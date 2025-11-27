A jövő utazási asszisztensei már itt vannak – Áldás vagy átok a mesterséges intelligencia az utaztatásban?

A mesterséges intelligencia rövid idő alatt már az utazási szektorba, konkrétan az utazásszervezésbe is betört, és úgy tűnik, az utazási irodák sem kerülhetik el a változást.

A mesterséges intelligencia felgyorsítja és személyre szabja az utazási ügyintézést is

Fotó: ImageFlow / Shutterstock

Az utazásszervezésben is a mesterséges intelligencia a jövő?

A HotelPlanner.ai, egy amerikai online utazási és szállásfoglaló cég, a HotelPlanner.com mesterséges intelligencia-alapú kiegészítő szolgáltatásának virtuális ügyintézői – köztük „Cassandra” – ma már napi 50 ezer hívást kezelnek, és az év végére elérhetik a százezres számot.

Tim Hentschel, a HotelPlanner.com és a HotelPlanner.ai vezérigazgatója szerint ez nem a jövő: ez már a jelen. A foglalások 10 százalékát már most botok intézik, amelyek mögött ott az a nyolcmillió (!) emberi telefonhívás, amelynek segítségével kiképezték őket.

Cassandra és társai kivétel nélkül kedvesek, gyorsak, sosem fáradnak el, és ha kell, elnézést is kérnek – sőt, néha még poénkodnak is. A rendszer jelenleg brit tesztüzemben fut, de az Egyesült Államokban már teljes gőzzel működik, és Hentschel szerint az AI-ügynökök hatékonyságban és ügyfél-elégedettségben bátran felveszik a versenyt egy-egy rutinos hús-vér kollégával is.

Az 1,8 milliárd dolláros idei bevételt célzó vállalatnál akár az is elképzelhető, hogy a jövőben minden hívást robot kezel – bár a cég egyelőre nem tervez lemondani a humán munkaerőről sem.

Az AI (vagy magyarul MI) számos előnnyel, ugyanakkor hátránnyal is dolgozik, hiszen például az idő pénzértékét nem érti

Fotó: shutterstock

Annyira emberi, hogy randira is hívták

Ami ugyanakkor kissé szokatlan: az ügyfelek gyakran nem is tudják, hogy robottal beszélnek. A cég csak akkor árulja el, ha rákérdeznek – volt már olyan, aki randira hívta a mesterséges intelligenciát, mert azt hitte, egy szexi hangú és kedves nővel beszélt. Hentschel szerint a rendszer különösen az idősebb utazóknál sikeres, mert végtelen türelemmel magyaráz és segít.

Az AI térnyerése viszont nem áll meg egyetlen cégnél. 2025 októberében már az OpenAI és az Expedia is megállapodást kötött egymással egy olyan rendszer fejlesztéséről, ahol az utazók közvetlenül a platformon foglalhatnak majd.

A római Travel and Tourism Summiton pedig Jane Sun, a Trip.com Group vezérigazgatója kijelentette, hogy véleménye szerint a jövőben az AI megduplázza a globális utazási piacot, ami azt jelenti, hogy az emberek kevesebbet dolgoznak majd, és többet utaznak.