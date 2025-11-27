Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Fiatal nő téli sminkben

Télálló szépség – ezekkel a sminktermékekkel készülj fel a fagyos szezonra

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 13:15
télsminkeléssmink
A tél beköszöntével megérkeznek a fagyos szelek, amelyek nem kímélik az arcunkat. A cikkünkben bemutatott sminktermékek azonban a zimankós időben sem fognak csalódást okozni.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Mindenkinek megvan a maga sminkrutinja és a jól bevált szépségápolási termékei, amelyekre évek óta esküszik. Cikkünkben azonban olyan bombabiztos sminkeket hoztunk neked, amelyek a legnagyobb fagyban sem hagynak cserben. Ezen felül azt is eláruljuk, mely termékeket felejtsd el annak érdekében, hogy a nap végén is mesés legyen az összhatás.

Téli sminket viselő nő
Bizonyos sminktermékekkel a téli hidegben sem ér majd csalódás
Fotó: Getty Images

5 termék, amely garantáltan új szintre emeli a téli sminkrutinodat

A következő 5 termék a bizonyíték arra, hogy télen is lehetsz elképesztően gyönyörű a nap bármely szakában. Lássuk a varázslatos felhozatalt!

  • Mattító helyett hidratáló alapozó

A téli hideg pillanatok alatt kiszáríthatja a bőrödet, ezért érdemes olyan alapozó mellett letenned a voksodat, amely nemcsak gyönyörűen fed, hanem hidratál is, hogy az arcod üdének hasson. Az alábbi alapozóval biztosan nem lősz majd mellé, hiszen összetevőinek köszönhetően megfelelően hidratál, miközben tökéletesen illeszkedik a bőröd tónusához.

Bourjois Healthy Mix
Bourjois Healthy Mix – 4599 Forint
Fotó: dm.hu
  • Púder helyett fixáló spray

A púderek sokszor fakóvá tehetik a száraz bőrt, ezért jobban jársz, ha egy fixáló spray-vel teszed fel a pontot az i-re. Az alábbi termék kiváló, ha azt szeretnéd, hogy a sminked egész nap tartós legyen. Könnyed textúrájának köszönhetően a bőrt sem nehezíti el.

Maybelline Lasting Fix fixáló spray
Maybelline Lasting Fix fixáló spray – 3940 Forint
Fotó: notino.hu
  • Púderes helyett krémes pirosító

A krémes pirosító a nagy hidegben jobb választás lehet, mint a púderes opció, ugyanis szebben mutat a szárazabb bőrön, még csodásabb megjelenést kölcsönözve neked. Az alábbi termék textúrájának köszönhetően szépen beleolvad a bőrbe és kiemeli az előnyös vonásaidat.

Douglas Collection - lushy Blush Lip & Cheek Stick pirosító
Douglas Collection - lushy Blush Lip & Cheek Stick Pirosító – 2895 Forint
Fotó: douglas.hu
  • Folyékony helyett krémes szemceruza

A szemceruzák folyékony változatai télen gyűrődhetnek a bőrön, sőt néha le is hámlanak, ezért inkább egy krémes állagú termékkel érdemes kiemelni a szemet. Bátran ajánljuk figyelmedbe az alábbi sminkterméket, amely extra tartós és tíz gyönyörű árnyalatban is kapható.

Yves Rocher többhatású szemceruza
Yves Rocher többhatású szemceruza – 4299 Forint
Fotó: yves-rocher.hu
  • Szájfény helyett rúzs

Bár sokan úgy vélik, hogy a szájfény szépen elfedi a kicserepesedett ajkakat, vannak olyan rúzsok, amelyek nemcsak megfűszerezik a megjelenésed, hanem hidratálnak is. Az alábbi termékben biztosan nem fogsz csalódni, miközben rengeteg szín közül válogathatsz.

Avon Hydramatic matt ajakrúzs
Avon Hydramatic matt ajakrúzs – 2999 Forint
Fotó: avon.hu

Az alábbi beszélgetésben egy orvos fedi fel a hideg időjárás és a száraz bőr közötti összefüggést:

