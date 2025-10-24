A legtöbb nő számára ismeretlen ez a férfi erogén zóna, pedig mennyei élményt nyújt: eszét veszti, ha itt megérinted

Szeretnéd felforrósítani a hangulatot a négy fal között és mindent megtenni annak érdekében, hogy a pasi sose feledje el, amit vele “tettél”? Akkor ez a cikk neked szól, ugyanis olyan férfi erogén zóna is felbukkan benne, amiről még biztosan nem hallottál.

Van olyan férfi erogén zóna, amit még biztosan nem ismersz.

Fotó: Morsa Images / Getty Images

Ez is egy férfi erogén zóna? Innentől izzani fog köztetek a levegő

Ha megtalálod a másikon azokat a titkos pontokat, amikről lehet, hogy még ő sem tudott, olyan meglepetésben lehet része, amit sosem fog tudni kiverni a fejéből. Lehet, úgy gondolod, hogy ez számodra gyerekjáték, de több hely van, mint gondolnád! Lássuk is, melyek ezek!

Érintsd meg finoman a térdhajlatát

Testünk számos olyan titkos helyet tartogat, melynek megérintése hatalmas örömet okoz. A férfiak térdhajlata is egy ilyen pont, amiről azonban sokan teljesen megfeledkezünk. Korábbi kutatások azonban azt találták, hogy a kevésbé szőrös vagy szőrtelen testfelületek rendívül érzékenyek.

Ne hagyd ki a belső combját

Ugye ezt olvasva neked is eszedbe jutott az a pillanat, amikor a pasi végighúzza a kezét a combodon? Elképesztő érzés, ugye?! Nos, ők ugyanúgy imádják, ha az ujjaiddal felfelé végigsimítod a belső combjukat. Ugye nem kell, hogy tovább ragozzuk?

Érj az ajkaihoz másképp

Tisztában vagyunk vele, hogy a csók rendkívül érzéki, viszont gondoltál már arra, hogy az ujjbegyedet végighúzd az ajkain? Ez a kis apró gesztus ugyanis nagyon be tudja indítani a férfiakat, ami után kő kövön nem marad.

A láb is erogén zóna, ami felejthetetlen élményt ad.

Fotó: DavideAngelini / Shutterstock

Simítsd meg a kezeit

Szinte mindenhez szükségünk van a kezünkre, ezért könnyedén megfeledkezhetünk arról, hogy megérintése milyen érzéki élményt tud nyújtani. Simítsd végig a tenyerén és az ujjain az ujjbegyeidet vagy cirógasd meg a kézfejét. Hidd el, ezzel tutira le fogod venni a lábáról!

Cirógasd meg a fülét

Ne csak szexi dolgokat suttogj a pasi fülébe, hanem érintsd is meg a fülcimpáját. Ez ugyanis egy olyan erogén zóna, ami a számtalan idegvégződésnek köszönhetően az egekbe repítheti az irántad érzett vágyát.

Érintsd meg a derekát

Ugye még sosem jutott eszedbe, hogy a derék megérintése mennyire lázba tudja hozni őket. Fontos azonban, hogy legyél nagyon gyengéd, illetve fókuszálj a keresztcsontra, valamint a körülötte lévő részre.

Simítsd végig a csuklóját belül

A csukló belső felén kifejezetten vékony a bőr, ezért azonnal fel fogja villanyozni az érzéki érintésed. Ezt követően pedig meg se lepődj, ha azonnal letámad.