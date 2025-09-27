Zólyomi Zsolt Franciaországban lett parfümőr: „Egy jó parfümmel mindent megnyerhetsz az életben”

Több szempontból is büszke a belvárosi Le Parfum luxusparfümériáira Zólyomi Zsolt parfümőr. Egyrészt ezekbe bárki bármikor betérhet megszaglászni a szakember különleges, ritka „niche” illatokból álló gyűjteményét, másrészt a francia üzletekhez hasonlóan itt nem nézik, hogy ki mennyi pénzt hagy itt. Ugyanolyan szeretettel fogadják a világsztárokat, mint azokat, akiknek nincs lehetőségük vásárolni sem, csak rajonganak a parfümök világáért.
Zólyomi Zsolt hihetetlen szenvedéllyel beszél az illatokról, legtöbbször az orrán keresztül érzékeli a világot. Sokáig nem tudta, hogy ezen a pályán fog kikötni, de különleges képessége hamar megmutatkozott.
– Egy kisgyerek mindenféle akar lenni, tanár, orvos, kukás, juhász, az összes többi szakmáról pedig nem is hall, a parfümőr fogalmával nem is találkozik – kezdi a mesélést. – Mindig érzékenyebb volt az orrom, mint az átlagos gyerekeké. Amikor négyéves koromban kaptunk egy pohár tejet, a testvéreim simán lehúzták, én viszont nem voltam hajlandó beleinni, mert éreztem, hogy fura az illata. Édesanyám magyar, latin, finnugor szakos filológus, irodalom tanár - bölcsész volt, aki állandóan múzeumokba vitt minket. Tízéves voltam, amikor édesapám munkája miatt Líbiában éltünk. Emlékszem, elmentünk a helyi romvárosokba és a teremőrök hevesen sikoltoztak, amikor a kis Zsoltika bemászott a kötelek mögé, hogy az ókori köveket szagolgassa, mert izgalmasnak tűnt neki, hogy mennyire mások, mint egy tégla. Szintén meghatározó volt, hogy 13-15 éves korom körül sorra jöttek a barátok, hogy a tanácsom kérjék, milyen illatatot fújjanak magukra. Tudták, hogy hobbim, hogy suli után bejárjak a parfümériákba és elbeszélgessek az eladókkal az újdonságokról. Nagy sikerélmények értek, mert a barátoktól például olyan visszajelzéseket kaptam, hogy mondjuk egy lány, aki három hétig rá sem nézett, az új parfümje hatására, magától leállt vele beszélgetni a lépcsőfordulóban. Magyarországon nem létezett parfümőr képzés, én nem is tudtam arról, hogy ilyen van, de hamar úgy alakult az életem, hogy olyasmikkel foglalkoztam, amiknek szaga, illata volt – árulta el Zólyomi Zsolt a Fanny magazinnak.
Összesen öt diplomát szerzett, egy időben külkereskedőként dolgozott, magyar gyártású illóolajokkal is foglalkozott.
– Egy francia partnertől tudtam meg, hogy létezik parfümőr képzés, a világ egyik legjobb iskolája pedig az ő otthonuktól két utcára volt Versailles-ban – meséli. – Ötévnyi próbálkozás után vettek fel ösztöndíjjal ebbe a nagyon drága iskolába. Ha itt végzel, az olyan, mint egy harvardi diploma, gyakorlatilag egy belépő az luxuskozmetikai világ felső szintjébe, ahol már te válogathatsz az állásokból. Bár, én végül soha nem mentem el alkalmazottként dolgozni, hanem a saját utamat választottam. Minden napom, minden hetem, minden évem más. Már megtehetném, hogy nem dolgozom, de én ezt annyira szeretem, hogy ingyen is csinálnám. Körülbelül 3-4 hetet látok előre, utána fogalmam sincs, hogy mi fog történni. Tegnap egy világmárka kelet-európai vezetőségével találkoztam, pár napja előadást tartottam a Budapest Central European Fashion Week-en, ahol kiállítottunk néhány illatomat, például, amit az Eszterházy család leszármazottjának fejlesztettem. Közben tárgyalok egy új luxushotel illatosítási koncepciójáról, szervezem a saját márkámat, amit jövőre szeretnék piacra dobni, hamarosan pedig Cannes-ba és Monaco-ba repülök két szakmai kiállításra. Ott fogok borozgatni Nina Ricci dédunokáival és egy nagy divatház kreatív szakemberével. De nem erre vagyok büszke, inkább arra, hogy utána lesétálok a partra és koccintok a helyi halászokkal is.
Zólyomi Zsolt a nyarat egyik kedvenc helyén, Balatonlellén tölti, az év egy részét Budapesten, és legalább ennyit külföldön, főleg Franciaországban, Párizsban és a Riviérán.
– Kínában mindent lehet másolni, Magyarország is tele van utángyártott termékekkel – mondja. – Lehet lebutított receptúrákat lopni, de szerencsére a kreativitást nem lehet. Ezért van az, hogy a mai napig Franciaország a parfümkészítés kreatív központja. Tervezem, hogy szervezek francia túrákat, elviszem az érdeklődőket parfümkészítő manufaktúrákba, ahol élőben beleszippanthatnak abba a világba, ami például a Parfüm című filmben is megjelenik. Az van, hogy a franciák tényleg tudnak élni, tudnak vendégül látni és értik a luxust. Szintén fontos része az életemnek, hogy van egy parfümiskolám, ahol utódokat képzek. Szerencsére a mai fiatalok egy része már nem vastag arany nyaklánccal akar kitűnni, hanem egyedi illattal. A bőr egy olyan azonosító, mint az ujjlenyomatod vagy az íriszmintázatod. Nincs még egy ember, akinek ugyanolyan lenne a testillata. Ha egyszer a közelemben voltál, ezer ember közül is felismerlek. Ha ennyire jellegzetes a bőröd, akkor meg egyértelmű, hogy nem lehet jó neked akármelyik parfüm, hiába drága, épp divatos, vagy jól áll a barátnődnek. Ezért szeretnek hozzám járni személyes parfümtanácsadásra Szaúd-Arábiától Norvégiáig. Mi tényleg megkeressük a legjobbat, mert a tökéletesen hozzád passzoló illat olyan, mint egy veszélyes fegyver, támadni és védekezni is lehet vele. Egy megfelelő parfüm nem hazudik, hanem még jobban megcsillogtatja a szépségeidet. Döbbenetesen tud hatni másokra, anélkül, hogy ők tudnának róla. Egy jó parfümmel mindent megnyerhetsz az életben, tárgyalást, vizsgát, randevút, bármit.
