Tabutémák az ágyban: 5 mondat, amitől egy férfi azonnal elmenekül

Egy jól működő kapcsolatban elengedhetetlen a jó, és őszinte kommunikáció. Ám ez nem minden esetben kifizetődő, vannak olyan helyzetek, amikor jobban teszed, ha nem mondod amit gondolsz. Az intimitással kapcsolatban is az a legjobb, ha őszintén elmondjátok egymásnak a vágyaitokat, viszont tabutémák az ágyban is vannak. Mutatjuk, miket ne mondj, ha meg akarod tartani a pasid.

Tabutémák az ágyban is vannak, amiket ha kimondasz, könnyen szakítás lehet a vége. Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Tabutémák az ágyban – ezeket soha ne mondd ki!

„A volt barátom ezt máshogy csinálta”

Ha van valami, amit egy férfi soha nem akar hallani az ágyban, akkor az az exed neve vagy bármilyen összehasonlítás. Ez az egyik legnagyobb hangulatgyilkos, mert azonnal csökkenti az önbizalmát és versenyhelyzetet teremt, ami az intimitás ellensége.

„Ez már az? Már bent van?”

Ezzel a kérdéssel garantáltan lerombolod az önbizalmát, és akár mély sebet is ejthetsz az egóján. Az ágyban a pozitív megerősítés és a biztatás sokkal többet ér, mint a kellemetlen kommentek.

„Ne csináld így, inkább csináld úgy, mint…”

Természetesen fontos a kommunikáció az ágyban, de a kritika vagy a túl direkt utasítások elvehetik a férfi kedvét az együttléttől. Ha szeretnéd irányítani, finoman és játékosan vezesd rá, mit szeretsz – így nem fogja kellemetlenül érezni magát.

„Gyorsabban! Lassabban! Nem, nem így!”

Ha állandóan utasítgatod és kritizálod, elveszti a magabiztosságát, és a helyzet kínossá válhat. Inkább próbálj meg nonverbális módon irányítani, például mozdulatokkal vagy halk ösztönző szavakkal.

„Csak essünk már túl rajta.”

Ez a mondat teljesen elveszi az együttlét intimitását és azt sugallja, hogy inkább nyűgként, mint élvezetként éled meg. Ha nincs kedved hozzá, sokkal jobb egy őszinte beszélgetés, mint egy ilyen elutasító mondat.

Az ágyban elhangzó szavak ugyanolyan fontosak lehetnek, mint maga az érintés. Ha szeretnéd fenntartani a szenvedélyt és az intimitást, érdemes elkerülni ezeket a mondatokat. A pozitív megerősítés, a játékosság illetve az érzékeny kommunikáció mind hozzájárulnak egy harmonikus és élvezetes együttléthez!

És, hogy a férfiak mit ne tegyenek? Az alábbi videóból kiderül:

