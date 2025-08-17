Zsíros hajtő, száraz hajvég? Így ápold ezt a makacs hajtípust

Ez a kombináció nem ritka, főleg hosszú haj esetén. A fejbőr faggyúmirigyei túltermelik az olajat, ami lehet hormonális vagy egyszerűen a genetika miatt. De a zsíros haj oka a stressz, vagy egyszerűen túl gyakori hajmosás is lehet.

Így ápolhatod megfelelően a zsíros hajtöveket és száraz hajvégeket!

Fotó: alina_stor / Shutterstock

Az olaj normál esetben végigkúszna a hajszálakon, de ha a haj hosszú, vastag szálú vagy porózus, a végekig már nem jut el. Ilyenkor lesz az eredmény egy fénylő, lapos hajtő, de töredezett, érdes hajvégek.

Hibák, amiket ne kövess el, ha zsíros hajtövektől és száraz hajvégektől szenvedsz:

Túl erős sampon

A zsíros hajra felirat nem mindig jelenti a megoldást. Ha túl erős, a fejbőr védekezésből még több olajat termel.

Élvezetes lehet neked, de a fejbőrödnek felér egy SOS riasztással – a hő serkenti a faggyútermelést.

A hajvégeidnek valóban jót tesz, ha hajlamos a száradásra, de a hajtöveid nem fogják meghálálni.

Könnyű hozzászokni, és tényleg van, akinek irtó hamar zsírosodik a haja. De ha tudsz, inkább válts át fokozatosan a ritkább hajmosásra.

Hogyan ápold a zsíros hajtöveket és száraz hajvégeket egyszerre?

Néhány rutinszerű trükkel könnyedén kezelheted még ezt a makacs hajtípust is.

Fotó: sergey kolesnikov / Shutterstock

Dupla rutin, dupla törődés

A zsíros hajtövekkel és száraz hajvégekkel rendelkezőknek nagyon oda kell figyelniük a haj tisztításának módjára: a tövekre frissítő, kímélő sampon kell, a végekre pedig hidratáló, tápláló balzsam vagy maszk. Egyszóval semmiképp ne kend végig ugyanazt a terméket a hajadon. Célzott hajmosás

A sampont mindig csak a fejbőrre koncentráld, a hab úgyis végigfut a hajadon, amikor leöblíted. A balzsam viszont kizárólag a hajhossz közepétől lefelé kerüljön. Szárazsampon (de csak ésszel)

Nemcsak elrejti a zsírt, de textúrát is ad, hogy ne lapuljon le a hajad. Viszont ha túl gyakran használod, felhalmozódhat és irritálhatja a fejbőrödet. Heti egyszer mélytisztítás

Egy enyhe, szulfátmentes, de alapos tisztító sampon segít eltávolítani a szennyeződéseket, egyéb termékeket és a szárazsampon lerakódásait is. Ez hosszú távon sokat segíthet abban, hogy kitolódjon a két hajmosás közti időintervallum. Hővédelem MINDEN hajszárításnál

A száraz hajvégek ellensége a hő: hajszárító, hajvasaló, hajsütővas. Ezért nagyon fontos, hogy minden olyan hajformázásnál, amikor hőt alkalmazol, használj hővédő spray-t, különben hamar kiszárad és eltöredezik a hajad.

Borstipp: az omega-3 zsírsavak, a fehérje és a vitaminok segítenek abban, hogy a hajad egészségesen nőjön!

Mikor fordulj szakemberhez?

Ha a zsírosodás hirtelen kezdődik, vagy hajhullás is társul hozzá, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. Lehet, hogy a háttérben hormonális változás, pajzsmirigy-probléma vagy vitaminhiány áll.

Külön ápolás a töveknek és a végeknek, kímélő rutin, és egy kis tudatosság az életmódban: így lesz a hajad újra egyensúlyban!

Így mosd a hajad, hogy tényleg tisztuljon:

