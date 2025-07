Ilyen gyakran bújnak ágyba a legboldogabb párok

Vajon az együttlétek száma egy pár boldogságának barométere? Ha igen, mennyi az annyi? Dr. Carolina Castaños klinikai szakpszichológus és párterapeuta szerint nincs univerzális válasz a kérdésre, hiszen nincs egyetlen mágikus szám. Az összebújások gyakorisága legfeljebb csak árulkodhat arról, ki mennyire érzi jól magát egy párkapcsolatban.

Az együttlét nemcsak testi, hanem érzelmi kapcsolódás is.

Fotó: Cast Of Thousands / Shutterstock

Ilyen gyakran vannak együttléteik a legkiegyensúlyozottabb pároknak a terapeuta szerint

Miközben a közösségi médiában, a filmekben, sőt a baráti beszélgetésekben is megjelennek különféle normák, a valóságban nincs kőbe vésett szabály arra vonatkozóan, hogy egy párnak hányszor kell összebújnia a boldogsághoz. Egy dolog viszont biztos: ha huzamosabb ideig nem történik semmi a hálószobában, az már többről szólhat, mint puszta fáradtságról. Egy nemi élettől mentes hónap mögött gyakran nemcsak a vágy csökkenése áll, hanem mélyebb problémák húzódnak meg a háttérben.

Dr. Carolina Castaños párterapeuta szerint az intim élet hiánya sokszor annak a jele, hogy a partnerek érzelmileg is eltávolodtak egymástól. Elveszhetett a meghittség, a kíváncsiság, de valamilyen konfliktus is meghúzódhat a háttérben, amit a pár tagjai nem kezelnek nyíltan.

Mi számít normális mennyiségnek?

A szakértő szerint nem feltétlenül az együttlétek gyakorisága a lényeg, hanem az, hogy van-e intimitás, kapcsolódás és vágy a partnerek között. Dr. Castaños kiemeli, hogy lehet mindennap szerelmeskedni, és mégis távolinak érezni a kapcsolatot, vagy „csak” heti egyszer csinálni, de azt igazán jelentőségteljesnek érezni. A hangsúly inkább a minőségen, mint a mennyiségen van. A lényeg az, hogy a pár mindkét tagja elégedett legyen a dinamikával. Lehet, hogy valakinek a heti három alkalom a normális, másnak pedig a havi egy is kielégítő. Ha a partnerek nem beszélnek nyíltan az érzéseikről és a szükségleteikről, az érzelmi eltávolodáshoz vezethet. Az együttlétek gyakorisága nem önmagában mérvadó, hanem a kapcsolat minőségének egyik tükre.

Az intim élet megmentője: a nyílt kommunikáció

A kulcs tehát a nyílt kommunikáció. Ha a felek beszélnek az érzéseikről, vágyaikról, félelmeikről, az már önmagában is közelebb hozza őket egymáshoz – gyakran fizikai síkon is. A szeretkezés nemcsak testi, hanem érzelmi kapcsolódás is, és ha ez utóbbi megszakad, azt előbb-utóbb az intim élet is megsínyli.