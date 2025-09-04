Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Ezek a hajszínek rejtik el legjobban az ősz hajszálakat

Ezek a hajszínek rejtik el legjobban az ősz hajszálakat

2025. szeptember 04.
hajszínhajfestésszépség
Az első ősz hajszál megjelenése sokakat váratlanul ér, pedig ez természetes folyamat, ami előbb-utóbb mindenkit utolér. A jó hír, hogy a megfelelő hajszínnel nemcsak eltüntetheted az ezüstös szálakat, de éveket fiatalodhatsz is. Mutatjuk, mely árnyalatok segítenek a legtöbbet!
Porosz Viktória
A haj őszülése teljesen természetes folyamat, amely a kor előrehaladtával mindenkit utolér. Nem véletlenül mondják, hogy a hajunk elmeséli az „életünk történetét”: az ősz hajszálak megjelenése is ennek a része. Habár sokan rögtön pánikba esnek az első ezüstös tincsek megjelenésekor, az ősz haj ma már egyáltalán nem tabu. Egyre többen vállalják természetes szépségét, de ugyanilyen sokan döntenek a festés mellett, a pigmenthiány miatt ugyanis ezek a szálak gyakran sárgás árnyalatot kapnak, fénytelenebbé, merevebbé válnak. Sokszor azonban az ősz hajszálak másként reagálnak a hajfestékekre, ezért is fontos tudnod: nem mindegy, milyen hajszínt választasz, és mivel próbálod elrejteni az idő múlásának jeleit

Hamvas szőkés-őszes hajszínt viselő középkorú nő ül a kanapén
Egy jól megválasztott hajszín éveket fiatalíthat rajtad Fotó: ViDI Studio / Shutterstock

Hajszínek, amelyek eltüntetik az ősz szálakat

Alább bemutatjuk azokat a hajszín árnyalatokat, fodrásztrükköket és egyéb tippeket, amelyek alkalmazásával a frizurád mindig fiatalos és üde marad.

Világos árnyalatok, szőke tónusok

A világos haj mindig hálás választás, ha őszülésről van szó. A szőke különböző árnyalatai – legyen hamvas, bézs vagy aranyszőke – szinte észrevétlenül olvadnak bele az ősz hajszálak közé. Ráadásul a szőke frizuránál a lenövés sem olyan látványos. Egy finom melírral még frissebb, üdébb hatást érhetsz el, mintha csak a nap szívta volna ki a tincseidet.

Karamell és világosbarna

A középbarna vagy sötétbarna haj tulajdonosainak gyakori gondja, hogy az ősz hajszálak kontrasztja túl erős. Ilyenkor remek trükk lehet a karamell, a mézbarna vagy a világosbarna tónus bevetése. Ezek természetes árnyalatok, amelyek szinte észrevétlenül fedik el a világosabb tincseket, és közben ragyogóbbá teszik az egész frizurát.

Hamvas árnyalatok

Az ősz haj besárgulhat, ami sokszor zavaró lehet. A hamvas szőke és a hamvas barna színek kiválóan semlegesítik ezt a kellemetlen folyamatot. Ezek a tónusok elegáns, modern megjelenést kölcsönöznek, és tökéletesen illenek azokhoz, akik nem kedvelik a túl meleg színeket.

Vörös haj – réz és eperszőke

A természetes vörös haj ritka, de annál látványosabb. Az ősz szálak megjelenése itt is kihívás lehet, de a rézarany, a rézbarna vagy az eperszőke árnyalatok remekül illeszkednek az őszülő vörös hajhoz. Fontos, hogy a választott szín mindig igazodjon a bőrtónushoz, így lesz harmonikus és fiatalos az összhatás.

Sötét hajszínek

A fekete és a nagyon sötétbarna haj mellett az ősz hajszálak már néhány hét után feltűnnek. Ilyenkor érdemes óvatosan világosabb, középbarna vagy mogyoróbarna árnyalatokat választani. Egy lágyabb szín nemcsak kíméletesebb a hajhoz, de sokkal kevésbé feltűnő benne az őszülés.

Extra trükkök, amelyek segítenek

  • Melír, balayage, ombre: ezek a modern festési technikák nemcsak divatosak, hanem praktikusak is. Természetes átmenetet hoznak létre, így az ősz hajszálak észrevétlenül beleolvadnak a frizurába.
  • Volument adó frizura: a hullámos vagy göndör haj jobban megtöri a fényt, így kevésbé látszik az őszülés.
  • Jól eltalált fazon: egy lépcsőzetes, aszimmetrikus vagy frufrus vágás eltereli a figyelmet az ezüstös részekről.
  • Választék-trükk: sokszor annyi is elég, ha oldalra húzod a választékod, hogy kevésbé látsszanak a problémás részek.
  • Ápolás és fény: egy egészségesen csillogó haj mindig fiatalosabb hatású – bármilyen színben.

