AI-alapú támogatással megerősített kamerarendszer kapott helyet, amelynek központi eleme egy szokatlanul nagy felbontású, 200 megapixeles periszkópos telefotó kamera. Ez a modul nagy méretű (1/1,4 hüvelykes) szenzorra épül, optikai képstabilizálást és körülbelül 3,7×-es optikai zoomot kínál. A Honor ezt a kamerát kifejezetten éjszakai fotózásra optimalizálta, amit a fényerős optika és a fejlett stabilizáció is támogat. A telefotós egységet egy 50 megapixeles fő kamera egészíti ki, amely a mindennapi fotózás gerincét adja, valamint egy szintén 50 megapixeles ultraszéles látószögű kamera, amely nagy látószögű felvételekhez és makrófotózáshoz egyaránt használható.
A fő kamera kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, míg az ultraszéles egység inkább jó fényviszonyok mellett érzi magát igazán elemében. Kifejezetten erős a fotós teljesítmény, főként zoomoláskor és gyenge fényben kiemelkedő, néha ugyan túlfeldolgozott hatást kelthet egy-egy kép, de ezt valószínűleg egy szoftverfrissítés meg tudja oldani.
A nagy felbontású telefotó szenzor és az optikai stabilizálás kombinációja lehetővé teszi, hogy a készülék kézből is éles, részletgazdag felvételeket készítsen akár sötét környezetben is.
A fotós teljesítményt a Honor saját AiMAGE képfeldolgozó rendszere egészíti ki, amely mélytanuláson alapuló algoritmusokat használ zajcsökkentésre, részletvisszaadásra és dinamikatartomány-kezelésre, emellett több AI-alapú szerkesztési funkciót kínál, például a zavaró elemek eltávolítását. A Magic8 Pro videózás terén is erős, a készülék támogatja a 4K felbontású videórögzítést akár 60 képkocka/másodperc sebességgel, stabil képpel és jó színkezeléssel.
A Magic8 Próban nem csak a kamerát támogatja ezer szálon a mesterséges intelligencia,
a telefon fizikai oldalán található egy dedikált, programozható AI gomb, amely a mesterséges intelligencia funkciókat gyorsan elérhetővé teszi.
Kameranyitásra és AI-fotófunkciók aktiválására használható, és elindíthatja a YOYO AI asszisztenst is, amely képernyő- és kontextusértelmezést végez, és javaslatokat ad a rendszerhasználatra (például képalapú keresések, vizuális felismerés, fordítás, stb.). A YOYO AI több ezer forgatókönyvet képes kezelni offline is, tehát magán a készüléken fut, nem internetalapó. Emellett integrált AI Deepfake-észlelés és AI hangklón felismerés is része a rendszernek, amely biztonsági és adatvédelmi garanciákat ad a felhasználónak.
Összességében a Honor Magic8 Pro egy igazi csúcsmobil, ennek megfelelő árral, amely különösen azok számára lehet vonzó, akiknek a lehető legjobb minőségű mobilfotózás elengedhetetlen, és szeretnének minél több AI-funkciót kihasználni a mindennapokban. A prémium kategóriában igazából már nem is mindig a teljesítmény, hanem az egyéni ízlés dönt, a Honor mindenesetre mindent beleadott, hogy jól szerepeljen a mezőnyben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.