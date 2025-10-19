Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Nándor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A női vágy működése egy együttlét során.

A női vágy valódi arca – Ezt gondolják valójában az intim együttlétről

párkapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 19:15
együttlétintimitásszenvedélyszex
„A férfiak több intimitásra vágynak, mint a nők." Valóban így van, vagy ez csak egy sztereotípia? Vajon a női vágy is van olyan erőteljes, mint a férfiaké? Most kiderül!
Boncza Léda
A szerző cikkei

A női vágy messze áll a misztikumtól, de tény, hogy más, mint a férfi társaiké. Ha szeretnéd megérteni, hogyan működik, mit gondolnak a nők valójában a szeretkezés és az intimitás fogalmáról, akkor jó helyen jársz!

Így működik a női vágy.
Így működik valójában a női vágy.
Fotó: Prostock-studio

A férfiak esetében a tesztoszteron általában gyorsabban beindítja a fantáziát és azonnal késztetést okoz, míg a női vágy ritkán indul ilyen hirtelenséggel. Inkább egy lassan kibontakozó érzés, amit sok minden képes kiváltani, és sokszor az érzelmi vagy mentális kapcsolódás az, ami megadja a kezdőlöketet. Mutatjuk, mitől alakul ki a szenvedély egy nőben!

Így születik meg a női vágy

Vonzalom és vonzódás

A női vágy szoros összefüggésben van azzal, hogy mennyire érzi saját magát vonzónak valaki. Rengeteg nő attól válik szenvedélyessé, ha úgy érzi ő maga kívánatos, hiszen ez növeli az önbizalmát és az intimitást is egy új minőségbe helyezi. Így egy hosszú távú kapcsolatban is a kellő figyelem és az elismerés az, ami képes sokáig életben tartani, vagy épp feléleszteni a tüzet egy nőben – és ehhez a legtöbbször elég egy hosszabb pillantás vagy apró gesztusok, figyelmességek is.

Ráhangolódás

A stressz, feszültség, fáradtság és a hétköznapok mentális terhelése mindenkire hatással vannak. A nők nemi életére azért is nyomhatják rá a jobban bélyegüket, mert nekik több időre és energiára van szükségük ahhoz, hogy a megfelelő hangulatba kerüljenek egy együttléthez. Gyakran nem arról van szó, hogy kevesebb alkalomra van szükségük, csak nehezebben engedik el a feszültséget okozó tényezőket, amik visszatartják őket. Ezért a női vágy felébresztéséhez előbb arra van szükség, hogy ők maguk megszabaduljanak az aggodalmaktól és a stressztől, amely a gondolataikra telepszik.  

Érzelmek fontossága

Az érzelme szerepe a női vágy felkeltésében.
Az érzelmi intimitás elengedhetetlen a női vágy felkeltéséhez.
Fotó: Hananeko_Studio

Egy másik gyakori különbség a férfi és a női szexualitás között, hogy míg előbbiek sokszor magában az aktusban élik meg kapcsolódást, addig az utóbbiaknak szüksége van egy bizonyos fokú érzelmi intimitásra ahhoz, hogy a vágyat is megélhessék. A szenvedély egy nőben akkor jelenik meg, ha a kapcsolatban is érzékeli az érzelmi biztonságot és harmóniát.

Ha pedig elutasítást, távolságtartást vagy bármilyen feszültséget érzékel a párja irányából, az ugyanúgy hatással van a vágyaira, csak épp a negatív irányba tereli őket.

A szeretet kifejezése

A legtöbb nő számára a szeretkezés nemcsak a nemi vágyról szól, hanem a szeretet és a gondoskodás kifejezéséről is. De akár egy körforgás; éppen ezért képes a női vágy megszületni az aktus közben is.

A nők tehát ugyanúgy vágynak a szenvedélyre és az intimitásra, csak épp más módon közelítenek felé, mint a férfiak.

Így építsétek az intim vágyat és az érzelmi kötődést egy egészséges nemi életért:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu