Így szabadulhatsz meg örökre a sötét szem alatti karikáktól

Szörnyen idegesítő tud lenni, amikor minden másnap megkapjuk a kérdést, hogy „nem aludtál jól az éjjel?” vagy hogy „csak nem, beteg vagy?” Ez az átka a sötét szem alatti karikáknak.

Így szabadulj meg a sötét szem alatti karikáktól.

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Van, akit szerencsésebb bőrtípussal áldott meg a sors, és van, aki egész életén át szenved, hogy eltüntesse a sötét foltokat a szeme alól. De a jó hír, hogy vannak olyan hatásos praktikák, amik bevetésével tényleg halványíthatsz rajtuk, egységesítheted az arcbőrödet. Sőt, a következetes betartásukkal, akár hosszú távon megszabadulhatsz a mosómaci szemektől.

Megelőzés

Bár sokan nem tudják, mi okozza a szem alatti elszíneződést, azért fontos tudni, hogy a legjobb, ha először is az okokra és a megelőzésre koncentrálunk, mert ezerszer többet ér ez a tudás, mint egy drága krém vagy egy rövid délutáni szieszta.

Itt is kulcsszerepet játszik az életmód. Ezért, ha azt szeretnéd, hogy halványodjanak a foltjaid, kezdd azzal, hogy figyelsz a vitaminbevitelre, főleg a vas és B12-vitamin pótlására, ha szükséges. De ezen kívül nagyon fontos a rendszeres hidratálás is – kívül, belül! Illetve az UV-védelem! Mert a napsugárzás csak tovább fokozza a pigmentációt.

Pihentető alvás

Persze nem újdonság, de muszáj megemlíteni, mert tényleg fontos. Gyakran 7-8 óra minőségi pihenés az, ami a legjobb fegyver a karikák eltüntetésére.

Hideg borogatás

Sokszor azért alakulnak ki a szem alatti sötét foltok, mert a kitágult erek, átütnek ezen a vékony bőrrétegen. Egy hideg borogatás összehúzza az ereket, így halványodnak majd a karikák is.

Klasszikus szépségtippek, amik tényleg hatásosak

Uborka és teafilter: nyugtató, élénkítő, hidratáló, érösszehúzó-hatással bírnak.

+1 tipp: K-vitamin és koffein borogatás

Krémek és szérumok

Megfelelő hatóanyagok: koffein, C-vitamin, K-vitamin, aloe vera, hialuronsav, retinol.

Fotó: Artem Varnitsin / Shutterstock

Ha a szem alatti karikák halványítása a cél, olyan szépségápolási termékeket keress, amik koffeint, C-vitamint, aloe verát, hialuronsavat vagy retinolt tartalmaznak.

Bors tipp: puffadt szemhéjak ellen Megemelt fej Sokszor együtt jár a karikás problémával, így erre is hoztunk egy jó kis trükköt, amit már ma este kipróbálhatsz!

Talán elsőre kényelmetlen lesz, – főleg, ha kispárnához vagy szokva – de, ha beraksz egy plusz párnát a fejed alá, azzal elérheted, hogy kevesebb folyadék gyűljön össze az alsó szemhéjadban, és így elkerülheted a reggeli puffadást.

Bőrvilágosító krémek

Ezeket a termékeket bőrgyógyász javasolhatja a sötét foltok kezelésére, de a pontos kezelés típusa attól függ, hogy a problémát mi okozza.