Stresszűző szépség: Kapcsolódjunk ki ezekkel a kozmetikumokkal!

A Fanny magazin részletes listát hozott, hogy teljesen stresszmentesen szépüljünk.

Fotó: MK

10 titkos csodafegyver

De mégis mik azok a csodaszerek, amelyek nemcsak a bőrünkre vannak jó hatással, hanem az idegeinkre is? A válasz a különböző tápláló hatású, illatos olajakban és egyéb olyan aromákban rejlenek, amelyek nyugtatólag hatnak ránk.

Levendula – nem véletlen, hogy leginkább a stresszűző kozmetikumok közül a levendulás változatok jutnak elsőként eszünkbe, hiszen az illóolaja teljesen lenyugtatja az idegrendszert, és természetes altatószerként is ismert.

Narancsolaj – egy olyan esszenciális olaj, amelynek intenzív, friss illata egyrészt nyugtató hatást kelt, másrészt boldogságot és örömöt gerjeszt.

Mandulaolaj – kellemes aromája a harmónia, pihenés és a belső béke pillanatait hozzák el számunkra.

Geránium – az egyik leghatásosabb harmóniateremtő olaj, mivel oldja a feszültséget és kiegyensúlyozza az érzékeinket.

Ylang Ylang – ennek az egzotikus virágnak az illóolaja felszabadítja az érzékeket, jó hatással van a hangulatunkra és harmóniát teremt.

Eukaliptusz – segít megtisztítani a fejünket, elűzi a negatív gondolatokat, enyhíti a kimerültséget és fokozza az életerőt.

Bergamott – egyszerre képes megnyugtatni és felemelni, a segítségével legyőzhetjük az idegességet, és az önbizalom olajának is nevezik.

Neroli – helyreállítja az érzelmi egyensúlyt, kiváló stresszoldó, ellazítja a testet és az elmét.

Rozmaring – csökkenti a stressz hatásait, segít túljutni a nyomasztó helyzeteken és növeli az akaraterőt

Vetiver – nem véletlen, hogy a „nyugalom olajának” is nevezik, hiszen nyugtató és kiegyensúlyozó hatású.

Könnyed indítás

Akár a napközbeni szépségápolási rutinunkba is be tudunk iktatni olyan kozmetikumokat, amelyek valódi hangulatjavítónak számítanak. Például egy könnyed textúrájú hidratáló, arcmaszk vagy radír tökéletes. Emellett a 100%-os tisztaságú illóolajok is hatékonyak, akár a megszokott arckrémünkhöz adagolva is.

Termékek:

Nyugtató arcmaszk bio levendula virágvízzel Douglas Naturals, 9790 Ft

Könnyű textúrájú hidratáló arcápoló édes mandulával Ziaja, 2070 Ft

100%-os orvosi tisztaságú levendula illóolaj Crèem, 6860 Ft

2in1 krémes arcradír, édes narancs és ylang ylang illóolajjal PomPom, 2630 Ft

Terápiás testápolás

Kihívásokkal teli nap vár ránk, és jó lenne könnyebben venni az akadályokat? Ebben ebben az is segíthet, ha olyan testápolót választunk, ami feltölt minket és boldogságot ad. Az eukaliptusznál és a rozmaringnál nem is találunk erre tökéletesebbet, hiszen ez utóbbi az akaraterőt is növeli. Olyan hatásuk lesz, mintha csak vennénk egy mély levegőt, és utána kiegyensúlyozottabban indulnánk neki a napnak. Az esti lazításhoz pedig jöhet a már jól bevált levendula.

Termékek:

Nyugtató géles testápoló, eukaliptusz- és rozmaring esszenciális olajokkal The Body Shop, 6993 Ft

Relaxáló testápoló ylang ylanggal Molton Brown/douglas,hu, 13 832 Ft

Sleepy testápoló levendulaolajjal Lush, 8190 Ft

Levendulás masszázsolaj Yamuna, 2399 Ft

Feszültségűző fürdő

Már zuhanyzás közben rá tudunk hangolódni a napi feladatokra, és a jól megválasztott illatok segíthetnek abban, hogy fókuszáltabbak legyünk. Keressük a vetivert, ylang ylangot vagy a bergamottot, hiszen így felül tudunk kerekedni az idegességen is, és felszabadítjuk az érzékeinket. Ammenyiben este fújnánk ki magunkat, és lenyugodnánk, akkor válasszuk a levendulát vagy a mandulaolajat. Ha pedig egy kicsit több időnk van, akkor merüljünk el egy kád forró vízben, és használjunk stresszűző fürdősót vagy kristályt.

Termékek:

Jóéjtpuszi nyugtató tusfürdő levendula és vanília illattal Baba, 1399 Ft

Relaxációs tusoló krém levendula, bergamott, vetiver illóolajokkal Weleda, 2999 Ft

Nyugtató tusfürdő ylang ylang, geránium, levendula illóolajokkal Manna, 2590 Ft

Stresszoldó fürdőkristály rozmaringolajjal és vízimenta kivonattal Kneipp, 499 Ft

Nyugtató és stresszoldó fürdősó Evolve/naturalskin.hu, 7990 Ft

Pihentető permetek

A nem megfelelő minőségű és mennyiségű alvás Egyből meglátszik bőrünkön. Engedjük meg magunknak ezt a kis luxust és aludjunk egy nagyot! Teremtsük meg a megfelelő közeget: válasszunk puha anyagú ágyneműt, kényelmes párnákat, legyen meg otthonunkban is egy wellness szálloda kényelme, melyet fokozhatunk különböző párna permetekkel. Ezek nyugtató hatással bírnak, segítenek kitisztítani az elmét, és hamar ráhangolnak az alvásra.

Termékek: