UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
35°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egy nő piros pöttyös fehér felsőben parfümöt fúj a csuklójára

A parfümök is megromolhatnak – így ronthatod el a tárolásukat

parfüm
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 13:45
romlástárolásillattipp
Gondoltad volna, hogy a kedvenc parfümöd is megromolhat, ha rossz helyen tárolod? A hő, fény és levegő mind hatással van az illatok élettartamára. Ha szeretnéd, hogy a drága piperéd szavatossága ne járjon le idő előtt, érdemes tisztában lenned azzal, hogyan kell bánni egy parfümmel. Ebben a cikkben eláruljuk,hogyan tárold helyesen, mikor gyanakodj arra, hogy a termék megromlott, és mit tehetsz, ha már baj van.
Bors
A szerző cikkei

A parfüm nemcsak egy illat, hanem hangulat, emlék, stílus is. Kevesen tudják azonban, hogy ezek a különleges esszenciák bizony sérülékenyek. A nem megfelelő körülmények hatására az illat megváltozhat, gyengülhet vagy akár teljesen élvezhetetlenné válhat. A jó hír? Egy kis odafigyeléssel évekkel is meghosszabbíthatod egy parfüm élettartamát. 

Fiatal nő parfümöt fúj a nyakára fehér felsőben
Nem örök életű egy illat sem; a parfümök is tönkremehetnek, ha nem megfelelően tárolod azokat
Fotó: AtlasStudio / Shutterstock

Megromolhat a parfüm?

Igen, a parfüm is lejárhat, még ha nincs is rajta klasszikus szavatossági dátum. A legtöbb minőségi parfüm 3–5 évig megőrzi eredeti állapotát, de ez jelentősen lerövidülhet, ha nem megfelelően tárolod a terméket.

Jelek, hogy megromlott a parfüm

  • Változott az illata: ha kesernyés, alkoholos vagy dohos szagot érzel, valószínűleg tönkrement.
  • Megváltozott a színe: az oxidált parfüm sötétebb lesz, esetenként zavarossá is válhat.
  • Furcsa állag: ha a parfüm túl híg vagy rétegekre válik szét, az sem jó jel.

Mitől romlik meg a parfüm?

Alapvetően három fő ellensége van. A napfény, amelynek az UV-sugarai lebontják az illatanyagokat; a magas hőmérséklet, amely felgyorsítja az oxidációt; végül a levegő, vagyis a túl gyakori nyitogatás, illetve pumpás üvegek esetén a levegővel való érintkezés.

Hogyan és hol tárold helyesen a parfümjeidet?

Legjobb helyek:

  • Fiókban vagy szekrényben: egy hűvös, sötét hely a legideálisabb.
  • Eredeti dobozban: ez védi a fénytől és a hőtől is.
  • Gardróbban: itt állandó a hőmérséklet és minimális a fény.

Rossz helyek:

  • Fürdőszoba: a hőingadozás és a páratartalom gyorsítja a romlást.
  • Ablakpárkány, polc a napon: a napfény hamar tönkreteszi az illatanyagokat.
  • Autó: nyáron különösen veszélyes, túlmelegedhet.

Mit tehetsz, ha már megromlott?

  • Ne fújd bőrre: ha az illat megváltozott, inkább ne használd közvetlenül a bőrödön.
  • Használhatod textilen: függönyre, párnára vagy wc-papír gurigába fújva még lehet, hogy kellemes illatot áraszt.
  • Dekorációként: egy szép üveg a polcon továbbra is szép lehet – ha a tartalma illatként már nem is funkcionál.

Bors tipp: így ismerd fel a tartós parfümöket

A szavatosságot tekintve a parfüm koncentrációja számít: a 20-30 százalékban illatanyagokat tartalmazó parfümök tovább eltarthatók, mint az eau de toilette, amelynek illatkoncentrációja 5-15 százalék. A minőségi márkák gyakran stabilabb összetevőkkel dolgoznak, illetve a színtelen vagy sötét üvegek jobban védik az illatot a fénytől.

A parfüm kifejezetten kényes termék, könnyen megromolhat, ha nem vagy elég körültekintő. Néhány egyszerű tárolási trükkel azonban évekkel meghosszabbíthatod az élettartamát. Ha pedig az illat már nem a régi, ne csüggedj, még mindig hasznos lehet más módon. 

Az alábbi videóból még több tippet megtudhatsz arról, hogyan tárold helyesen a parfümöket:

@strebl.attila Válasz @Bearney ♬ son original - Neyy.MMA🐺

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu