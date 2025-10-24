Így szabadulhatsz meg örökre a sötét szem alatti karikáktól

BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 17:15
Ezeket a praktikákat tényleg érdemes kipróbálni! Nem a smink az egyetlen út, hogy eltüntesd a szem alatti karikáidat.
Szörnyen idegesítő tud lenni, amikor minden másnap megkapjuk a kérdést, hogy „nem aludtál jól az éjjel?” vagy hogy „csak nem, beteg vagy?” Ez az átka a sötét szem alatti karikáknak.

Szem alatti karikák, ágyban töltött idővel elkerülhetők.
Így szabadulj meg a sötét szem alatti karikáktól.
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

Van, akit szerencsésebb bőrtípussal áldott meg a sors, és van, aki egész életén át szenved, hogy eltüntesse a sötét foltokat a szeme alól.  De a jó hír, hogy vannak olyan hatásos praktikák, amik bevetésével tényleg halványíthatsz rajtuk, egységesítheted az arcbőrödet. Sőt, a következetes betartásukkal, akár hosszú távon megszabadulhatsz a mosómaci szemektől.

Megelőzés

Bár sokan nem tudják, mi okozza a szem alatti elszíneződést, azért fontos tudni, hogy a legjobb, ha először is az okokra és a megelőzésre koncentrálunk, mert ezerszer többet ér ez a tudás, mint egy drága krém vagy egy rövid délutáni szieszta.

Itt is kulcsszerepet játszik az életmód. Ezért, ha azt szeretnéd, hogy halványodjanak a foltjaid, kezdd azzal, hogy figyelsz a vitaminbevitelre, főleg a vas és B12-vitamin pótlására, ha szükséges. De ezen kívül nagyon fontos a rendszeres hidratálás is – kívül, belül! Illetve az UV-védelem! Mert a napsugárzás csak tovább fokozza a pigmentációt.

Így szabadulj meg a sötét szem alatti karikáktól

Pihentető alvás 

Persze nem újdonság, de muszáj megemlíteni, mert tényleg fontos. Gyakran 7-8 óra minőségi pihenés az, ami a legjobb fegyver a karikák eltüntetésére.

Hideg borogatás 

Sokszor azért alakulnak ki a szem alatti sötét foltok, mert a kitágult erek, átütnek ezen a vékony bőrrétegen. Egy hideg borogatás összehúzza az ereket, így halványodnak majd a karikák is.

  1. Klasszikus szépségtippek, amik tényleg hatásosak 
    Uborka és teafilter: nyugtató, élénkítő, hidratáló, érösszehúzó-hatással bírnak.
    +1 tipp: K-vitamin és koffein borogatás

Krémek és szérumok

Szérumokkal és krémekkel a szem alatti karikák ellen.
Megfelelő hatóanyagok: koffein, C-vitamin, K-vitamin, aloe vera, hialuronsav, retinol.
Fotó: Artem Varnitsin /  Shutterstock 

Ha a szem alatti karikák halványítása a cél, olyan szépségápolási termékeket keress, amik koffeint, C-vitamint, aloe verát, hialuronsavat vagy retinolt tartalmaznak.

Bors tipp: puffadt szemhéjak ellen 

Megemelt fej

Sokszor együtt jár a karikás problémával, így erre is hoztunk egy jó kis trükköt, amit már ma este kipróbálhatsz!
Talán elsőre kényelmetlen lesz, – főleg, ha kispárnához vagy szokva – de, ha beraksz egy plusz párnát a fejed alá, azzal elérheted, hogy kevesebb folyadék gyűljön össze az alsó szemhéjadban, és így elkerülheted a reggeli puffadást.

Bőrvilágosító krémek 

Ezeket a termékeket bőrgyógyász javasolhatja a sötét foltok kezelésére, de a pontos kezelés típusa attól függ, hogy a problémát mi okozza.

Sajnos nincs olyan recept, ami biztosan beválik mindenkinél, ezért az a legjobb, ha kísérletezel, megpróbálsz minél több praktikát, és megfigyeled, melyik hozza a legtöbb változást.

Mikor keress fel orvost a szem alatti karikák kapcsán? 

Abban az esetben, ha csak az egyik szemed alatt tapasztalsz elszíneződést és/vagy duzzanatot, és az állapot nem javul, keresd fel az orvosodat!

Gyors házi praktikák a sötét karikák halványítására:

