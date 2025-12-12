Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Gabriella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szépségápolási rutint végző középkorú nő

Ez a szépségápolási trükk ragyogóbbá teszi a bőröd, mint bármelyik „csodakrém"

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 14:45
megfelelő bőrápolásbőrápolásszépségápolás
Szinte minden nő puha és ragyogó bőrről álmodik, a cél érdekében pedig képesek még a legdrágább kencéket is megvenni. Azonban létezik egy olyan szépségápolási termék, amivel olcsón és pillanatok alatt elérheted a kívánt hatást. Vajon ez lesz a megmentőd?
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

A legtöbb nő fürdőszobája tele van csodákat ígérő kencékkel, amelyek végül mégsem hozzák meg a kívánt hatást. A szakértők azonban egyetlen szépségápolási termékre esküsznek, amely ragyogóbb bőrt eredményez, mint bármely versenytársa. Már sejted, hogy mi lehet ez?

Gyönyörű bőrű középkorú nő aki esküszik a szépségápolási trükkre
Ezzel a szépségápolási termékkel nem lőhetsz mellé!
Fotó: 123RF
  • A sóradírok fillérekből mesés bőrt varázsolnak neked.
  • A só olyan anyagokat tartalmaz, amelyek nagyon pozitívan hatnak a bőrödre.
  • Léteznek olyan bőrproblémák, amelyekre nagyszerű természetes gyógymód a sóradír.

Szépségápolási trükk, amitől selymesen puha lesz a bőröd és ragyogóbb, mint valaha

Amennyiben a puha és selymes bőr kerül terítékre, a legtöbb nőnek a hámlasztók jutnak eszébe. Ha neked is ezek a termékek villantak be először, akkor jó nyomon jársz, ugyanis nem másról van szó, mint a sóradírokról, amelyek a szakértők szerint egyenesen csodát művelnek a testeddel. Innentől tehát felejts el a cukorradírt, a polírozó kesztyűt és társait, mert a szakértők a sóradírok mellett teszik le a voksukat, sőt még az ókori egyiptomiak is erre esküdtek.

Miért pont a só?

Van a sónak néhány ásványi anyagokban gazdag fajtája, amely magnéziumot, káliumot kalciumot, vasat és ként is tartalmaz, ezáltal pedig rendkívül a hatásos. A kálium és a magnézium ugyanis például hidratálja a bőrt és hozzájárul a védőréteg megfelelő funkciójához. Továbbá a holt-tengeri só olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek pozitívan hatnak az aknéra, illetve enyhíthetik a gyulladást.

A szépségápolásra nagy hangsúlyt fektető középkorú nő
A sóradír használatával rengeteg előnyre tehetsz szert
Fotó: 123RF

Ezek a bőrproblémák orvosolhatóak sóradírral

Lássuk, melyek azok a bőrproblémák, amelyekre nagyszerű természetes gyógymód a sóradír.

  • Korrigálja a fakóságot és a textúrát: a sóradírok segítségével eltávolíthatod az elhalt hámsejteket, ami puhább bőrt eredményez. A dörzsölő mozdulatoknak köszönhetően serken a vérkeringés, így javul a bőr természetes ragyogása, emellett pedig hozzájárul a benőtt szőrszálak, illetve az érdesebb részek eltávolításához is.
  • Javíthat a bőrbetegségeken, köztük az ekcémán és a pikkelysömörön: egy korábbi tanulmány alátámasztotta, hogy a Himalája só csökkenthet az említett bőrbetegségek kellemetlen tünetein gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően.
  • Csökkentheti az irritációt és a viszketést: a magas ásványi anyag tartalmú sók képesek redukálni a kellemetlen viszketést és az irritációt, ráadásul még a sebgyógyulást is felgyorsítják.

Tehát a helyedben kétszer is átgondolnánk, hogy melyik termék mellett teszed le a voksodat, hiszen a sóradírokból rengeteg előnyöd származhat.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan készíthetsz magadnak otthon egyszerűen és olcsón sóradírt:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu