Salamon névnapja

A legtöbb nő számára ismeretlen ez a férfi erogén zóna, pedig mennyei élményt nyújt: eszét veszti, ha itt megérinted

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 21:30
együttléterogén zóna
Melyik nő ne akarna beszélni a férfiak nyelvén? Ha te is azon vagy, hogy teljesen lekenyerezz egy pasit, vagy csak szeretnéd feldobni a pároddal az együttléteteket, akkor íme az a férfi erogén zóna, ami elképesztő élvezetet okozhat neki.
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Szeretnéd felforrósítani a hangulatot a négy fal között és mindent megtenni annak érdekében, hogy a pasi sose feledje el, amit vele “tettél”? Akkor ez a cikk neked szól, ugyanis olyan férfi erogén zóna is felbukkan benne, amiről még biztosan nem hallottál.

Erogén zóna felfedezése az ágyban
Van olyan férfi erogén zóna, amit még biztosan nem ismersz.
Fotó: Morsa Images /  Getty Images

Ez is egy férfi erogén zóna? Innentől izzani fog köztetek a levegő 

Ha megtalálod a másikon azokat a titkos pontokat, amikről lehet, hogy még ő sem tudott, olyan meglepetésben lehet része, amit sosem fog tudni kiverni a fejéből. Lehet, úgy gondolod, hogy ez számodra gyerekjáték, de több hely van, mint gondolnád! Lássuk is, melyek ezek!

  • Érintsd meg finoman a térdhajlatát

Testünk számos olyan titkos helyet tartogat, melynek megérintése hatalmas örömet okoz. A férfiak térdhajlata is egy ilyen pont, amiről azonban sokan teljesen megfeledkezünk. Korábbi kutatások azonban azt találták, hogy a kevésbé szőrös vagy szőrtelen testfelületek rendívül érzékenyek.

  • Ne hagyd ki a belső combját

Ugye ezt olvasva neked is eszedbe jutott az a pillanat, amikor a pasi végighúzza a kezét a combodon? Elképesztő érzés, ugye?! Nos, ők ugyanúgy imádják, ha az ujjaiddal felfelé végigsimítod a belső combjukat. Ugye nem kell, hogy tovább ragozzuk?

  • Érj az ajkaihoz másképp

Tisztában vagyunk vele, hogy a csók rendkívül érzéki, viszont gondoltál már arra, hogy az ujjbegyedet végighúzd az ajkain? Ez a kis apró gesztus ugyanis nagyon be tudja indítani a férfiakat, ami után kő kövön nem marad.

Láb erogén zóna
A láb is erogén zóna, ami felejthetetlen élményt ad.
Fotó: DavideAngelini /  Shutterstock 
  • Simítsd meg a kezeit

Szinte mindenhez szükségünk van a kezünkre, ezért könnyedén megfeledkezhetünk arról, hogy megérintése milyen érzéki élményt tud nyújtani. Simítsd végig a tenyerén és az ujjain az ujjbegyeidet vagy cirógasd meg a kézfejét. Hidd el, ezzel tutira le fogod venni a lábáról!

  • Cirógasd meg a fülét

Ne csak szexi dolgokat suttogj a pasi fülébe, hanem érintsd is meg a fülcimpáját. Ez ugyanis egy olyan erogén zóna, ami a számtalan idegvégződésnek köszönhetően az egekbe repítheti az irántad érzett vágyát.

  • Érintsd meg a derekát

Ugye még sosem jutott eszedbe, hogy a derék megérintése mennyire lázba tudja hozni őket. Fontos azonban, hogy legyél nagyon gyengéd, illetve fókuszálj a keresztcsontra, valamint a körülötte lévő részre.

  • Simítsd végig a csuklóját belül

A csukló belső felén kifejezetten vékony a bőr, ezért azonnal fel fogja villanyozni az érzéki érintésed. Ezt követően pedig meg se lepődj, ha azonnal letámad.

Az alábbi videóban olyan tudományon alapuló tippeket ismerhetsz meg, amelyekkel maximalizálhatjátok az élvezetet:

