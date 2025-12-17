A 2025-ös karácsonyi sminkek sztárja: így lehet igényes és tartós a piros rúzs az ajkaidon

A piros rúzs az, ami képes bármilyen egyszerű sminket karácsonyi hangulatba hozni, mindenféle giccs és túlzások nélkül. Ráadásul nincs nő, akin rosszul mutatna ez az ikonikus szín. Ha idén te is bevetnéd, ezeket a lépéseket kövesd a tökéletes, precíz és tartós hatásért!

Sminktippek: így lehet elegáns és tartós a piros rúzsod.

Fotó: Oleg Gekman

Találd meg a számodra ideális árnyalatot.

Rúzsozás előtt hidratálj, és készítsd elő ajkaidat.

Tedd tartóssá a rúzsod színét és formáját is.

Varázsold teltebbé ajkaidat.

A tökéletes piros rúzs kiválasztása

Bár a piros rúzs valóban minden nő ajkain jól mutat, nem mindegy, milyen árnyalatot választasz! A meleg tónusú bőrön a narancsosabb, míg a hidegebb arcbőrön a vöröses tónusok állnak a legjobban.

Bors-tipp: Ha matt verziót választanál a tartósabb eredményért, kombináld egy színtelen szájfénnyel! Így a rúzs nem ül be a ráncokba, és nem kelt repedezett hatást, ami bizony éveket is képes öregíteni.

Kedveled a mély tónusokat? Használd őket bátran, de figyelj, mert ezek sokszor vékonyabbnak mutatják ajkaidat. Ha dúsító hatásra vágysz, inkább a világosabb árnyalatokat próbálgasd!

1. lépés: ajkak előkészítése

A piros rúzsnak az a hátulütője, hogy kíméletlenül kiemeli a szárazabb pontokat ajkaidon, ezért a megfelelő hidratálás elengedhetetlen a szín felvitele előtt. A legjobb, ha egy finom ajakradírral (ha ez nincs egy puha és tiszta törölközővel) átmész a szádon, majd egy nem túl zsíros ajakbalzsammal készíted elő ajkaidat.

2. lépés: alapozás

Profi sminktipp, hogy a piros rúzsnak mindig egy nude alapra kell kerülnie. Ehhez használj 1-2 pöttynyi korrektort vagy alapozót, amit alaposan eloszlatsz a szádon. Így a szín szebb és tartósabb lesz, az eredmény pedig lenyűgöző.

3. lépés: kontúrozás

Ha egyébként nem szoktál a rúzsaid és szájfényeid mellé szájceruzát használni, most semmiképp ne hagyd ki ezt a lépést! Egy ilyen erős árnyalatnak muszáj keretet adni.

Nem kell szemet szúró piros kontúrt rajzolnod. Elegendő egy semlegesebb, természetes árnyalat, ami megakadályozza, hogy a rúzs elkenődjön. Plusz tipp, a szájkontúr ajkaid pontos ívét is segít megtartani.