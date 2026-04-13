„Dolly tükrözi azt, amit én éltem át” – Sokkoló fordulat: ugyanazzal a betegséggel küzdött meg a gazdi és hűséges kutyája

Vickie Doogan élete 39 évesen fordult fel fenekestől, amikor a semmiből mellrákot diagnosztizáltak nála. Hiába élt egészségesen és sportolt, a kór nem válogatott. A kemény kemoterápia után úgy tűnt, fellélegezhet, de öt évvel később a betegség visszatért. Ekkor döntött úgy: drasztikus lépésre szánja el magát, és mindkét mellét eltávolíttatja, hogy legyen esélye a túlélésre. A lábadozás magányos óráiban lépett be az életébe Dolly, a tüneményes poochon kutyus, aki azóta az árnyékaként követi őt.

Vickie és kiskutyája legyőzte a mellrákot, és ma már boldogabbak, mint valaha / Fotó: My July / Shutterstock

A sors azonban kegyetlen tréfát űzött velük: 2026 februárjában Vickie gyanús jeleket vett észre a kedvencén.

Elvittem Dollyt az állatorvoshoz, mert rossz volt a gyomra. Sokkot kaptam, amikor a vizsgálat közben egy csomót találtak a mellbimbója alatt. Azt mondták, emlőeltávolításra van szüksége. Azt sem tudtam, hogy egy kutyánál is elvégzik ezt a műtétet

– emlékezett vissza a gazdi.

Mint két tojás

Vickie-ről korábban kiderült, hogy egy hibás gén (BRCA2) miatt hajlamos a daganatos megbetegedésekre, és szinte hátborzongató volt látnia, ahogy hűséges társa ugyanazon a kálvárián megy keresztül.

Az emberek azt mondták, Dolly mintha tükrözné azt, amit én éltem át. Ugyanolyan keményen viselte a beavatkozást, mint én

– mesélte Vickie, aki szerint a kutyus pontosan olyan hamar épült fel a műtét után, mint ő maga évekkel korábban.

Van élet a mellrák után

Ma már mindketten gyógyultak és boldogok. Vickie most azért állt a nyilvánosság elé a történetükkel, hogy reményt nyújtson azoknak, akik nemrég kapták meg a szörnyű diagnózist – írja a Mirror.

Most a lehető legjobb életet élem, mindez már a múlté. Azt akarom, hogy az emberek tudják: bár a mellrák ijesztő, lehet utána teljes és boldog életet élni.

Vickie jelenleg egy jótékonysági szervezet kampányát segíti, hiszen a statisztikák szerint csak az Egyesült Királyságban közel egymillióan élnek a betegséggel vagy annak árnyékában. Az ő és Dolly példája azonban bizonyítja: a szeretet és a kitartás még a legnehezebb harcokon is átsegít – legyen szó emberről vagy állatról.