Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Donát névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szoboszlai a Realban? Ügynöke véget vetett a találgatásoknak

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 14:20
Esterházy MátyásLiverpoolReal Madrid
Esterházy Mátyás tiszta vizet öntött a pohárba. Szoboszlai Dominik ügynöke reagált a magyar klasszist övező pletykákra.

A Liverpool-szurkolóinak alighanem rémisztő belegondolni abba, hol tartana idén a csapatuk Szoboszlai Dominik nélkül. Azonban az utóbbi hetekben egyre többet lehet olvasni arról, hogy az angol klub magyar válogatott játékosának története idejekorán véget érhet. Szoboszlait 2028 nyaráig köti szerződés a Vörösökhöz, ugyanakkor a Real Madrid élénken érdeklődik a középpályás iránt. Ezzel kapcsolatban a játékos ügynöke, Esterházy Mátyás is megszólalt.

Szoboszlai Dominik ügynöke tisztázta a pletykákat
Szoboszlai Dominik ügynöke tisztázta a pletykákat Fotó: Gaspafotos/MB Media

Szoboszlai távozása nem téma

Teljesen normális, hogy amikor így teljesít Dominik, az emberek mindig arról beszélnek, hova tovább, és van-e feljebb

 – fogalmazott Esterházy az nb1.hu-nak, majd így folytatta:

Nekünk ez nem téma. A szezon közepén vagyunk, rengeteg feladata van a Premier League-ben, az FA-kupában és a Bajnokok Ligájában is. Így egyelőre arról beszélni, hogy a nyáron mi lesz, szerintem nem helyes. Ráadásul a Liverpool tényleg a világ egyik legnagyobb klubja, és a Dominik olyan pozícióban van csapaton belül, amiben sok tartalék van még. Úgyhogy nem tekintünk másfelé.

Az utolsó két mondat talán a legbeszédesebb, hiszen a klubon belüli tartalékkal valószínűleg arra utalhat, hogy egyrészt fizetés szempontjából is bőven van előrelépési lehetőség Szoboszlai számára, ugyanis csapaton belül jelenleg 11 játékos is többet tesz zsebre nála. Másrészről a sokat emlegetett csapatkapitányi szerepkörre is célozhat, ami a közeljövőben elérhetetlen lenne Madridban, ám a Liverpoolnál a szurkolók már most szívesen látnák rajta a karszalagot.

Ennek ellenére, ameddig a magyar válogatott csapatkapitánya és a Liverpool nem egyeznek meg a szerződéshosszabításról, addig a Real Madrid aligha fog visszakozni.

@borsonline_aktualis

Szoboszlai Dominik csapatkapitány lehet Liverpoolban A szurkolók meg a szakma is isteníti a Liverpool magyar focistáját. #bors #szoboszlai #szoboszlaidominik #magyarfoci #liverpool #valogatott

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu