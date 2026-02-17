Szoboszlai a Realban? Ügynöke véget vetett a találgatásoknak

A Liverpool-szurkolóinak alighanem rémisztő belegondolni abba, hol tartana idén a csapatuk Szoboszlai Dominik nélkül. Azonban az utóbbi hetekben egyre többet lehet olvasni arról, hogy az angol klub magyar válogatott játékosának története idejekorán véget érhet. Szoboszlait 2028 nyaráig köti szerződés a Vörösökhöz, ugyanakkor a Real Madrid élénken érdeklődik a középpályás iránt. Ezzel kapcsolatban a játékos ügynöke, Esterházy Mátyás is megszólalt.
Teljesen normális, hogy amikor így teljesít Dominik, az emberek mindig arról beszélnek, hova tovább, és van-e feljebb
– fogalmazott Esterházy az nb1.hu-nak, majd így folytatta:
Nekünk ez nem téma. A szezon közepén vagyunk, rengeteg feladata van a Premier League-ben, az FA-kupában és a Bajnokok Ligájában is. Így egyelőre arról beszélni, hogy a nyáron mi lesz, szerintem nem helyes. Ráadásul a Liverpool tényleg a világ egyik legnagyobb klubja, és a Dominik olyan pozícióban van csapaton belül, amiben sok tartalék van még. Úgyhogy nem tekintünk másfelé.
Az utolsó két mondat talán a legbeszédesebb, hiszen a klubon belüli tartalékkal valószínűleg arra utalhat, hogy egyrészt fizetés szempontjából is bőven van előrelépési lehetőség Szoboszlai számára, ugyanis csapaton belül jelenleg 11 játékos is többet tesz zsebre nála. Másrészről a sokat emlegetett csapatkapitányi szerepkörre is célozhat, ami a közeljövőben elérhetetlen lenne Madridban, ám a Liverpoolnál a szurkolók már most szívesen látnák rajta a karszalagot.
Ennek ellenére, ameddig a magyar válogatott csapatkapitánya és a Liverpool nem egyeznek meg a szerződéshosszabításról, addig a Real Madrid aligha fog visszakozni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.