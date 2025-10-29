Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Nárcisz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így sminkelj a horoszkópod szerint – Rák sminkrutin, hogy magabiztos lehess

smink
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 16:45
Rák csillagjegysminktippszépség
Ha június vége és július közepe között születtél, akkor bizony Rák vagy – és ez nem csak a hangulatodra van hatással. A horoszkópod abban is segíthet, hogy milyen színű szemhéjpúder vagy frizura áll jól neked. Most megmutatjuk, hogyan sminkelj a csillagjegyed szerint.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Kedves Rák, most rajtad a sor. Lássuk, te milyen sminkkel hódíthatsz! Mint tudod, sminkelni nem azért kell, hogy valaki másnak tűnj, hanem hogy megmutathasd a nőies, finom oldalad. Ha Rák vagy, használd ki a jegyed adta varázst: a sejtelmességet, a nőiességet, és azt a bizonyos belső nyugalmat, amit mások irigyelnek tőled.

Sminkecseteket pakoló nő egy asztalnál
Így sminkelj a horoszkópod szerint – Rák sminkrutin, hogy magabiztos lehess / Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

Sminkrutin a horoszkóp alapján: ilyen a tökéletes Rák smink 

Milyen egy Rák csillagjegyű nő?

Az asztrológia szerint a Rák jegyű nők érzékenyek, gondoskodók, és gyakran a külsejüket tekintve is visszafogottabbak. Ennél fogva nem szeretik a túl feltűnő, harsány sminket; náluk a titok a finom részletekben rejlik.

Szemsmink

Nem vagy oda a sötét szemsminkért, ezért esetedben az olyan hűvös, pasztell árnyalatok a nyerők, mint a halvány rózsaszín, mályva, ezüst vagy barack. Ezek nem öregítenek, sőt! Üdévé, frissé varázsolják a tekinteted, főleg ha már nem a húszas éveidet taposod. Ha az általad preferált szín felvitele mellette használsz némi barna vagy szürke szemceruzát és szempillaspirált, kész is vagy egy romantikus, mégis ragyogó szemsminkkel, amit imádni fogsz.

Pirosító  

A Rák nők arca akkor a legszebb, ha nem sminkelik túl. A pirosító viszont kötelező! Egy finom barackos vagy rózsás árnyalat a járomcsontra, és máris úgy nézhetsz ki, mintha a tengerpartról jöttél volna.

Arra figyelj, hogy ne legyen túl erős a szín, inkább lágy satírozással dolgozz. A cél, hogy természetes legyen a hatás.  

Sminkecseteket az arcához tartó fiatal nő
A Rák csillagjegy sminkje visszafogott, de játékos / Fotó: Volodymyr TVERDOKHLIB /  Shutterstock 

Szájsmink

A Rák csillagjegyű nőknek nem áll jól a túlzott rúzsozás, így nincs szükséged sem három réteg rúzsra, sem kontúrceruzára. A rikító piros helyett válaszd inkább a mályvás, szilvás vagy halvány meggyes árnyalatokat. Egy kis fény, egy leheletnyi szín – és máris fiatalos, friss lesz a mosolyod.

Hajtippek  

A hajad akkor mutat a legjobban, ha a frizurádban van némi természetesség. Laza hullámok, oldalra fésült frufru, szélfútta hatás – mintha csak most sétáltál volna végig a Balaton partján.

Ha színváltásban gondolkodsz, próbáld ki a hamvas barna, világos gesztenye vagy ezüstös szőke árnyalatot. Ezek finoman világosítanak, és puhítják az arc vonásait.

Nézd meg az alábbi videót egy Rák csillagjegyű nő által inspirált sminkről:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu