Honor Magic8 Pro: AI-központú csúcsmobil csúcskamerával

A Honor Magic8 Pro motorja a legújabb Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 nyolcmagos chip, amely a gyártó csúcslapkáinak között is az éllovas a telefon megjelenése idején. A jót könnyű magyarázni, hát még a legjobbat: a magas teljesítmény vajsima működést, késésmentes vizuális élményt biztosít nagy felbontású játékok és multimédiás tartalmak alatt is. Nem lehet megizzasztani a Magic8 Prót, úgy veszi az akadályokat, mint egy bajnok. A folyamatokat 12 RAM és 512 GB tárhely támogatja.

Honor Magic8 Pro - forrás: Bors

Honor Magic8 Pro - ezt a kijelzőt ki kell használni

Lesz is mit, ha meglátjuk és ki akarjuk használni az egyik legfontosabb jellemzőt, a telefon kijelzőjét. Egy 6,71-hüvelykes LTPO OLED panelről beszélünk, amely 1256 × 2808 pixeles felbontással és 120 Hz-es adaptív képfrissítéssel jeleníti meg a tartalmat, amihez automatikusan igazodik, ami egyszerre szolgálja a folyamatos megjelenítést és az energiatakarékosságot.

Színekben gazdag, gyönyörű kijelző, a kontraszt kiváló, a fényerő kiemelkedő,

akár 6000 nites is lehet, amely az egyik legmagasabb érték, amit okostelefonoknál tapasztalni lehet. Így bent és napfényben egyaránt kiválóan olvasható. A kijelzőt a gyártó Honor NanoCrystal Shield üvegvédelme óvja a mindennapi karcoktól és ütődésektől. A tapasztalat azt mondja, ez nem marketingszöveg,

míg a saját telefonját az ember hajlamos visítva azonnal üvegfóliázni, a tesztkészüléket normál használattal, de nem óvatoskodva nem sikerült megkarcolni, pedig rendesen meghajtottam.

A négy oldalon enyhén ívelt üveg látványos, prémium érzetet ad, ez tény, bár egyesek számára kevésbé lehet praktikus a mindennapi használat során.

Színekben gazdag kijelző, Google-appokban gazdag telefon - forrás: Bors

A Magic8 Pro egyik hardveres húzóereje a kiemelkedően nagy akkumulátor-kapacitás. A 6270 mAh teljesítményű aksi hosszú üzemidőt biztosít intenzív használat mellett is, kb. kétnaponta kell tölteni. A telefon 100 W-os vezetékes gyorstöltést, valamint 80 W-os vezetéknélküli töltést is támogatja, ezekhez viszont a megfelelő eszközöket nekünk kell megvásárolni, nem a doboz része, ahogy a tok is kimaradt, pedig elvártuk volna.