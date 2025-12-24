Titkok Kínából: így készül a Honor Magic8 Pro

Egy kínai sajtóút mindig különleges élmény, de a Honor meghívására tett sencseni látogatás minden várakozásomat felülmúlta. A technológiai világ egyik legdinamikusabban fejlődő városába érkeztem, ahol szó szerint testközelből lehet megtapasztalni, mit jelent a jövőbe vezető innováció. Utunk egyik legfontosabb állomása a Honor összeszerelő üzeme volt, ahol a Magic8 Pro telefont is készítik. Itt szembesültem azzal, hogy az ipari automatizáció már nem a jövő, hanem a jelen.

Itt készül a Magic8 Pro Fotó: Honor

A gyártósorok ma már közel 90 százalékban automatizáltak, az emberi beavatkozás minimális. Hosszú szalagok, precízen mozgó robotkarok és szinte hangtalanul dolgozó gépek végzik a munka oroszlánrészét. Megdöbbentő volt látni, hogy egy Honor Magic8 Pro nagyjából fél perc alatt készül el. A gyártósor végén a telefon szinte „belepottyan” a dobozába, majd már csak a fóliázás következik, és mehet is a polcra – onnan pedig egyenesen a vásárlók kezébe.

A technológiai élmények sora itt még nem ért véget. Meglátogattuk a Honor Alpha Store-t is, ahol az embernek olyan érzése támad, mintha egy sci-fibe csöppent volna. A futurisztikus környezetben számos olyan Honor-termékkel találkoztam, amelyeket a márka egyelőre nem hozott el Európába. Ezek a készülékek jól mutatják, milyen irányba halad a vállalat ökoszisztémája, és mennyi potenciál rejlik még a márkában.

Így tesztelik a legújabb Honor telefonokat Fotó: Honor

Így tesztelik a Honor Magic8 Pro-t!

Különleges élmény volt betekintést nyerni a Honor titkos kutatás-fejlesztési részlegének munkájába is. Itt testközelből láthattuk, hogyan tesztelik a telefonokat extrém körülmények között, legyen szó hőmérsékletről, terhelésről vagy hosszú távú megbízhatóságról. Ezek a folyamatok ritkán láthatók kívülállók számára, így valódi privilégium volt jelen lenni.

Honor Magic8 Pro-val készült kép az agyaghadseregről

Sencsen után repülőre szálltunk, és Hszian felé vettük az irányt, ahol szintén bepillantást nyerhettünk néhány, a nyilvánosság elől elzárt szakmai folyamatba. Az utazás azonban nem csak a technológiáról szólt. Sencsen önmagában is igazi gyöngyszem, de felejthetetlen élményt nyújtott a kilátás Kína második legmagasabb felhőkarcolójából, a Ping An Finance Centre-ből.