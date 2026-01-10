Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Melánia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szép, fiatal, szőke hajú nő téli sminkben és sapkában

Ragyogó téli sminktippek, melyekkel üde, fiatalos hatást érhetsz el: egyszerű megoldások a hideg hónapokban

arcápolás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 14:15
télsminktippeksmink
A leghidegebb hónapokban érdemes kicsit felülvizsgálni a megszokott sminkrutinunkat. A bőrünk és a termékek is máshogy működnek ebben a szezonban, ezért ahhoz, hogy ilyenkor is üde, természetes és tökéletes legyen a megjelenésed, szükséged lesz pár profi téli smink ötletre. Mutatjuk, mit érdemes máshogy csinálnod!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Mivel a fagyos időben, a fűtési szezonban a bőrünk sokkal lassabban regenerálódik, könnyebben veszít nedvességet és sokkal érzékenyebb. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy jobban odafigyeljünk rá. Ilyenkor nemcsak az arcápolási rutinunkat érdemes újragondolni, de az eddigi sminktechnikáinkat is. Egy téli smink kizárólag akkor lehet igazán előnyös, ha figyelembe vesszük, mire van szüksége a bőrünknek. Lássuk, hogyan sminkelj télen, hogy minden nap ragyoghass!

Fiatal nő sapkában és téli sminkben.
Téli sminktippek, amikkel a hideg hónapokban is tökéletesen mutatsz majd
Fotó: SimpleImages / Getty Images
  • A hideg idő és a fűtött levegő kiszárítja a bőrt.
  • A jó téli smink a megfelelő arcápolásra épül.
  • A krémes, könnyed állagok és hidratáló összetevők ilyenkor sokkal megbízhatóbb terepet jelentenek.

Téli sminktippek: ezeket a szabályokat tartsd be az üde és ragyogó megjelenés érdekében

0. Arctisztítás

Télen a sminktermékek felvitele előtti lépések még kardinálisabb részét képezik a rutinunknak. Szinte már itt eldől, szép lesz-e a végeredmény. Lássuk, mire kell figyelni!

Ha egyébként erősen habzó lemosót használsz az arcod tisztításához, ebben az időszakban érdemes lecserélned, mert ez könnyebben kiszárítja a bőrödet. A kíméletesebb, balzsamos vagy olajos állagú tisztítók segítenek megőrizni a bőr természetes védőrétegét, így az arcod nem lesz száraz, ráncos már a nap első felében, és a sminkek sem ülnek meg a szárazság okozta barázdákban.

1. Alapozó télre

Ebben a szezonban sokan szeretnek erősebb fedésű alapozókhoz nyúlni, mint általában. Pedig ez csak ritkán hoz szép eredményt felkenve, hiszen egy szárazabb bőrön ezek a nehéz rétegek könnyen foltossá válnak.

Helyette például egy jó hidratáló képességekkel rendelkező primer csodákat művelhet a bőrképeddel télen: természetesen fed és egyenlít.

2.  Korrektor télre

A szem alatti terület télen különösen érzékeny. A sűrű, gyorsan száradó korrektorok szintén nem jó választások a hidegben: könnyen megülnek a finom vonalakban és barázdákban. 

Alkalmazz inkább minél krémesebb formulákat, amik rugalmasabban viselkednek. Sokkal természetesebb hatást érhetsz el velük, de ugyanúgy segítenek a bőrhibák eltüntetésében.

3. Téli ajakápolás

Ajakápolót használó fiatal nő téli sminkben.
Egy jó színezett, hidratáló ajakápoló a hideg hónapok megmentője lehet
Fotó: SimpleImages / Getty Images

A téli sminkek legérzékenyebb pontjához érkeztünk. Rengetegen küzdenek a hideg hónapokban azzal, hogy ajkaik kiszáradnak, kicserepesednek. Ezt egy nehéz, matt rúzs nemcsak tovább rontja és szárítja, de ki is emeli.

A szezonra érdemes egy jó minőségű, színezett ajakolajra, ajakápolóra beruházni, amik adnak egy kis frissességet a szádnak, de nem szárítják tovább az ajkaidat.

+1 Pirosító télre

A púderes állagokat télen jobb krémes termékekre cserélni. Nem porosodnak, és nem szárítják ki úgy a bőrödet, mint a klasszikus fajták, amik ilyenkor sokszor ki is hangsúlyozzák a szárazabb, hámló részeket.

A bőrápolás és a smink felhelyezése előtt végezd el az alábbi videóban látható arcjóga-gyakorlatokat a fiatalos bőrért:

Olvass tovább még több téli sminktippért:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu