A parfümök is megromolhatnak – így ronthatod el a tárolásukat

A parfüm nemcsak egy illat, hanem hangulat, emlék, stílus is. Kevesen tudják azonban, hogy ezek a különleges esszenciák bizony sérülékenyek. A nem megfelelő körülmények hatására az illat megváltozhat, gyengülhet vagy akár teljesen élvezhetetlenné válhat. A jó hír? Egy kis odafigyeléssel évekkel is meghosszabbíthatod egy parfüm élettartamát.

Nem örök életű egy illat sem; a parfümök is tönkremehetnek, ha nem megfelelően tárolod azokat

Fotó: AtlasStudio / Shutterstock

Megromolhat a parfüm?

Igen, a parfüm is lejárhat, még ha nincs is rajta klasszikus szavatossági dátum. A legtöbb minőségi parfüm 3–5 évig megőrzi eredeti állapotát, de ez jelentősen lerövidülhet, ha nem megfelelően tárolod a terméket.

Jelek, hogy megromlott a parfüm

Változott az illata: ha kesernyés, alkoholos vagy dohos szagot érzel, valószínűleg tönkrement.

Megváltozott a színe: az oxidált parfüm sötétebb lesz, esetenként zavarossá is válhat.

Furcsa állag: ha a parfüm túl híg vagy rétegekre válik szét, az sem jó jel.

Mitől romlik meg a parfüm?

Alapvetően három fő ellensége van. A napfény, amelynek az UV-sugarai lebontják az illatanyagokat; a magas hőmérséklet, amely felgyorsítja az oxidációt; végül a levegő, vagyis a túl gyakori nyitogatás, illetve pumpás üvegek esetén a levegővel való érintkezés.

Hogyan és hol tárold helyesen a parfümjeidet?

Legjobb helyek:

Fiókban vagy szekrényben: egy hűvös, sötét hely a legideálisabb.

Eredeti dobozban: ez védi a fénytől és a hőtől is.

Gardróbban: itt állandó a hőmérséklet és minimális a fény.

Rossz helyek:

Fürdőszoba: a hőingadozás és a páratartalom gyorsítja a romlást.

Ablakpárkány, polc a napon: a napfény hamar tönkreteszi az illatanyagokat.

Autó: nyáron különösen veszélyes, túlmelegedhet.

Mit tehetsz, ha már megromlott?

Ne fújd bőrre: ha az illat megváltozott, inkább ne használd közvetlenül a bőrödön.

Használhatod textilen: függönyre, párnára vagy wc-papír gurigába fújva még lehet, hogy kellemes illatot áraszt.

Dekorációként: egy szép üveg a polcon továbbra is szép lehet – ha a tartalma illatként már nem is funkcionál.

Bors tipp: így ismerd fel a tartós parfümöket

A szavatosságot tekintve a parfüm koncentrációja számít: a 20-30 százalékban illatanyagokat tartalmazó parfümök tovább eltarthatók, mint az eau de toilette, amelynek illatkoncentrációja 5-15 százalék. A minőségi márkák gyakran stabilabb összetevőkkel dolgoznak, illetve a színtelen vagy sötét üvegek jobban védik az illatot a fénytől.