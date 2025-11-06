Ezek a legdivatosabb hajszínek a 2025-ös őszi szezonban

Az ősz közeledtével sokan érezzük, hogy itt az ideje egy kis változásnak. A hajszíned idén ősszel is igazi önkifejező eszközzé válhat: egyszerre lehet lágy, természetes vagy éppen merész és feltűnő. Mutatjuk, mely árnyalatok hódítanak 2025-ben, és segítünk abban is, kinek állnak jól.

5 hajszín, ami uralni fogja idén az őszi trendeket

Fotó: VALUA VITALY / Shutterstock

5 hajszín, amik a nagyot mennek idén ősszel

Egy új kabát, egy szép csizma persze mindig jó érzés, de valljuk be: semmi sem ad akkora lendületet, mint amikor a tükörbe nézve egy teljesen új hajszín köszön vissza. Az idei ősz hajszín trendjei egyszerre játékosak és kifinomultak – van köztük meleg, természetes és minimalista stílus is. Tényleg mindenki találhat magának olyat, ami passzol a bőrtónusához és a személyiségéhez is.

1. Fahéjas barna haj

Az egyik legnépszerűbb választás idén a fahéjas barna. Ez a szín a klasszikus barna alapot meleg vöröses tónusokkal keveri, ettől lesz egyszerre természetes és mégis különleges.

Kinek áll jól a barna haj?

Leginkább azoknak, akiknek a bőre melegebb, sárgásabb vagy olívás árnyalatú, hiszen a meleg fények szépen harmonizálnak ezekkel a bőrtónusokkal.

A világos szeműeknél kifejezetten látványos, mert kontrasztot ad. A barnaszeműeknél inkább a harmóniát erősíti.

Bors tipp: érdemes fényvédős, színvédő samponnal ápolni, hogy a vöröses tónus ne fakuljon ki pár hét után.

2. Mézszőke haj

A nyár után sokan szeretnék megtartani a hidegebb időjárásra is a ragyogóbb, fényesebb színeket; erre tökéletes megoldás a mézszőke. Ez nem a jeges, hamvas szőke verzió, hanem egy puha, aranyló szín, ami melegséget sugároz.

Kinek áll jól a mézszőke?

Sötétebb bőrhöz és zöld, mogyoróbarna szemekhez különösen szépen passzol, mert kiemeli a természetes árnyalatokat.

Ha valaki világos bőrű, akkor érdemes lágyabb, karamelles tónust választania, hogy ne legyen túl természetellenes a hideg-meleg kontraszt.

Bors tipp: a mézszőke egy igazán hálás választás a még mindig divatos balayage hajfestés technikával, így a lenövésnél sem lesz nagy a dráma.

Próbáld ki az őszi hajszíneket kombinálni a babylights és balayage technikákkal!

Fotó: hedgehog94 / Shutterstock

3. Gesztenyebarna haj

Ha valaki szereti a biztos megoldásokat, akkor egy mélyebb, telt gesztenyebarna hajszín igazi befutó lehet. Ez az árnyalat mély és fényes, a sötét alapot vöröses-barna tónusok dobják fel.