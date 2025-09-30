Csak arra kellesz? Ebből az 5 jelből tudhatod, hogy az együttlét több számára puszta vágynál

A szeretkezés és a hancúrozás közel sem ugyanaz, hiszen manapság bárkivel lefeküdhetünk anélkül, hogy éreznénk valamit iránta. Ugyanis szabadszellemű társadalmunkban, amelyben egyre fontosabbá válik a vágyak megélése, gyakran háttérbe szorulnak a nagymamáink által erkölcsösségről tanított régi elvek. Ezért, ha te is szingli vagy, de néha megosztod az ágyad mással is, ezekből a jelekből ismerheted fel az együttlét során, hogy partnered mélyebben kötődik hozzád.

Ezekere a jelekre figyelj oda az együttlét során!

Fotó: Witthaya Prasongsin / GettyImages

5 egyértelmű jel, hogy többet jelent számára az együttlét, mint puszta légyott

A szeretkezés intimitáson alapul, de egy légyotthoz semmi érzelmi kötődésre sincsen szükség. Ellenben egy-egy intim pillanat nemcsak testileg, hanem lelkileg is sokkal közelebb hozhatja egymáshoz a partnereket, míg végül egyikük vagy jobb esetben mindkettőjük beleszeret a másikba. Természetesen minden együttlét szenvedélyes, azonban a szeretkezés sokkal szeretetteljesebb és mélyebb, ez a 5 jel pedig arra utal, hogy a másik titkon érez valamit irántad.

Beleéli magát a csókolózásba

Szeretkezés közben a partnerek szeretnek szenvedélyesen és lágyan csókolózni, ami csak fokozza a köztük izzó vágyat és kötődést. Ha azonban elmarad a csók, netán elvétve csak néhány puszi csattan el, az közel sem nevezhető szeretkezésnek.

Folyamatosan tartja a szemkontaktust

Szeretkezés közben rendkívül fontos a szemkontaktus, ha viszont partnered inkább kerüli, akkor nem fogtad meg igazán és csak a vágyai hajtják. Amennyiben érzéseket táplál irántad, látni akarja majd a szemedben, hogy te is annyira élvezed-e az aktust, mint ő.

Ha együttlét közben csókolgat, akkor valószínűleg többet érez irántad, mint puszta vágy

Fotó: DavideAngelini / Shutterstock

Nem csak a szádat csókolja

Ha a másik elkezd vonzódni hozzád, akkor nemcsak a szádon fog megcsókolni, hanem a homlokodat, a nyakadat is, hogy fokozza a vágyat és kifejezze az irántad táplált érzelmeit. Fontos, hogy ilyenkor a puszik nem követelőzőek, hanem inkább egyfajta ígéretnek tűnnek.

Finoman átkarol közben és magához húz

Úgy érzed, hogy minél közelebb akar hozzád simulni és főként olyan pozíciókat választ, amelyek lehetővé teszik, hogy átkaroljon? Akkor valószínűleg odáig van érted.

Rettentően odafigyel rád

Amennyiben az ágyban nagyon figyelmes veled, nem csak puszta vágyakról van szó. Ilyenkor nagy hangsúlyt fektet arra, hogy te is élvezd az együttlétet, ha pedig észreveszi, hogy valami kellemetlen számodra, azonnal rákérdez vagy magától változtat.