Ilyen gyakran bújnak ágyba a boldog magyar párok – Rólatok mit árul el az együttlétek száma?

Régóta fókuszban van az intim együttlétek számának kérdése. Szuper, ha tudsz beszélni róla a barátaiddal, de fontos, hogy soha ne hasonlítgasd a saját párkapcsolatodat másokéhoz, mert ha állandóan azon aggódsz, hogy teljesítetek az ágyban a többiekhez képest, csak még feszültebbé válsz a témával kapcsolatban – pedig ez biztos nem fog a javatokra válni.

Mit árul el a kapcsolatotokról az együttlétek gyakorisága? Most kiderül!

Fotó: 123RF

Minden ember, és minden párkapcsolat különböző. Vannak, akik a havi egyre, mások a heti háromra esküsznek. De vajon tényleg boldogabbak azok a párok, akik sűrűbben bújnak ágyba társaiknál?

Mennyi az annyi az intim együttlétek esetében?

Sok-sok kutatást találhatunk az interneten arról, hogy a boldogabb párok gyakrabban élnek-e nemi életet, és a legtöbb statisztika szerint, az általános válasz az, hogy igen. Bár ennél azért árnyaltabb a történet és az ok-okozati összefüggések.

De mégis mit jelent az, hogy gyakrabban?

Könnyen tévhitekbe kergethetjük magunkat, ha romantikus vígjátékok és hollywoodi sorozatok álompárjaihoz szeretnénk hasonlítgatni saját kapcsolatunkat. A felmérések egyszerűbben közelítenek a párkapcsolatok szexuális dinamikája felé. A kérdés nem a napi 1 vagy több alkalom között ugrál. Rengeteg helyen olvashatjuk például azt, hogy a boldog, kiegyensúlyozott kapcsolatok együttléteinek száma, nagyjából a heti 1-2 alkalom között mozog.

Libidó: mitől függ, hogy van-e kedv?

Az együttlétek száma természetesen változik az élethelyzetekkel együtt. Ezért sem érdemes abba a hibába esned, hogy a saját intim étvágyadat, libidószintedet másokéhoz hasonlítgatod! Míg egy friss párkapcsolatot sokszor csak a vágy hajt, addig egy összeszokottabb párnak már teljesen mást jelenthet az intimitás megélése. Arról nem is beszélve, hogy a párkapcsolati működésen kívül, hány dolog hat még rátok egyénenként: munkahely, gyerekek, fizikai és mentális egészség, és még sorolhatnánk a végtelenségig.

Nem az a fontos, hogy meglegyen az az egy varázsszám, hanem az őszinte, nyílt kommunikáció a pároddal, amivel elérhetitek, hogy mindketten elégedettek legyetek.