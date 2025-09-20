Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
A horoszkóp szerint ez a frizura passzol hozzád a legjobban

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 17:00
Ha egyik kis változásra vágysz, talán épp itt az ideje foglalni egy időpontot a fodrászhoz. A horoszkópod most elárulja, melyik frizura illik igazán a személyiségedhez.
Ripszám Boglárka
Minden egyes csillagjegy egyedi, és mindnek meg van a maga bája. Lehet, hogy a horoszkópod nem fogja meghatározni, hogy milyen stílust képviselsz, de egy biztos: bizonyos asztrológiai jegyek alapján segíthet eldönteni, hogy milyen frizura passzol a leginkább a személyiségedhez. A csillagjegyed rámutat, hogy melyik fazont kérd a fodrászodtól legközelebb. 

Horoszkóp portré egy szőke hosszú hajú fiatal nőről
Horoszkóp: ez a frizura passzol hozzád legjobban a csillagjegyed alapján.
Fotó: YuriyZhuravov

Horoszkóp: ez a neked való frizura a csillagjegyed alapján 

Kos: tépett stílus 

Ha a Kos csillagjegyben születtél, te biztos, hogy imádod az újdonságot, ellenben ki nem állhatod a tömegmegoldásokat. Egy merész, tépett frizura jól jelképezi majd a benned rejlő energiát és lendületet. 

Bika: vállig érő bob

Nincs még egy csillagjegy, akin ennyire különlegesen mutat ez a klasszikus frizura, mint rajtad. Mindig stílusos ez a hajvágás, de nem mindenkin annyira ütős, mint rajtad. Eleganciát, magabiztosságot sugároz, ahogyan te is. 

Ikrek: francia bob

Az Ikrek imádják a játékos és változatos trendeket. Ha ebben a csillagjegyben születtél, szinte bűn lenne nem kipróbálni magadon ezt a frizurát, ami épp olyan karakteres, mint te. 

Rák: szolid, légies frufru

Rákként egy olyan frizura hozza ki belőled a legtöbbet, ami megmutatja érzékeny és romantikus hozzáállásodat a világhoz. Egy divatos frufru épp olyan könnyed megjelenést kölcsönöz, mint a tekinteted. 

Oroszlán: hosszú, természetes fürtök

Egy Oroszlán vadságát és karizmáját egy természetes, hosszú, kissé kócos hajzuhatag képes csak igazán kiemelni. Bár a kisugárzásod is elég szokott lenni ahhoz, hogy minden szem rád szegeződjön, ezzel a fazonnal még önazonosabbnak érezheted majd magad. 

Szűz: állig érő, egyenes bob

Neked Szűz jegyűként egy állig érő, mindig rendezett, jól ápolt bob lesz a legjobb választás. Épp olyan kifinomult, mint te magad. 

Mérleg: hosszú hullámok

Mérlegként imádod a szépséget, az esztétikát, így a személyiségedet is egy hosszú, lágy hullámokkal dúsított frizura fogja a legjobban kiemelni. Nőies bájodat nem érdemes ennél unalmasabb fazonok mögé rejtened. 

Skorpió: curtain bangs

A Skorpiók tagadhatatlan vonzerejét egy divatos curtain bangs teheti csak még ellenállhatatlanabbá. Épp azt jelképezi, ami a te erősséged: határozottságot és csáberőt. 

Nyilas: pixie

A horoszkóp szerint, egy Nyilas csillagjegy legjobb döntése a pixie, ha frizurákról van szó. Egy Nyilas vagány, bevállalós és sosem fél újítani. Egy pixie fazon épp ezt sugallja. 

Bak: kleopátra fazon

Egyszerre trendi és praktikus. Tökéletes választás egy Bak számára, aki szeret mindig, mindenhol stílusosan megjelenni. Plusz csak egy Bak képes mindig olyan összeszedett és eltökélt lenni, hogy ez a haj jól be legyen állítva – márpedig, ha így van szívdöglesztően mutat. 

Vízöntő: természetes

Mivel egy Vízöntő ki nem állhatja, ha korlátok közé szorítják, a legjobb, ha a hajad is hagyod a legnagyobb természetességgel omlani a vállaidra. Nincs szükséged éles, egyenes vágásokra. Az áll a legjobban, ha meghagyod a saját, egyedi textúráját a hajadnak. 

Halak: rövid, göndör

A Halak csillagjegyben születettek érzékenyek, de virgoncok is. Személyiségükhöz tökéletesen passzolnak a légies, göndör tincsek, amikbe elég egyetlen apró kiegészítő, és máris romantikus, nőies és különleges hatást keltenek.

Curtain Bangs hajformázó tippek a Skorpióknak:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
