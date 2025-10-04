3-5 perces szabály – Most kiderül, valóban jó krémet használsz-e

A krémek világában az egyik legnagyobb tévhit, hogy „minél hamarabb eltűnik, annál jobb”. Hiszen, ha nem hagy zsíros nyomot, nem ragad, gyorsan lehet utána sminkelni vagy öltözni – mi baj lehet, igaz?
Ha az arckrémed 1-2 perc alatt teljesen eltűnik, az elsőre kényelmesnek tűnhet, de közben lehet, hogy alig van benne hatóanyag. Igen, pont azok az összetevők hiányozhatnak, amikre a bőrödnek igazán szüksége lenne.
Az ilyen krémek gyakran tele vannak vízzel, meg egy kis alapanyaggal, ami elkenhetővé teszi – de a valódi bőrtápláló anyagok, mint a hialuronsav, a vitaminok vagy a növényi olajok, alig-alig vannak jelen.
A legtöbb bőrgyógyász és kozmetikus szerint az ideális krém 3 és 5 perc között szívódik fel. Ez azt jelenti, hogy a bőr kap időt, hogy „megegye”, amit kapott – de nem marad utána zsíros, tapadós réteg.
Ez az az időtartam, ami arra utal, hogy a krém tényleg dolgozik, van benne elég hatóanyag, amit a bőr fel tud szívni, és nem csak a felszínt keni be ideiglenesen.
Na, ez meg a másik véglet.
Ha egy krém 5 perc után is ott csücsül a bőrön, ragad, csillog vagy egyenesen zsíros érzetet hagy, akkor lehet, hogy túl nehéz a bőrödnek. Ilyenkor valószínűleg nem is szívódik fel rendesen, hanem csak „ül” a tetején, mintha egy vastag réteget kentél volna magadra.
Ez főleg kombinált vagy zsíros bőrűeknél okozhat problémát – mitesszerek, pattanások, elnehezült bőrérzet lehet a következmény.
Nincs szükség semmilyen drága műszerre, hogy kiderítsd, jó-e a krémed. Elég egy tükör és egy kis türelem.
Ha 3 perc alatt már semmit nem érzel, lehet, hogy ideje másik terméket keresni.
Ha 3–5 perc között szívódik be, az szuper!
Ha pedig tovább marad, érdemes lehet egy könnyebb, gyorsabban felszívódó, de hatóanyagban gazdagabb alternatívát keresni.
Szép csomagolás, jó illat, gyors felszívódás – ezek önmagukban nem garantálják, hogy a krémed valóban hatásos. A bőröd nem azt nézi, mit írtak a dobozra, hanem azt, hogy mit kap.
A 3–5 perces szabály egy egyszerű trükk, ami segít eligazodni a drogéria polcai között – és abban is, hogy ne feleslegesen költsd a pénzed.
Nézd meg az alábbi videót:
Az alábi cikkeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.