Ennyi kalóriát égetsz el együttlét közben

Tudományos kutatások szerint az intim együttlét során percenként nagyjából 3,1–4,2 kalóriát égetünk el. Ez elsőre nem tűnik soknak, de ha egy átlagos aktus 25 percig tart, az máris körülbelül 100 kalória mínuszt jelent, ami egy kisebb szelet csokitorta kalóriatartalmának felel meg. Nem rossz, igaz? Hogy még érdekesebb legyen: a szívritmusunk együttlét közben úgy megemelkedik, mintha egy futópadon kocognánk. Olvass tovább és ismerd meg az intim együttlétek további egészségügyi előnyeit.

Az intim együttlét a testünkre és a lelkünkre is pozitív hatással van.

Fotó: ANDOR BUJDOSO / 123RF

Felér egy edzéssel?

A rövid válasz: nem. Habár az együttlétek mozgással járnak, a szeretkezés célja elsősorban az intimitás és kölcsönös örömszerzés, nem pedig a kalóriaégetés. A szakértők heti 150 perc közepes intenzitású testmozgást javasolnak az egészségünk megőrzéséhez, ezt sajnos nem váltja ki heti néhány szenvedélyes együttlét. Van ugyanakkor egy csomó más előnyük, amelyekről nem szabad megfeledkezni.

Az intim együttlétek egészségügyi előnyei

A szeretkezés nem egyenértékű egy spinning órával, de nem érdemes alábecsülni sem. Az intim együttlét során felszabaduló endorfinok, vagyis boldogsághormonok csökkentik a stresszt, javítják a hangulatot, és elaludni is segíthetnek. Ráadásul kutatások szerint a rendszeres szeretkezés a hosszabb élethez is hozzájárulhat. Azoknál a férfiaknál például, akik hetente legalább kétszer élnek nemi életet, 50 százalékkal alacsonyabb a korai halálozás kockázata, mint azoknál, akik csak havi egyszer vagy még ritkábban.

A női testre szintén pozitívan hatnak az együttlétek. A szeretkezés közben végzett Kegel-gyakorlatok (azaz a gátizmok összehúzása) javítják a medencefenék izomtónusát, segítenek a vizelettartásban, sőt az orgazmus intenzitását is fokozzák.

„Amikor orgazmust élünk át, az agyunkat elárasztják pozitív neurokémiai anyagok, akárcsak az edzőterembe járás vagy bármilyen más stresszoldó tevékenység végzése esetén” – mutatott rá Gigi Engle egészségügyi oktató, klinikai szakpszichológus. Hozzátette ugyanakkor, hogy bár az együttlétek javítják az általános stressz-szintet, fontos, hogy másképp is kezeljük a bennünk lévő feszültséget.