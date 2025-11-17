Ezért megy tönkre a nemi életed – Ezek a hétköznapi ételek felelősek a csökkent libidóért

Bizony, a táplálkozás nemcsak a hajunkra, bőrünkre és a szerveinkre van hatással, de a mentális állapotunkra is. A csökkent libidó bizonyos ételek és italok fogyasztása esetén is kialakulhat. Ebben a cikkben most összeszedtük, mik azok az élelmiszerek, amiknek a fogyasztása csökkentheti a libidót.

Ezért megy tönkre a szexuális életed! Ezek a hétköznapi ételek felelősek a csökkent libidóért.

Lássuk, mi lehet a csökkent libidó oka amire nem is gondolnál – ezek teszik tönkre a nemi életed

Nem csak a stressz vagy a fáradság ölheti ki a szexuális vágyat. Vannak ugyanis olyan ételek, amik szépen, lassan, észrevétlenül csökkenthetik a libidót.

„Az vagy amit megeszel” – halljuk mindenhonnan. A következőkben olyan ételekről és italokról lesz szó, amiket lehet, hogy mindennap fogyasztasz de nem is tudsz róla, hogy vágygyilkosok.

Cukor

A sok finomított cukor fogyasztása, nemcsak könnyen vezethet elhízáshoz, és nemcsak a vércukorszintedet dobja meg hamar, de a hormonháztartásodra is hatással van, emellett inzulinproblémákat is okozhat. A vágy szempontjából a cukornál elsősorban a tesztoszteronszint csökkenését eredményezheti, ami bizony kihat a libidódra.

Kóla és cukormentes üdítők hatásai

Nem tartalmaznak cukrot, ez világos, viszont ezek az üdítők mind tele vannak mesterséges édesítőszerekkel. Az egyik ilyen az aszpartám, ami befolyásolja a boldogsághormonként is ismert szerotonin szintjét a szervezetben, és ha ez csökken, akkor a vágy is eltűnhet.

Az alkoholtól lehet, hogy könnyebben belemész egy egyéjszakás kalandba, de hosszútávon csökkent libidót eredményezhet az alkoholfogyasztás.

Alkohol hatásai

Az alkohol veszélyes műfaj, ha a libidóról van szó. Sokan az alkohol hatására tüzesednek fel, és fekszenek össze akár olyannal is, akivel nem kéne, de a mértéktelen fogyasztás megöli a libidót. Ez különösen a férfiaknál látványos, akiknél átmeneti impotencia is felléphet.

Sajt

A feldolgozott sajtokban lévő mesterséges hormonok, hatással vannak az emberi hormonháztartásra is. Ha gyakran eszel sajtot, azt a libidód bánhatja.

Szója

A szója rengeteg vitát generál a köztudatban. Egyesek szerint rákkeltő, mások szerint csodálatos fehérjeforrás. Ami biztos, hogy a szója rengeteg fitoösztrogént tartalmaz, ami a női nemi hormon növényi megfelelője. Ez különösen a férfiak tesztoszteronszintjére hathat ki, és ezzel együtt a vágyukra is.