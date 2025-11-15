5 sminktipp, amiben még mindig hiszel, pedig öregebbnek mutat a korodnál

Vannak azok a sminktippek, amik tényleg beválnak. Örökéletűek és univerzálisak, mindegy milyen a bőröd vagy a szemed színe. De van néhány, amiről sokáig azt hittük, előnyösebben mutatunk majd vele, pedig épp ellenkezőleg hatnak a megjelenésünkre. Mutatjuk mik ezek!
Nagyon sokáig élt ez a tévhit, és még ma is itt-ott összefutunk vele. A matt hatású alapozók és korrektorok nem teszik fiatalabbá az arcbőrünket. Épp ellenkezőleg; természetellenes, fakó és fáradt hatást keltenek az esetek nagy többségében.
Egy fényes, friss, üde bőr, sokkal fiatalosabbá varázsol minden arcot, ezért jobb, ha az arcápolási rutinodba és a kellő hidratálásba fekteted a pénzed. Amikor pedig alapozót választasz, a folyékonyabb, enyhén fényes termékek felé nézelődj inkább.
Bors-tipp:
A púderrel is óvatosan bánj! Elég, ha csak azokra a területekre viszed fel, amik zsírosodásra, fényesedésre hajlamosak. Mint például a homlokod közepe és az állad.
Inkább csak a bőrtónushoz megfelelő árnyalatot kell megtalálni. Egy friss szín sokkal jobban fiatalítja az arcot, mint a fakó, tompa pirosítók.
Egy jó sminkecsettel a kezedben, ügyelve az arányokra, egy világos színű pirosító igazi fiatalító csodaszerként hathat.
Alapvetően jó, ha megtalálod az arcod színéhez legközelebb álló árnyalatot. De! Mivel a bőrszín az idővel és a korral veszít a színéből, néha épp egy apró árnyalattal mélyebb szín kiválasztása segíthet hozzá egy üdébb archoz. Melegebb, élettel telibb megjelenést kölcsönöz, és kevésbé tűnsz majd tőle fáradtnak.
A lényeg, hogy mindig jól dolgozd el. Ne csak az arcodon! Ügyelj, hogy a hajtöveidhez és a nyakadra is kerüljön a termékből!
Igaz. Komoly sminkbaki, de csak akkor, ha rosszul alkalmazod ezt a sminktippet.
Azért alakult ki ez a tévhit, mert korábban a sminktrendek azt a technikát diktálták, hogy az ajkak természetes színénél 3x-4x sötétebb árnyalattal rajzolják körbe a nők a szájukat. Ez pedig valóban nem volt túl előnyös. Főleg, ha mai szemmel nézzük vissza a régi fényképeket, a durván elütő, sötét szájkontúrokkal.
Viszont, ha a szájfényhez vagy rúzshoz közel ugyanolyan árnyalatot sikerül találnod, az hihetetlenül ki tudja emelni és dúsítani az ajkaidat.
