Fekete haj, ragyogó tekintet, erős kisugárzás – Ezeket válaszd, ha fiatalos megjelenésre vágysz

Akár természetes fekete hajszínnel rendelkezel, akár a fodrászod varázsolt neked ilyen tincseket, érdemes tudnod, hogy milyen színű ruhák passzolnak a legjobban a frizurádhoz. Kerüld el a legnagyobb divatbakikat, és légy lenyűgöző!
A fekete haj egyszerre merész, gyönyörű és sokoldalú, ezért tökéletes alapot biztosít a megjelenésednek, amit a hozzá illő színekkel csak még tovább fokozhatsz. Ez a fajta frizura mesés keretbe foglalja az arcodat, ami lehetővé teszi, hogy merész döntéseket hozz az öltözködésed terén. Az alábbi trükkök segítenek kiemelni a szépségedet a megfelelő színű ruhákkal.
A tökéletes színkombinációk kiválasztásánál nemcsak a hajad színe lényeges, hanem a bőrtónusod is.
Amennyiben hideg bőrtónussal rendelkezel, valószínűleg elképesztően fognak neked állni a hűvös, jeges árnyalatok, amelyek elképesztően harmonizálnak a bőröddel, és még ragyogóbbá varázsolják az arcodat. Ide sorolható a smaragdzöld, a zafírzöld és a hűvös szürke. Ékszerek terén pedig válassz inkább ezüst kiegészítőket a lehengerlő hatás érdekében.
Ha meleg árnyalatú a bőröd, akkor válassz melegebb tónusokat és gazdag metálfényű árnyalatokat. A rozsdabarnával, a mustárbarnával és a terrakottával biztosan nem lőhetsz mellé, hiszen fokozzák a bőr természetes melegségét. Ha pedig még lenyűgözőbb megjelenésre vágysz, kapj magadra néhány arany ékszert, ami igazán harmonikussá varázsolja az öltözetedet, és kiemeli a vonásaidat.
Ha rózsaszínes vagy barackos árnyalatúnak látod a bőrödet, és úgy érzed, hogy az eddig említett típusok egyikébe sem tartozol, akkor valószínűleg semleges bőrtónussal rendelkezel. Ez esetben az olyan sokoldalú árnyalatok, mint a poros rózsaszín, a tompa zöld vagy a bézs tökéletesen illenek hozzád, ugyanis finom, mégis visszafogott megjelenést kölcsönöznek neked, sőt harmonikussá teszik az összhatást, és nem nyomják el a vonásaidat.
