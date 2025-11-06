Ezek a legdivatosabb hajszínek a 2025-ös őszi szezonban

Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 11:45
Te is vágysz ősszel egy kis változatosságra? Mutatjuk, hogyan csináld: ezek a hajszínek a legdivatosabbak idén. 
Az ősz közeledtével sokan érezzük, hogy itt az ideje egy kis változásnak. A hajszíned idén ősszel is igazi önkifejező eszközzé válhat: egyszerre lehet lágy, természetes vagy éppen merész és feltűnő. Mutatjuk, mely árnyalatok hódítanak 2025-ben, és segítünk abban is, kinek állnak jól. 

hajszín, portré, vörös, haj, mézszőke, haj, frizura, göndör, bob
5 hajszín, ami uralni fogja idén az őszi trendeket
Fotó: VALUA VITALY /  Shutterstock 

5 hajszín, amik a nagyot mennek idén ősszel

Egy új kabát, egy szép csizma persze mindig jó érzés, de valljuk be: semmi sem ad akkora lendületet, mint amikor a tükörbe nézve egy teljesen új hajszín köszön vissza. Az idei ősz hajszín trendjei egyszerre játékosak és kifinomultak – van köztük meleg, természetes és minimalista stílus is. Tényleg mindenki találhat magának olyat, ami passzol a bőrtónusához és a személyiségéhez is. 

1. Fahéjas barna haj

Az egyik legnépszerűbb választás idén a fahéjas barna. Ez a szín a klasszikus barna alapot meleg vöröses tónusokkal keveri, ettől lesz egyszerre természetes és mégis különleges. 

Kinek áll jól a barna haj?  

Leginkább azoknak, akiknek a bőre melegebb, sárgásabb vagy olívás árnyalatú, hiszen a meleg fények szépen harmonizálnak ezekkel a bőrtónusokkal.  

A világos szeműeknél kifejezetten látványos, mert kontrasztot ad. A barnaszeműeknél inkább a harmóniát erősíti.  

Bors tipp: érdemes fényvédős, színvédő samponnal ápolni, hogy a vöröses tónus ne fakuljon ki pár hét után. 

2. Mézszőke haj 

A nyár után sokan szeretnék megtartani a hidegebb időjárásra is a ragyogóbb, fényesebb színeket; erre tökéletes megoldás a mézszőke. Ez nem a jeges, hamvas szőke verzió, hanem egy puha, aranyló szín, ami melegséget sugároz.

Kinek áll jól a mézszőke? 

Sötétebb bőrhöz és zöld, mogyoróbarna szemekhez különösen szépen passzol, mert kiemeli a természetes árnyalatokat.  

Ha valaki világos bőrű, akkor érdemes lágyabb, karamelles tónust választania, hogy ne legyen túl természetellenes a hideg-meleg kontraszt.  

Bors tipp: a mézszőke egy igazán hálás választás a még mindig divatos balayage hajfestés technikával, így a lenövésnél sem lesz nagy a dráma. 

hajszín, hajfestés, balayage, szőke, barna, fodrász
Próbáld ki az őszi hajszíneket kombinálni a babylights és balayage technikákkal!
Fotó: hedgehog94 /  Shutterstock 

3. Gesztenyebarna haj

Ha valaki szereti a biztos megoldásokat, akkor egy mélyebb, telt gesztenyebarna hajszín igazi befutó lehet. Ez az árnyalat mély és fényes, a sötét alapot vöröses-barna tónusok dobják fel. 

Kinek áll jól a gesztenyebarna hajszín? 

Legjobban a középvilágos vagy világos bőrön mutat, főleg kék vagy szürke szemek mellett: a kontraszt elegáns és feltűnő lesz.  

Bors tipp: a fényesség kulcsfontosságú ennél a hajszínnél, így érdemes hajolajokat, szérumokat használni, hogy mindig egészségesen csillogjon. Egy sima, egyenesre szárított frizura például gyönyörűen visszaveri az őszi fényt. 

4. Rézvörös haj

Az ősz egyik ikonikus árnyalata a rézvörös. Nem harsány narancs, hanem egy lágyabb, meleg vörös tónus.

Kinek áll jól a rézvörös? 

Ez a hajszín különösen jól áll a világos, rózsás alaptónusú bőrrel rendelkezőknek, mert szépen felerősíti az arc természetes pirosságát.  

Bors tipp: a vörös mindig nagyobb odafigyelést igényel, mert gyorsabban fakul – ezért hetente/kéthetente egyszer érdemes színfrissítő pakolást bevetni. Ha valaki nem szeretne teljes hajszínt, akkor a rézvörös kiemelések is gyönyörűen feldobhatják a barnát vagy a sötétszőkét. 

5. Hamvas szőke haj

Az idei ősz másik nagy sztárja a hamvas szőke, főleg bob fazonnal. Ez a hűvös, kicsit jeges árnyalat modern, letisztult hatást kelt.

Kinek áll jól a hamvas szőke hajszín? 

Leginkább hideg tónusú bőrön mutat jól (rózsaszínes, porcelán), mert így érvényesül igazán a hamvas, természetes hatás.  

Bors tipp: mivel a hamvas szőke haj hajlamos a sárgulásra, elengedhetetlen a lila sampon használata. 

Hogyan válassz hajszínt őszre? 

  • Figyeld a bőröd árnyalatát: meleg bőrhöz inkább karamelles, fahéjas, rézvörös tónusok passzolnak, hideghez pedig a hamvas szőkék és gesztenyék. 
  • Gondolj a karbantartásra, hajápolásra: a szőke és vörös gyakrabban igényel színfrissítést, a barna árnyalatok viszont hosszabb ideig szépek maradnak. 

Próbálkozz először hajszínezővel! 

Ha bizonytalan vagy, ez a legjobb kísérleti terep, így nem kell hónapokig együtt élned a döntéseddel, ha esetleg mellényúltál volna a hajszín kiválasztásánál. 

Így mutat a mézszőke hajszín a meleg ősz színtípusokon:

@envied.ends What do I say other than I’m OBSESSED with my job?! LOOK at how her skin GLOWS with her honey blonde hair and brown top 🤎 #honeyblonde #warmautumn #coloranalysis #coloranalyst #syracuse ♬ Trendsetter - Connor Price & Haviah Mighty

