Ez a különbség a parfümök megjelölései között: így derítheted ki, mennyire tartósak

Tanakodsz néha, hogy némelyik illatból miért elég egy fújás, ami egész nap kitart, míg más illat akkor is elillan, ha szó szerint magadra öntöd az egész üveggel? A különböző parfümök más-más mértékben tartalmaznak illatanyagokat, ezáltal a tartósságuk is teljesen eltérő. Vajon mi alapján érdemes választani? Ezúttal erre hoztunk egy tuti tippet, amely általában segít jól dönteni.

A parfümök megjelölései segítenek kiválasztani, hogy mennyire tartósak

Ez alapján érdemes parfümöt választani

Az illatszereknek a koncentrációjuk alapján különböző típusai vannak. A koncentráció a termékben megtalálható tiszta parfümolaj mennyiségét jelzi. A parfümök lényegében alkoholból, vízből, illatos olajokból, valamint laboratóriumokban előállított szintetikus anyagok keverékéből állnak. A legelterjedtebb a következő négy parfüm-típus, amelyek megnevezései segítenek kiválasztani, hogy melyik lesz a legtartósabb.

Extrait de Parfum (Parfum): amíg egy Eau de Toilette megjelölésű termék illata néhány óra után elhalványul, addig egy Extrait de Parfum akár 24 órán keresztül is érezhető a viselőjén. Ez azt jelenti, hogy 1-2 reggeli fújást még este is érzünk magunkon, miközben más illatszerek esetében akár 8-10 fújásra is szükség lehet. Ezeknél a parfümöknél az illatjegyek általában több összetevőből állnak, így az illat kifinomultabb hatást kelt. Kevesebb alkoholt is tartalmaznak, így kevésbé irritálják a bőrt, és sokkal természetesebb, mégis luxusérzetet biztosítanak. Ezek a parfümök akár 20-40 százalékos koncentrátumot is tartalmaznak.

Eau de Parfum (EdP): illatösszetevőinek koncentrációja 8-15 százalék lehet, amely így is kiemeli az alsóbb kategóriák közül. Az Eau de Parfum általában a legkeresettebb típus, mivel kedvező ár mellett kínál magas minőséget. Ezeket a parfümöket általában elég egyszer használni egy nap ahhoz, hogy egész nap élvezhessük az illatukat.

Eau de Toilette (EdT): az Eau de Toilette a másik legkedveltebb illattípus, mivel az ára ennek is kedvező. Ideális a mindennapos használatra, illetve a munkahelyeden, ahol az erős parfüm zavaró lehet mások számára. Az Eau de Toilette termékekben a parfümolaj koncentrációja 4-8 százalék.

Eau de Cologne (EdC): az Eau de Cologne jelölésű parfümök közismert nevükön a kölnik. Ezek már-már csak illatosított vizek. Nem érezhetők túl sokáig, ezért néhány óra elteltével érdemes újra és újra magunkra fújnunk, ha érezni akarjuk az illatát. Mindössze 3-5 százalék illatanyagot tartalmaznak.

