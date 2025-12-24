KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Ádám, Éva névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Titkok Kínából: így készül a Honor Magic8 Pro

mobil
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 24. 10:02
üzemHonorKínagyártelefonSencsensajtó
A csúcstelefonok mezőnye tele van erős hardverrel és hangzatos ígéretekkel, de egyre ritkább az, ami valóban újat is mutat. A Magic8 Pro abban próbál mást nyújtani, hogy az AI-t nem extra funkcióként, hanem a teljes felhasználói élmény alapjaként kezeli — a kamerától az üzemidőig.
IF
A szerző cikkei

Egy kínai sajtóút mindig különleges élmény, de a Honor meghívására tett sencseni látogatás minden várakozásomat felülmúlta. A technológiai világ egyik legdinamikusabban fejlődő városába érkeztem, ahol szó szerint testközelből lehet megtapasztalni, mit jelent a jövőbe vezető innováció. Utunk egyik legfontosabb állomása a Honor összeszerelő üzeme volt, ahol a Magic8 Pro telefont is készítik. Itt szembesültem azzal, hogy az ipari automatizáció már nem a jövő, hanem a jelen. 

Magic 8 pro
Itt készül a Magic8 Pro  Fotó: Honor 

A gyártósorok ma már közel 90 százalékban automatizáltak, az emberi beavatkozás minimális. Hosszú szalagok, precízen mozgó robotkarok és szinte hangtalanul dolgozó gépek végzik a munka oroszlánrészét. Megdöbbentő volt látni, hogy egy Honor Magic8 Pro nagyjából fél perc alatt készül el. A gyártósor végén a telefon szinte „belepottyan” a dobozába, majd már csak a fóliázás következik, és mehet is a polcra – onnan pedig egyenesen a vásárlók kezébe.

A technológiai élmények sora itt még nem ért véget. Meglátogattuk a Honor Alpha Store-t is, ahol az embernek olyan érzése támad, mintha egy sci-fibe csöppent volna. A futurisztikus környezetben számos olyan Honor-termékkel találkoztam, amelyeket a márka egyelőre nem hozott el Európába. Ezek a készülékek jól mutatják, milyen irányba halad a vállalat ökoszisztémája, és mennyi potenciál rejlik még a márkában.

Így tesztelik a legújabb Honor telefonokat  Fotó: Honor  

Így tesztelik a Honor Magic8 Pro-t!

Különleges élmény volt betekintést nyerni a Honor titkos kutatás-fejlesztési részlegének munkájába is. Itt testközelből láthattuk, hogyan tesztelik a telefonokat extrém körülmények között, legyen szó hőmérsékletről, terhelésről vagy hosszú távú megbízhatóságról. Ezek a folyamatok ritkán láthatók kívülállók számára, így valódi privilégium volt jelen lenni.

Honor Magic8 Pro-val készült kép az agyaghadseregről  

Sencsen után repülőre szálltunk, és Hszian felé vettük az irányt, ahol szintén bepillantást nyerhettünk néhány, a nyilvánosság elől elzárt szakmai folyamatba. Az utazás azonban nem csak a technológiáról szólt. Sencsen önmagában is igazi gyöngyszem, de felejthetetlen élményt nyújtott a kilátás Kína második legmagasabb felhőkarcolójából, a Ping An Finance Centre-ből.

Hszianban sétáltunk az ősi városfalon, ahol a múlt és a jelen különleges módon találkozik. Engem azonban leginkább Csin Si Huang-ti legendás agyaghadserege nyűgözött le. Az évezredeken át fennmaradt katonák látványa erős kontrasztot adott a korábban látott csúcstechnológiához, és tökéletesen keretbe foglalta ezt az utat: Kína egyszerre őrzi lenyűgöző múltját és építi rendíthetetlenül a jövőt.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu