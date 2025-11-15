Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
5 sminktipp, amiben még mindig hiszel, pedig öregebbnek mutat a korodnál

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 15:15
Volt, hogy a csapból is ez folyt, de mára kitapasztaltuk, hogy nem igaz. Ezeket a sminktippeket ideje elfelejtened, ha nem akarsz idősebbnek tűnni a korodnál.
Ripszám Boglárka
Vannak azok a sminktippek, amik tényleg beválnak. Örökéletűek és univerzálisak, mindegy milyen a bőröd vagy a szemed színe. De van néhány, amiről sokáig azt hittük, előnyösebben mutatunk majd vele, pedig épp ellenkezőleg hatnak a megjelenésünkre. Mutatjuk mik ezek!

Sminktippeket alkalmazó szőke nő az ágyban
Felejtsd el ezeket az elavult sminktippeket!
Fotó: Prostock-studio

4 sminktipp, amit ideje, hogy elfelejts, ha nem akarsz idősebbnek tűnni a korodnál

1. A matt alapozótól frissebbnek tűnik majd az arcbőröd

Nagyon sokáig élt ez a tévhit, és még ma is itt-ott összefutunk vele. A matt hatású alapozók és korrektorok nem teszik fiatalabbá az arcbőrünket. Épp ellenkezőleg; természetellenes, fakó és fáradt hatást keltenek az esetek nagy többségében.

Egy fényes, friss, üde bőr, sokkal fiatalosabbá varázsol minden arcot, ezért jobb, ha az arcápolási rutinodba és a kellő hidratálásba fekteted a pénzed. Amikor pedig alapozót választasz, a folyékonyabb, enyhén fényes termékek felé nézelődj inkább.

Bors-tipp:
A púderrel is óvatosan bánj! Elég, ha csak azokra a területekre viszed fel, amik zsírosodásra, fényesedésre hajlamosak. Mint például a homlokod közepe és az állad.

2. Kerüld a túl világos és élénk pirosítókat, mert természetellenesek

Inkább csak a bőrtónushoz megfelelő árnyalatot kell megtalálni. Egy friss szín sokkal jobban fiatalítja az arcot, mint a fakó, tompa pirosítók.

Egy jó sminkecsettel a kezedben, ügyelve az arányokra, egy világos színű pirosító igazi fiatalító csodaszerként hathat.

3. Az alapozó színe tökéletesen passzoljon az arcbőröd színéhez

Sminktipp nő az arcát vizsgálja
Az alapozó színe az egész sminked bázisa: kulcsfontosságú, hogy jó árnyalatot válassz.
Fotó: Inside Creative House

Alapvetően jó, ha megtalálod az arcod színéhez legközelebb álló árnyalatot. De! Mivel a bőrszín az idővel és a korral veszít a színéből, néha épp egy apró árnyalattal mélyebb szín kiválasztása segíthet hozzá egy üdébb archoz. Melegebb, élettel telibb megjelenést kölcsönöz, és kevésbé tűnsz majd tőle fáradtnak.

A lényeg, hogy mindig jól dolgozd el. Ne csak az arcodon! Ügyelj, hogy a hajtöveidhez és a nyakadra is kerüljön a termékből!

4. Ne használj szájkontúrt, mert öregít

Igaz. Komoly sminkbaki, de csak akkor, ha rosszul alkalmazod ezt a sminktippet.

Azért alakult ki ez a tévhit, mert korábban a sminktrendek azt a technikát diktálták, hogy az ajkak természetes színénél 3x-4x sötétebb árnyalattal rajzolják körbe a nők a szájukat. Ez pedig valóban nem volt túl előnyös. Főleg, ha mai szemmel nézzük vissza a régi fényképeket, a durván elütő, sötét szájkontúrokkal.

Viszont, ha a szájfényhez vagy rúzshoz közel ugyanolyan árnyalatot sikerül találnod, az hihetetlenül ki tudja emelni és dúsítani az ajkaidat. 

Így csináld:

Házi praktikák a tiszta arcbőrért:

 

