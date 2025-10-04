A krémek világában az egyik legnagyobb tévhit, hogy „minél hamarabb eltűnik, annál jobb”. Hiszen, ha nem hagy zsíros nyomot, nem ragad, gyorsan lehet utána sminkelni vagy öltözni – mi baj lehet, igaz?

3-5 perces szabály – Most kiderül, valóban jó krémet használsz-e krém

Fotó: Elena Noviello / GettyImages

Milyen krémre van szüksége a bőrödnek, most kiderült!

A gyors felszívódás nem mindig jó hír

Ha az arckrémed 1-2 perc alatt teljesen eltűnik, az elsőre kényelmesnek tűnhet, de közben lehet, hogy alig van benne hatóanyag. Igen, pont azok az összetevők hiányozhatnak, amikre a bőrödnek igazán szüksége lenne.

Az ilyen krémek gyakran tele vannak vízzel, meg egy kis alapanyaggal, ami elkenhetővé teszi – de a valódi bőrtápláló anyagok, mint a hialuronsav, a vitaminok vagy a növényi olajok, alig-alig vannak jelen.

3–5 perc – ez az arany középút

A legtöbb bőrgyógyász és kozmetikus szerint az ideális krém 3 és 5 perc között szívódik fel. Ez azt jelenti, hogy a bőr kap időt, hogy „megegye”, amit kapott – de nem marad utána zsíros, tapadós réteg.

Ez az az időtartam, ami arra utal, hogy a krém tényleg dolgozik, van benne elég hatóanyag, amit a bőr fel tud szívni, és nem csak a felszínt keni be ideiglenesen.

Mi van, ha 5 perc után is ott van?

Na, ez meg a másik véglet.

Ha egy krém 5 perc után is ott csücsül a bőrön, ragad, csillog vagy egyenesen zsíros érzetet hagy, akkor lehet, hogy túl nehéz a bőrödnek. Ilyenkor valószínűleg nem is szívódik fel rendesen, hanem csak „ül” a tetején, mintha egy vastag réteget kentél volna magadra.

Ez főleg kombinált vagy zsíros bőrűeknél okozhat problémát – mitesszerek, pattanások, elnehezült bőrérzet lehet a következmény.

Otthoni teszt: nézd meg, mit tud a krémed

Nincs szükség semmilyen drága műszerre, hogy kiderítsd, jó-e a krémed. Elég egy tükör és egy kis türelem.

Kend fel tiszta bőrre. Nézd meg az időt. Figyeld, hány perc alatt tűnik el teljesen.

Ha 3 perc alatt már semmit nem érzel, lehet, hogy ideje másik terméket keresni.

Ha 3–5 perc között szívódik be, az szuper!

Ha pedig tovább marad, érdemes lehet egy könnyebb, gyorsabban felszívódó, de hatóanyagban gazdagabb alternatívát keresni.