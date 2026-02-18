Brutális erejű balesetről jött hír: teljes útzár mellett folyik az életmentés

Árokba hajtott és felborult egy személygépkocsi az 5312-es úton, Bácsalmás közelében. Az autóban összesen öten utaztak. A bajai hivatásos tűzoltók egy utast kiemeltek a járműből. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.
