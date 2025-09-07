Ilyen egy tökéletes sminkrutin pontos sorrendje – ha követed, éveket tagadhatsz le

Minden nő neszeszere tele van tömve a legkülönfélébb sminktermékekkel. Semmiből sem elég egy darab, legyen szó alapozóról, pirosítóról vagy szempillaspirálról, amelyekből legalább háromfélét tartunk magunknál, hiszen tudjuk: azok egytől egyig más-más funkciót szolgálnak. Ahhoz azonban, hogy a végeredmény a legtökéletesebben mutasson az arcunkon, nem árt tisztában lenni azzal, hogy milyen sorrendben használjuk a különböző termékeket; mert hiába a százféle pipere, ha a sminkrutinunk sorrendisége nem megfelelő, nem lesz sem előnyös, sem tartós a sminkünk. Ám ha van egy jó alapod, és mindent a maga idejében viszel fel, garantált, hogy az arcod üde és fiatalos marad az utolsó munkaóra végéig.

Az üde megjelenéshez elengedhetetlen a megfelelő sminkrutin. Fotó: DimaBerlin / Shutterstock

A profi sminkrutin 8 lépése

1. A bőr előkészítése

A legfontosabb lépés! Soha nem szabad kihagyni sem a tisztítást, sem a hidratálást, sem a fényvédőt.

Egy gyengéd arclemosóval tisztítsd meg a bőröd, mielőtt bármilyen más terméket felvinnél rá. Ez segít megszabadulni a szennyeződésektől. Ha ez megvolt, tonizáld a bőröd, esetleg kenj rá C-vitaminos szérumot, majd két ujjnyi, legalább 50 faktoros fényvédőt. Végül jöhet egy vízbázisú hidratálókrém, ha könnyed bázist adnál az arcodnak.

2. Primer

Sokan nem használják, pedig ez egy jól bevált sminktrükk. Még ha nem is szembetűnő azonnal a hatása, a végeredményben tapasztalni fogod.

A primer segít eltüntetni a tág pórusokat, kisimítani a ráncokat, és megalapozza a smink tartósságát. Ha zsíros a bőröd, egy jó primer jolly jokernek számít, legalábbis ha te sem szereted a fénylő állat és homlokot.

3. Szemsmink

Ha komolyabb szemhéjsminket szeretnél készíteni, érdemes előrevenni ezt a lépést a sminkrutinodban, különben a lepotyogó festékdarabok tönkreteszik az egész sminkalapot.

Az üdébb tekintet érdekében használj világos, lágy, nude árnyalatokat. Ha szeretnél nyitni a tekinteteden, akkor fényes textúrákat is használj, főleg a belső szemzugodba.

Ha drámai hatás a cél, nyugodtan nyúlj sötétebb árnyalatokhoz.

4. Alapozó és korrektor

Ha valamit, hát az alapozást nem szabad túlzásba vinni, mert nem lesz sem szebb, sem egységesebb az arcbőröd tőle. Ha mégis túl sok alapozót használsz, maszkhatást érsz el vele, úgyhogy ezt megelőzendő mindig figyelj a felvitt mennyiségre. Elég egy minimális, vékony réteget felvinni az arcra, hogy annak árnyalata mindenhol egységesebbé váljon, majd a korrektort elegendő csak oda felvinni, ahol nagyobb színkorrekcióra van szükség (szemek alatt, bőrhibákra, kipirosodott, gyulladt részekre). Ha nem esel túlzásba, frissebb, ragyogóbb és fiatalosabb összhatást érhetsz el.