A horoszkóp szerint ez a frizura passzol hozzád a legjobban

Minden egyes csillagjegy egyedi, és mindnek meg van a maga bája. Lehet, hogy a horoszkópod nem fogja meghatározni, hogy milyen stílust képviselsz, de egy biztos: bizonyos asztrológiai jegyek alapján segíthet eldönteni, hogy milyen frizura passzol a leginkább a személyiségedhez. A csillagjegyed rámutat, hogy melyik fazont kérd a fodrászodtól legközelebb.
Ha a Kos csillagjegyben születtél, te biztos, hogy imádod az újdonságot, ellenben ki nem állhatod a tömegmegoldásokat. Egy merész, tépett frizura jól jelképezi majd a benned rejlő energiát és lendületet.
Nincs még egy csillagjegy, akin ennyire különlegesen mutat ez a klasszikus frizura, mint rajtad. Mindig stílusos ez a hajvágás, de nem mindenkin annyira ütős, mint rajtad. Eleganciát, magabiztosságot sugároz, ahogyan te is.
Az Ikrek imádják a játékos és változatos trendeket. Ha ebben a csillagjegyben születtél, szinte bűn lenne nem kipróbálni magadon ezt a frizurát, ami épp olyan karakteres, mint te.
Rákként egy olyan frizura hozza ki belőled a legtöbbet, ami megmutatja érzékeny és romantikus hozzáállásodat a világhoz. Egy divatos frufru épp olyan könnyed megjelenést kölcsönöz, mint a tekinteted.
Egy Oroszlán vadságát és karizmáját egy természetes, hosszú, kissé kócos hajzuhatag képes csak igazán kiemelni. Bár a kisugárzásod is elég szokott lenni ahhoz, hogy minden szem rád szegeződjön, ezzel a fazonnal még önazonosabbnak érezheted majd magad.
Neked Szűz jegyűként egy állig érő, mindig rendezett, jól ápolt bob lesz a legjobb választás. Épp olyan kifinomult, mint te magad.
Mérlegként imádod a szépséget, az esztétikát, így a személyiségedet is egy hosszú, lágy hullámokkal dúsított frizura fogja a legjobban kiemelni. Nőies bájodat nem érdemes ennél unalmasabb fazonok mögé rejtened.
A Skorpiók tagadhatatlan vonzerejét egy divatos curtain bangs teheti csak még ellenállhatatlanabbá. Épp azt jelképezi, ami a te erősséged: határozottságot és csáberőt.
A horoszkóp szerint, egy Nyilas csillagjegy legjobb döntése a pixie, ha frizurákról van szó. Egy Nyilas vagány, bevállalós és sosem fél újítani. Egy pixie fazon épp ezt sugallja.
Egyszerre trendi és praktikus. Tökéletes választás egy Bak számára, aki szeret mindig, mindenhol stílusosan megjelenni. Plusz csak egy Bak képes mindig olyan összeszedett és eltökélt lenni, hogy ez a haj jól be legyen állítva – márpedig, ha így van szívdöglesztően mutat.
Mivel egy Vízöntő ki nem állhatja, ha korlátok közé szorítják, a legjobb, ha a hajad is hagyod a legnagyobb természetességgel omlani a vállaidra. Nincs szükséged éles, egyenes vágásokra. Az áll a legjobban, ha meghagyod a saját, egyedi textúráját a hajadnak.
A Halak csillagjegyben születettek érzékenyek, de virgoncok is. Személyiségükhöz tökéletesen passzolnak a légies, göndör tincsek, amikbe elég egyetlen apró kiegészítő, és máris romantikus, nőies és különleges hatást keltenek.
