Szoboszlai a Realban? Ügynöke véget vetett a találgatásoknak

A Liverpool-szurkolóinak alighanem rémisztő belegondolni abba, hol tartana idén a csapatuk Szoboszlai Dominik nélkül. Azonban az utóbbi hetekben egyre többet lehet olvasni arról, hogy az angol klub magyar válogatott játékosának története idejekorán véget érhet. Szoboszlait 2028 nyaráig köti szerződés a Vörösökhöz, ugyanakkor a Real Madrid élénken érdeklődik a középpályás iránt. Ezzel kapcsolatban a játékos ügynöke, Esterházy Mátyás is megszólalt.

Szoboszlai Dominik ügynöke tisztázta a pletykákat Fotó: Gaspafotos/MB Media

Szoboszlai távozása nem téma

Teljesen normális, hogy amikor így teljesít Dominik, az emberek mindig arról beszélnek, hova tovább, és van-e feljebb

– fogalmazott Esterházy az nb1.hu-nak, majd így folytatta:

Nekünk ez nem téma. A szezon közepén vagyunk, rengeteg feladata van a Premier League-ben, az FA-kupában és a Bajnokok Ligájában is. Így egyelőre arról beszélni, hogy a nyáron mi lesz, szerintem nem helyes. Ráadásul a Liverpool tényleg a világ egyik legnagyobb klubja, és a Dominik olyan pozícióban van csapaton belül, amiben sok tartalék van még. Úgyhogy nem tekintünk másfelé.

Az utolsó két mondat talán a legbeszédesebb, hiszen a klubon belüli tartalékkal valószínűleg arra utalhat, hogy egyrészt fizetés szempontjából is bőven van előrelépési lehetőség Szoboszlai számára, ugyanis csapaton belül jelenleg 11 játékos is többet tesz zsebre nála. Másrészről a sokat emlegetett csapatkapitányi szerepkörre is célozhat, ami a közeljövőben elérhetetlen lenne Madridban, ám a Liverpoolnál a szurkolók már most szívesen látnák rajta a karszalagot.

Ennek ellenére, ameddig a magyar válogatott csapatkapitánya és a Liverpool nem egyeznek meg a szerződéshosszabításról, addig a Real Madrid aligha fog visszakozni.