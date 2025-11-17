Ezért megy tönkre a nemi életed – Ezek a hétköznapi ételek felelősek a csökkent libidóért

Bizony, a táplálkozás nemcsak a hajunkra, bőrünkre és a szerveinkre van hatással, de a mentális állapotunkra is. A csökkent libidó bizonyos ételek és italok fogyasztása esetén is kialakulhat. Ebben a cikkben most összeszedtük, mik azok az élelmiszerek, amiknek a fogyasztása csökkentheti a libidót.
Nem csak a stressz vagy a fáradság ölheti ki a szexuális vágyat. Vannak ugyanis olyan ételek, amik szépen, lassan, észrevétlenül csökkenthetik a libidót.
„Az vagy amit megeszel” – halljuk mindenhonnan. A következőkben olyan ételekről és italokról lesz szó, amiket lehet, hogy mindennap fogyasztasz de nem is tudsz róla, hogy vágygyilkosok.
A sok finomított cukor fogyasztása, nemcsak könnyen vezethet elhízáshoz, és nemcsak a vércukorszintedet dobja meg hamar, de a hormonháztartásodra is hatással van, emellett inzulinproblémákat is okozhat. A vágy szempontjából a cukornál elsősorban a tesztoszteronszint csökkenését eredményezheti, ami bizony kihat a libidódra.
Nem tartalmaznak cukrot, ez világos, viszont ezek az üdítők mind tele vannak mesterséges édesítőszerekkel. Az egyik ilyen az aszpartám, ami befolyásolja a boldogsághormonként is ismert szerotonin szintjét a szervezetben, és ha ez csökken, akkor a vágy is eltűnhet.
Az alkohol veszélyes műfaj, ha a libidóról van szó. Sokan az alkohol hatására tüzesednek fel, és fekszenek össze akár olyannal is, akivel nem kéne, de a mértéktelen fogyasztás megöli a libidót. Ez különösen a férfiaknál látványos, akiknél átmeneti impotencia is felléphet.
A feldolgozott sajtokban lévő mesterséges hormonok, hatással vannak az emberi hormonháztartásra is. Ha gyakran eszel sajtot, azt a libidód bánhatja.
A szója rengeteg vitát generál a köztudatban. Egyesek szerint rákkeltő, mások szerint csodálatos fehérjeforrás. Ami biztos, hogy a szója rengeteg fitoösztrogént tartalmaz, ami a női nemi hormon növényi megfelelője. Ez különösen a férfiak tesztoszteronszintjére hathat ki, és ezzel együtt a vágyukra is.
Nem kell túlzásokba esni, és a felsorolt élelmiszereket azonnal kiirtani az életedből, de egy-két vágyromboló ételt vagy italt érdemes ritkábban fogyasztanod, hogy elkerüld a libidócsökkenést.
