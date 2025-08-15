A parfümök is megromolhatnak – így ronthatod el a tárolásukat

A parfüm nemcsak egy illat, hanem hangulat, emlék, stílus is. Kevesen tudják azonban, hogy ezek a különleges esszenciák bizony sérülékenyek. A nem megfelelő körülmények hatására az illat megváltozhat, gyengülhet vagy akár teljesen élvezhetetlenné válhat. A jó hír? Egy kis odafigyeléssel évekkel is meghosszabbíthatod egy parfüm élettartamát.
Igen, a parfüm is lejárhat, még ha nincs is rajta klasszikus szavatossági dátum. A legtöbb minőségi parfüm 3–5 évig megőrzi eredeti állapotát, de ez jelentősen lerövidülhet, ha nem megfelelően tárolod a terméket.
Alapvetően három fő ellensége van. A napfény, amelynek az UV-sugarai lebontják az illatanyagokat; a magas hőmérséklet, amely felgyorsítja az oxidációt; végül a levegő, vagyis a túl gyakori nyitogatás, illetve pumpás üvegek esetén a levegővel való érintkezés.
A szavatosságot tekintve a parfüm koncentrációja számít: a 20-30 százalékban illatanyagokat tartalmazó parfümök tovább eltarthatók, mint az eau de toilette, amelynek illatkoncentrációja 5-15 százalék. A minőségi márkák gyakran stabilabb összetevőkkel dolgoznak, illetve a színtelen vagy sötét üvegek jobban védik az illatot a fénytől.
A parfüm kifejezetten kényes termék, könnyen megromolhat, ha nem vagy elég körültekintő. Néhány egyszerű tárolási trükkel azonban évekkel meghosszabbíthatod az élettartamát. Ha pedig az illat már nem a régi, ne csüggedj, még mindig hasznos lehet más módon.
