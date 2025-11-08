Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Ilyen gyakran bújnak ágyba a boldog magyar párok – Rólatok mit árul el az együttlétek száma?

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 21:15
Te is biztosan sokszor tűnődsz azon, létezik-e egy bűvös szám, ami megmutatja, mennyire boldog egy párkapcsolat. Az együttlétek számát rengeteg minden befolyásolhatja; a hormonoktól kezdve, az életviteletekig. Most kiderül, mi a kvóta, amit teljesítenetek kell!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Régóta fókuszban van az intim együttlétek számának kérdése. Szuper, ha tudsz beszélni róla a barátaiddal, de fontos, hogy soha ne hasonlítgasd a saját párkapcsolatodat másokéhoz, mert ha állandóan azon aggódsz, hogy teljesítetek az ágyban a többiekhez képest, csak még feszültebbé válsz a témával kapcsolatban – pedig ez biztos nem fog a javatokra válni.

Boldog pár együttlét alatt az ágyban
Mit árul el a kapcsolatotokról az együttlétek gyakorisága? Most kiderül!
Fotó: 123RF

Minden ember, és minden párkapcsolat különböző. Vannak, akik a havi egyre, mások a heti háromra esküsznek. De vajon tényleg boldogabbak azok a párok, akik sűrűbben bújnak ágyba társaiknál?

Mennyi az annyi az intim együttlétek esetében?

Sok-sok kutatást találhatunk az interneten arról, hogy a boldogabb párok gyakrabban élnek-e nemi életet, és a legtöbb statisztika szerint, az általános válasz az, hogy igen. Bár ennél azért árnyaltabb a történet és az ok-okozati összefüggések.

De mégis mit jelent az, hogy gyakrabban?

Könnyen tévhitekbe kergethetjük magunkat, ha romantikus vígjátékok és hollywoodi sorozatok álompárjaihoz szeretnénk hasonlítgatni saját kapcsolatunkat. A felmérések egyszerűbben közelítenek a párkapcsolatok szexuális dinamikája felé. A kérdés nem a napi 1 vagy több alkalom között ugrál. Rengeteg helyen olvashatjuk például azt, hogy a boldog, kiegyensúlyozott kapcsolatok együttléteinek száma, nagyjából a heti 1-2 alkalom között mozog.

Libidó: mitől függ, hogy van-e kedv? 

Az együttlétek száma természetesen változik az élethelyzetekkel együtt. Ezért sem érdemes abba a hibába esned, hogy a saját intim étvágyadat, libidószintedet másokéhoz hasonlítgatod! Míg egy friss párkapcsolatot sokszor csak a vágy hajt, addig egy összeszokottabb párnak már teljesen mást jelenthet az intimitás megélése. Arról nem is beszélve, hogy a párkapcsolati működésen kívül, hány dolog hat még rátok egyénenként: munkahely, gyerekek, fizikai és mentális egészség, és még sorolhatnánk a végtelenségig.

Nem az a fontos, hogy meglegyen az az egy varázsszám, hanem az őszinte, nyílt kommunikáció a pároddal, amivel elérhetitek, hogy mindketten elégedettek legyetek.

De akkor mi a lényeg?

Inkább a minőségi idő, az odafigyelés, az együttlétek miértje az, amire oda kell figyelnetek. A szexuálpszichológusok is sűrűn felhívják a figyelmünket arra, hogy a boldog hosszú távú kapcsolatok, nem feltétlen a gyakori ágyba bújásoknak köszönhetően maradnak sikeresek. Tehát nem arról van szó, hogy több a légyottok száma. Inkább az a fontos, hogy tudatosabb, őszintébb az intim kapcsolat.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Azt, hogy ezek a párok különösen odafigyelnek egymás jelzésire, és nem ijednek meg attól, ha esetleg valakinek alábbhagy a lelkesedése. Inkább kíváncsian, készséggel fordulnak a másikhoz egy ilyen helyzetben (is). Az együttlétek mellett pedig szakítanak időt arra, hogy más formában is megéljék az intimitást – attól függően, hogy kinek mire van igénye.

A tanulság tehát ebben az esetben is az, hogy érdemes a minőséget a mennyiség elé helyeznetek. Ápoljátok az intimitást úgy, hogy nyitottan fordultok a másik igényei felé, miközben nem erőltettek semmit.

Boldog pár a hálószobában intim együttlét után
Az intimitás nemcsak egy gyors légyottot jelenthet! Gyengéd érintések, ölelések, csókok, de akár egy közösen élmény is is közelebb hozhat benneteket!
Fotó: 123RF

Eleget bújtok ágyba, vagy sem?

Az elégedettségeteket nem lehet statisztikákkal mérni, és nem kell, hogy a véletlenszerűen dobált számjegyek elbizonytalanítsanak.

Egy jó reggelt puszi vagy egy kacér üzenet, amíg távol vagytok egymástól – néha ezeknek az apró szokásoknak köszönhetitek, hogy jól működtök együtt. Csupán csak azért, mert emlékeztetnek arra, hogy vágytok a másikra, szeretitek, tisztelitek a másikat – és talán csak ennyi kell ahhoz, hogy aznap este ne csak aludni térjetek az ágyba.

A házasság hete kapcsán a Korda házaspár osztja meg a jól működő párkapcsolatuk titkait:

