Ragyogó téli sminktippek, melyekkel üde, fiatalos hatást érhetsz el: egyszerű megoldások a hideg hónapokban

Mivel a fagyos időben, a fűtési szezonban a bőrünk sokkal lassabban regenerálódik, könnyebben veszít nedvességet és sokkal érzékenyebb. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy jobban odafigyeljünk rá. Ilyenkor nemcsak az arcápolási rutinunkat érdemes újragondolni, de az eddigi sminktechnikáinkat is. Egy téli smink kizárólag akkor lehet igazán előnyös, ha figyelembe vesszük, mire van szüksége a bőrünknek. Lássuk, hogyan sminkelj télen, hogy minden nap ragyoghass!
Télen a sminktermékek felvitele előtti lépések még kardinálisabb részét képezik a rutinunknak. Szinte már itt eldől, szép lesz-e a végeredmény. Lássuk, mire kell figyelni!
Ha egyébként erősen habzó lemosót használsz az arcod tisztításához, ebben az időszakban érdemes lecserélned, mert ez könnyebben kiszárítja a bőrödet. A kíméletesebb, balzsamos vagy olajos állagú tisztítók segítenek megőrizni a bőr természetes védőrétegét, így az arcod nem lesz száraz, ráncos már a nap első felében, és a sminkek sem ülnek meg a szárazság okozta barázdákban.
Ebben a szezonban sokan szeretnek erősebb fedésű alapozókhoz nyúlni, mint általában. Pedig ez csak ritkán hoz szép eredményt felkenve, hiszen egy szárazabb bőrön ezek a nehéz rétegek könnyen foltossá válnak.
Helyette például egy jó hidratáló képességekkel rendelkező primer csodákat művelhet a bőrképeddel télen: természetesen fed és egyenlít.
A szem alatti terület télen különösen érzékeny. A sűrű, gyorsan száradó korrektorok szintén nem jó választások a hidegben: könnyen megülnek a finom vonalakban és barázdákban.
Alkalmazz inkább minél krémesebb formulákat, amik rugalmasabban viselkednek. Sokkal természetesebb hatást érhetsz el velük, de ugyanúgy segítenek a bőrhibák eltüntetésében.
A téli sminkek legérzékenyebb pontjához érkeztünk. Rengetegen küzdenek a hideg hónapokban azzal, hogy ajkaik kiszáradnak, kicserepesednek. Ezt egy nehéz, matt rúzs nemcsak tovább rontja és szárítja, de ki is emeli.
A szezonra érdemes egy jó minőségű, színezett ajakolajra, ajakápolóra beruházni, amik adnak egy kis frissességet a szádnak, de nem szárítják tovább az ajkaidat.
A púderes állagokat télen jobb krémes termékekre cserélni. Nem porosodnak, és nem szárítják ki úgy a bőrödet, mint a klasszikus fajták, amik ilyenkor sokszor ki is hangsúlyozzák a szárazabb, hámló részeket.
A bőrápolás és a smink felhelyezése előtt végezd el az alábbi videóban látható arcjóga-gyakorlatokat a fiatalos bőrért:
