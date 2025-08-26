Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Izsó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Félsz az őszi hajhullástól? Ezek a hajápolási trükkök életmentők lehetnek

haj
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 16:45
hajápolásősz
Az ősz gyönyörű, de a hajad számára kihívásokkal teli. A nyári napsütés és a medencék klóros vize már megtépázhatta a tincseidet, most pedig a hűvös, szeles idő, a sapkahordás és a száraz levegő tovább terhelheti a fejbőröd. Ilyenkor nemcsak a hajhullás válik gyakoribbá, de a hajszálak is könnyebben töredeznek, szárazzá, élettelenné válnak. Ne aggódj, néhány egyszerű hajápolási tipp megfogadásával visszahozhatod a hajad egészséges fényét.
Bors
A szerző cikkei

Az őszi szél, a hideg és a száraz levegő nemcsak a bőrödre, hanem a hajadra is hatással van. Mutatjuk, hogyan védd meg! Fedezd fel az őszi hajápolás leghasznosabb trükkjeit, hogy a hideg hónapokban is egészséges, fényes és erős maradjon a hajad! 

hajápolás ősszel, előtte-utána kép, töredezettből fénylő haj
Az őszi hajápolás során fontos a haj hidratálása és védelme a hideg, szeles időjárástól. 
Fotó: Parilov / Shutterstock

A hajad is érzi, amikor beköszönt az ősz. Megváltozik a páratartalom, hűvösebb lesz a levegő, gyakrabban hordunk sapkát, sálat – ezek mind hatással vannak a haj szerkezetére és a fejbőr állapotára. Érdemes tehát szezonváltáskor nemcsak a ruhatárad, hanem a hajápolási rutinod is felfrissíteni. Alább megmutatjuk, hogyan készítsd fel a hajad az őszi időszakra! 

5 egyszerű hajápolási tipp őszre

1. Őszi hajhullás: normális, de kezelhető

Sokan tapasztalják, hogy ősszel intenzívebben hullik a hajuk. Ez egy természetes folyamat, hiszen a haj életciklusa szezonálisan is változik. Ha túlzott hajhullást tapasztalsz, érdemes belülről is támogatni a hajhagymákat. Segíthet a

  • biotin, cink, vas és B-vitamin pótlása;
  • különböző hajvitaminok vagy természetes étrend-kiegészítők;
  • a fejbőr napi pár perces masszírozása a vérkeringés serkentése érdekében. 

2. Hidratálás kívül-belül

A hideg idő kiszárítja a hajat és a fejbőrt is.

  • Használj tápláló, hidratáló samponokat és balzsamokat, lehetőleg szulfátmentes változatokat.
  • Hetente egyszer intenzív hajpakolást is bevethetsz – például shea vajjal, argánolajjal vagy keratinnal.
  • A belső hidratálásról se feledkezz meg: igyál elég vizet, különösen fűtési szezonban!

3. Óvatos szárítás, kevesebb hőhatás

Ősszel csábító lehet a hajszárító forró levegője, de a túlzott hő károsítja a hajszálakat.

  • Válassz alacsonyabb hőfokozatot és használj hővédő spray-t minden hajformázás előtt.
  • Ha időd engedi, hagyd részben a levegőn megszáradni a hajad.
  • Kerüld a gyakori vasalást, göndörítést, és legalább hetente iktass be egy „szabadnapot” a hajadnak. 

4. Figyelj a fejbőrödre is

A viszkető, hámló fejbőr gyakori probléma ősszel a száraz levegő és a sapkahordás miatt.

  • Használj nyugtató, fejbőrkímélő samponokat, például kamillás vagy aloe verás termékeket.
  • Próbálj ki fejbőrradírt heti 1-2 alkalommal, amely eltávolítja az elhalt hámsejteket és fokozza a vérkeringést.
  • Ha korpásodás jelentkezik, válassz célzottan korpásodás elleni készítmények.

5. Sálak, sapkák – barát vagy ellenség?

Bár melegítenek, a szintetikus anyagok dörzsölik a hajat, ami töredezéshez vezethet.

  • Válassz pamut vagy selyem bélésű sapkát, amely kevésbé károsítja a hajszálakat.
  • Használhatsz hajvégápoló olajat, hogy megakadályozd a töredezést.

Az őszi hajápolás kulcsa az odafigyelés, hidratálás, és a megfelelő hajbarát szokások kialakítása. Ne feledd: a hajad is alkalmazkodik az évszakokhoz, és egy kis extra törődés ilyenkor csodákra képes. 

Ha téged is bosszant az őszi hajhullás, akkor az alábbi videót mindenképpen nézd meg!

@dm.magyarorszag Ha téged is bosszant az őszi hajhullás, ezt mindenképp nézd meg! 💇🏻‍♀️🪮🍂 #dmmagyarorszag #hajapolas #hajapolastipp #hajhullás #hajhullásellen #sampon #hajbalzsam #balea #hajolaj #hajkefe #hajapolasitipp ♬ She Share Story (for Vlog) - 山口夕依

Ezek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu