5 sminktipp, amiben még mindig hiszel, pedig öregebbnek mutat a korodnál

Vannak azok a sminktippek, amik tényleg beválnak. Örökéletűek és univerzálisak, mindegy milyen a bőröd vagy a szemed színe. De van néhány, amiről sokáig azt hittük, előnyösebben mutatunk majd vele, pedig épp ellenkezőleg hatnak a megjelenésünkre. Mutatjuk mik ezek!

Felejtsd el ezeket az elavult sminktippeket!

Fotó: Prostock-studio

4 sminktipp, amit ideje, hogy elfelejts, ha nem akarsz idősebbnek tűnni a korodnál

1. A matt alapozótól frissebbnek tűnik majd az arcbőröd

Nagyon sokáig élt ez a tévhit, és még ma is itt-ott összefutunk vele. A matt hatású alapozók és korrektorok nem teszik fiatalabbá az arcbőrünket. Épp ellenkezőleg; természetellenes, fakó és fáradt hatást keltenek az esetek nagy többségében.

Egy fényes, friss, üde bőr, sokkal fiatalosabbá varázsol minden arcot, ezért jobb, ha az arcápolási rutinodba és a kellő hidratálásba fekteted a pénzed. Amikor pedig alapozót választasz, a folyékonyabb, enyhén fényes termékek felé nézelődj inkább.

Bors-tipp:

A púderrel is óvatosan bánj! Elég, ha csak azokra a területekre viszed fel, amik zsírosodásra, fényesedésre hajlamosak. Mint például a homlokod közepe és az állad.

2. Kerüld a túl világos és élénk pirosítókat, mert természetellenesek

Inkább csak a bőrtónushoz megfelelő árnyalatot kell megtalálni. Egy friss szín sokkal jobban fiatalítja az arcot, mint a fakó, tompa pirosítók.

Egy jó sminkecsettel a kezedben, ügyelve az arányokra, egy világos színű pirosító igazi fiatalító csodaszerként hathat.

3. Az alapozó színe tökéletesen passzoljon az arcbőröd színéhez

Az alapozó színe az egész sminked bázisa: kulcsfontosságú, hogy jó árnyalatot válassz.

Fotó: Inside Creative House

Alapvetően jó, ha megtalálod az arcod színéhez legközelebb álló árnyalatot. De! Mivel a bőrszín az idővel és a korral veszít a színéből, néha épp egy apró árnyalattal mélyebb szín kiválasztása segíthet hozzá egy üdébb archoz. Melegebb, élettel telibb megjelenést kölcsönöz, és kevésbé tűnsz majd tőle fáradtnak.

A lényeg, hogy mindig jól dolgozd el. Ne csak az arcodon! Ügyelj, hogy a hajtöveidhez és a nyakadra is kerüljön a termékből!

4. Ne használj szájkontúrt, mert öregít

Igaz. Komoly sminkbaki, de csak akkor, ha rosszul alkalmazod ezt a sminktippet.