Ásó, kapa, nagyharang – mit jelent ma a házasság világnapja?

A házasság világnapja a mindennapi apró gesztusokról szól.

A konfliktusok természetes részei egy kapcsolatnak, a kezelésük minősége a döntő.

Kutatások szerint a pozitív pillanatok aránya kulcsszerepet játszik a hosszú távú együttélésben.

A házasság világnapja a hétköznapokra irányítja a figyelmet. Azokra a helyzetekre, amikor két ember akkor is egymás mellett marad, amikor fáradt, türelmetlen, vagy éppen egészen másként látja a dolgokat. A házasság nehézségeiről és a lehetséges megoldásokról dr. Gulácsi Bernadett master coach-al, diplomás szupervizorral, a Coaching & Love Academy alapítójával beszélgettünk.

A házasság világnapja a mindennapi kapcsolódásról szól.

A házasság világnapja a házasság ünnepe

A házasság világnapja viszonylag fiatal ünnep. Az ötlet 1981-ben indult az Egyesült Államokban, Baton Rouge városában, ahol házaspárok kezdeményezték, hogy legyen egy nap, amely kifejezetten a házasság értékére hívja fel a figyelmet. A kezdeményezés gyorsan terjedt, és 1983 óta február második vasárnapját világszerte a házasság ünnepének szentelik. Ehhez kapcsolódik a házasság hete is, amely minden évben a házasság világnapja után kezdődik.

A házasság ideje

Régen a házasság szorosan igazodott az év rendjéhez, hiszen a farsangi időszak a házasságkötések ideje is volt. Vízkereszttől hamvazószerdáig kevesebb munka akadt a földeken és a böjt még nem kezdődött el. A tél végi bálok, társasági események remek alkalmat adtak az ismerkedésre, és sokan ekkor döntöttek úgy, hogy összekötik az életüket.

A házasság jogi háttere

Magyarországon az 1894-ben elfogadott törvény alapjaiban rendezte át a házasság jogi szabályozását. A törvénycikk szerint a házasságot kizárólag polgári tisztviselő előtt lehet kötni, ami jelentős változást hozott az addig meghatározó egyházi esküvői gyakorlatban. A szabályozás célja az volt, hogy a házasság minden állampolgár számára hozzáférhető legyen, vallási kötöttségektől függetlenül.

Azóta eltelt több mint egy évszázad, és közben szinte minden megváltozott. Másként gondolkodunk a szerepekről, az elvárásokról, az együttélésről is. Egy kérdés azonban ma is ugyanúgy foglalkoztatja a párokat: hogyan lehet hosszú távon együtt maradni úgy, hogy közben a kapcsolat minősége megmaradjon?

A házasság sokkal inkább egy folyamatosan alakuló kapcsolat, mint egy „kész állapot”, amelyet egyszer létrehozunk és utána magától működik – ezt a házastársak gyakran elfelejtik és máshova helyezik a fókuszt. A hétköznapi feladatok, terhek, kimondatlan elvárások, kommunikáció hiánya és fel nem dolgozott apró sérelmek, múltból hozott rossz minták hatására a párok gyakran eltávolodnak egymástól, akkor is, ha a szeretet valahol mélyen megvan. A hosszú távon jól működő kapcsolatokban az a közös, hogy a felek nemcsak a napi problémák megoldására törekednek, hanem arra is, hogy érzelmileg elérhetőek maradjanak egymás számára. A biztonságos kötődés alapja az, hogy a másik félhez akkor is lehet fordulni, amikor nehéz, nem csak akkor, amikor minden rendben van és ilyenkor megértést, elfogadást kapunk"

– fogalmaz dr. Gulácsi Bernadett.