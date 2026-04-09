Hatoslottó: 535 millió forint volt a tét, mutatjuk a nyerőszámokat

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 21:40
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 15. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

7 (hét)

25 (huszonöt)

30 (harminc)

38 (harmincnyolc)

40 (negyven)

42 (negyvenkettő)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 22 darab, nyereményük egyenként 344 390 forint;

4 találatos szelvény 918 darab, nyereményük egyenként 8255 forint;

3 találatos szelvény 14 909 darab, nyereményük egyenként 3090 forint.

A következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 635 millió Ft.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
