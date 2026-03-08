Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Zoltán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Boldog középkorú házaspár együttlét után.

Légy az a nő, akiért a férje minden alkalommal megőrül – Így tartsd életben a tüzet a hálószobában

szex
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 19:45
együttlétintimitás hiányházasság
Eleged van a monotonitásból? Unalmassá váltak az együttlétek, ezért szeretnéd visszacsempészni a tüzet a hálószobába? Ezekkel a tippekkel újra fellobbanthatod a perzselő vágyat és felkeltheted a férjed irántad érzett vonzalmát.
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Miután évekig együtt voltál a partnereddel, nem meglepő, hogy az együttlétek kissé unalmassá és monotonná váltak. Szinte olyan, mintha éppen a sarki boltba kellene leugranod? Akkor olvass tovább, mert eláruljuk, hogyan tartsd fenn a férjed szexuális elégedettségét.

Unott feleség együttlét előtt ül az ágyon a férje mellett.
Ha unalmassá váltak az együttlétek, vedd át az irányítást!
Fotó: GettyImages
  • Az intimitás nagyon fontos szerepet játszik a házasságban.
  • Az ellaposodott együttlétek az intimitás hiányához vezethetnek.
  • Ezekkel az egyszerű trükkökkel pillanatok alatt felélesztheted a köztetek lévő tüzet.

Miért fontos az együttlét a házasságban?

Az az igazság, hogy az intim kapcsolat kulcsszerepet tölt be a házasságban. Ugyanis intimitás hiányában a köztetek lévő kötelék meggyengül, ezáltal pedig ellaposodik a kapcsolat. Persze nem azt mondjuk, hogy nincsenek olyan időszakok, amikor kicsit más kerül fókuszba, viszont összességében nagy hangsúlyt kell fektetnetek a szeretkezésre. Ezért, ha úgy döntöttél, hogy végre a kezedbe veszed az irányítást, és teszel a házasságodért, akkor figyelj, mert ezekkel a trükkökkel leveheted a férjedet a lábáról.

Ezekkel a trükkökkel csábítsd el újra a férjedet

Hiányoznak az eget rengető együttlétek és az egymás iránt érzett olthatatlan vonzalom? Az alábbi tippek segítségével elsajátíthatod a csábítás művészetét, és felkeltheted a férjed irántad érzett vágyát. Lássuk is őket!

Vedd a kezedbe az irányítást

Sokunk megragadt annál a felfogásnál, hogy csakis a férfi kezdeményezhet, azonban néha te is a kezedbe veheted az irányítást. A férjed pedig valószínűleg nagyra fogja értékelni a gesztust, és sokkal több kedve lesz az együttléthez.

Lepd meg egy szexi „ajándékkal”

A házasságban sokan már nem fordítanak kellő figyelmet a spontaneitásnak, pedig igazán fel tudja dobni a mindennapi rutint és színt vihet a hálószobába is. Csinálj olyat, amit még sosem, vagy már nagyon régen, például lepd meg a zuhanyzóban, vagy vesd rá magad filmezés közben.

Együttlét előtt egymáshoz bújó középkorú házaspár.
Ezekkel az egyszerű trükkökkel pillanatok alatt felélesztheted a köztetek lévő tüzet.
Fotó: GettyImages

 

Lazítsd el egy különleges élménnyel

Mi mással hangolódhatnátok rá jobban a szeretkezésre, mint egy masszázzsal? Szerezz be a boltban egy kellemes illatú olajat, és ajándékozd meg a férjedet egy csodás élménnyel, még mielőtt belecsapnátok a közepébe! Persze nem kell minden egyes alkalommal ezzel kezdened, viszont néha megajándékozhatod vele.

Vesd fel a szerepjáték ötletét

Az ismerkedésetek elején minden olyan más volt: tüzes, merész és izgalmas. Miért ne vethetnéd fel a szerepjáték ötletét? Csináljatok úgy, mintha most találkoztatok volna, a férjed pedig próbáljon felszedni. A szaftos folytatás természetesen teljesen rátok van bízva.

Lepd meg egy hétvégi kiruccanással

Mit szólnál ahhoz, ha a hétvégét kizárólag kettesben töltenétek, távol a város zajától? Annyi szép hely van itthon, amit  felfedezhettek. Feledkezzetek meg a házimunkáról és a munkahelyi stresszről, ez a két nap csak rólatok szóljon. A kiruccanás pedig ideális alkalom arra is, hogy felvesd a szerepjáték ötletét.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy meddig tarthat egy házasság intimitás nélkül:

Ezek az együttléttel kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu