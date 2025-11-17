14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Hortenzia, Gergő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezért megy tönkre a nemi életed – Ezek a hétköznapi ételek felelősek a csökkent libidóért

libidócsökkenés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 21:15
együttlététkezés
Nincs kedved az együttléthez. Ha tudod az okát, például, hogy hosszú napod volt és hulla fáradt vagy érthető, de ha a csökkent libidó okára nem találsz magyarázatot, könnyen lehet, hogy a választ a tányérodon kell keresned.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Bizony, a táplálkozás nemcsak a hajunkra, bőrünkre és a szerveinkre van hatással, de a mentális állapotunkra is. A csökkent libidó bizonyos ételek és italok fogyasztása esetén is kialakulhat. Ebben a cikkben most összeszedtük, mik azok az élelmiszerek, amiknek a fogyasztása csökkentheti a libidót.

Cukor ami csökkent libidót eredményez.
Ezért megy tönkre a szexuális életed! Ezek a hétköznapi ételek felelősek a csökkent libidóért.
Fotó: everydayplus / Shutterstock 

Lássuk, mi lehet a csökkent libidó oka amire nem is gondolnál – ezek teszik tönkre a nemi életed

Nem csak a stressz vagy a fáradság ölheti ki a szexuális vágyat. Vannak ugyanis olyan ételek, amik szépen, lassan, észrevétlenül csökkenthetik a libidót. 
„Az vagy amit megeszel” – halljuk mindenhonnan. A következőkben olyan ételekről és italokról lesz szó, amiket lehet, hogy mindennap fogyasztasz de nem is tudsz róla, hogy vágygyilkosok. 

Cukor

A sok finomított cukor fogyasztása, nemcsak könnyen vezethet elhízáshoz, és nemcsak a vércukorszintedet dobja meg hamar, de a hormonháztartásodra is hatással van, emellett inzulinproblémákat is okozhat. A vágy szempontjából a cukornál elsősorban a tesztoszteronszint csökkenését eredményezheti, ami bizony kihat a libidódra. 

Kóla és cukormentes üdítők hatásai

Nem tartalmaznak cukrot, ez világos, viszont ezek az üdítők mind tele vannak mesterséges édesítőszerekkel. Az egyik ilyen az aszpartám, ami befolyásolja a boldogsághormonként is ismert szerotonin szintjét a szervezetben, és ha ez csökken, akkor a vágy is eltűnhet. 

Egy nő alkoholt iszik ami csökkent libidóhoz vezethet.
Az alkoholtól lehet, hogy könnyebben belemész egy egyéjszakás kalandba, de hosszútávon csökkent libidót eredményezhet az alkoholfogyasztás.
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Alkohol hatásai

Az alkohol veszélyes műfaj, ha a libidóról van szó. Sokan az alkohol hatására tüzesednek fel, és fekszenek össze akár olyannal is, akivel nem kéne, de a mértéktelen fogyasztás megöli a libidót. Ez különösen a férfiaknál látványos, akiknél átmeneti impotencia is felléphet. 

Sajt

A feldolgozott sajtokban lévő mesterséges hormonok, hatással vannak az emberi hormonháztartásra is. Ha gyakran eszel sajtot, azt a libidód bánhatja. 

Szója 

A szója rengeteg vitát generál a köztudatban. Egyesek szerint rákkeltő, mások szerint csodálatos fehérjeforrás. Ami biztos, hogy a szója rengeteg fitoösztrogént tartalmaz, ami a női nemi hormon növényi megfelelője. Ez különösen a férfiak tesztoszteronszintjére hathat ki, és ezzel együtt a vágyukra is. 

Nem kell túlzásokba esni, és a felsorolt élelmiszereket azonnal kiirtani az életedből, de egy-két vágyromboló ételt vagy italt érdemes ritkábban fogyasztanod, hogy elkerüld a libidócsökkenést.

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu