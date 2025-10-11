Ennyi jutott az emberiségnek: felfedték a napot, a technológia hamarosan túlszárnyal minket

Háromszázezer évnyi uralom után az emberiség elveszítheti legfőbb előnyét: a Föld legintelligensebb fajának címét. A tudósok szerint rohamosan közeledik az a pillanat, amikor a technológia, egész pontosan a mesterséges intelligencia (AI) meghaladja az emberi tudást – ezt nevezik szingularitásnak. A legújabb kutatások alapján már nem az a kérdés, megtörténik-e, hanem az, mikor.

A mesterséges intelligencia egy olyan technológia, ami túlszárnyalhat minket

Fotó: Pexels

Az AIMultiple kutatócsoport 8590 tudós és vállalkozó előrejelzéseit elemezte, és az eredmények döbbenetesek: az utóbbi évek AI-áttörései miatt a szingularitás várható ideje évről évre közelebb kerül. Míg a 2010-es években a szakértők 2060 előtt kizártnak tartották, hogy az AI túlszárnyalja az emberiséget, ma már sokan alig pár évet adnak az emberi fölénynek.

A legmerészebb becslés Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatójától származik, aki szerint az első „szuperintelligens” mesterséges elme 2026-ra megszülethet.

„Ez az AI okosabb lesz, mint egy Nobel-díjas tudós, és akár százszor gyorsabban fog gondolkodni, mint egy ember”

– írta „Machines of Loving Grace” című esszéjében.

Elon Musk szerint jövőre veszi kezdetét a technológia uralma

Elon Musk sem maradt le a jóslattal: a Tesla és az xAI alapítója úgy véli, már 2026 végéig létrejöhet az embernél intelligensebb mesterséges tudat. Hasonlóan gondolkodik Sam Altman, a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI vezérigazgatója is, aki szerint a „szuperintelligencia” legkésőbb 2027–2028 között elér bennünket.

De vajon mit jelent pontosan a szingularitás? A fogalom eredetileg a matematikából származik, ott azt a pontot jelöli, ahol a fizika törvényei felmondják a szolgálatot. Az AI-kutatásban azonban ez az a pillanat, amikor a gépi intelligencia önfejlesztővé válik, és többé nem tudjuk kontrollálni. Egy mesterséges elme, amely képes saját magát fejleszteni, robbanásszerű fejlődést indíthat el – ezt nevezik intelligenciarobbanásnak, derül ki a Daily Mail cikkéből.

A szakértők szerint a folyamat előfeltétele az Általános Mesterséges Intelligencia (AGI), vagyis egy olyan rendszer, amely minden feladatban képes emberi szinten teljesíteni. Jelenleg az AI csak szűk területeken múlja felül az embert (például képfelismerésben vagy számításban), de ha sikerül az AGI-t megvalósítani, akkor a szingularitás akár két éven belül is bekövetkezhet.