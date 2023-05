Ezzel a módszerrel egy éjszaka alatt megszabadulsz a szem alatti karikáktól

Ahogyan öregszünk, egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a szépségápolásra. Már nem értelemszerű, hogy a bőrünk feszes, a hajunk fényes, a körmeink erősek. Emellett több aggasztó dologra is felfigyelhetünk az arcunkon: a bőrünk ráncosodni kezd, és a szemünk alatti szarkalábak és karikák egyre feltűnőbbek lesznek. Milyen szomorú is, amikor reggel felkelünk, és a tükörképünket szarkaláb vagy vastag karika ékteleníti. Most azonban jó hírünk van! Van egy titkos receptünk, amihez mindössze két hozzávaló kell, ám ha rendszeresen elkészítjük belőle a krémet, akkor soha többé nem kell a szemünk alatti éktelenségek miatt bosszankodnunk. Mutatjuk, hogyan készítheted el.

Könnyen tehetünk a karikás szem ellen. Fotó: Ripost

A csodaszerhez nem kell semmi egyéb, csak két hétköznapi hozzávaló: citromlé és burgonya. A nyers krumplit először össze kell pépesítenünk, majd egyszerűen keverjük hozzá a citromlevet. Ha ügyesek vagyunk, egy pépes masszát kapunk. Mossuk meg alaposan az arcukat, majd az általunk készített krémet maszírozzuk bele az arcbőrünkbe. Végezzünk különösen alapos munkát a szemünk alatt is.

A csodakrémet 20 percig hagyjuk hatni, majd langyos vízzel mossuk le. Mivel a citromlé és a krumpli is olyan összetevőket tartalmaz, amelyek segítik visszanyerni a bőr természetes színét, így a hatásának biztosan nagyon fogunk örülni.