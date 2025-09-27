Zólyomi Zsolt Franciaországban lett parfümőr: „Egy jó parfümmel mindent megnyerhetsz az életben”

„Nincsenek új napjaim”

Összesen öt diplomát szerzett, egy időben külkereskedőként dolgozott, magyar gyártású illóolajokkal is foglalkozott.

– Egy francia partnertől tudtam meg, hogy létezik parfümőr képzés, a világ egyik legjobb iskolája pedig az ő otthonuktól két utcára volt Versailles-ban – meséli. – Ötévnyi próbálkozás után vettek fel ösztöndíjjal ebbe a nagyon drága iskolába. Ha itt végzel, az olyan, mint egy harvardi diploma, gyakorlatilag egy belépő az luxuskozmetikai világ felső szintjébe, ahol már te válogathatsz az állásokból. Bár, én végül soha nem mentem el alkalmazottként dolgozni, hanem a saját utamat választottam. Minden napom, minden hetem, minden évem más. Már megtehetném, hogy nem dolgozom, de én ezt annyira szeretem, hogy ingyen is csinálnám. Körülbelül 3-4 hetet látok előre, utána fogalmam sincs, hogy mi fog történni. Tegnap egy világmárka kelet-európai vezetőségével találkoztam, pár napja előadást tartottam a Budapest Central European Fashion Week-en, ahol kiállítottunk néhány illatomat, például, amit az Eszterházy család leszármazottjának fejlesztettem. Közben tárgyalok egy új luxushotel illatosítási koncepciójáról, szervezem a saját márkámat, amit jövőre szeretnék piacra dobni, hamarosan pedig Cannes-ba és Monaco-ba repülök két szakmai kiállításra. Ott fogok borozgatni Nina Ricci dédunokáival és egy nagy divatház kreatív szakemberével. De nem erre vagyok büszke, inkább arra, hogy utána lesétálok a partra és koccintok a helyi halászokkal is.

„A világ minden tájáról jönnek hozzám”

Zólyomi Zsolt a nyarat egyik kedvenc helyén, Balatonlellén tölti, az év egy részét Budapesten, és legalább ennyit külföldön, főleg Franciaországban, Párizsban és a Riviérán.

– Kínában mindent lehet másolni, Magyarország is tele van utángyártott termékekkel – mondja. – Lehet lebutított receptúrákat lopni, de szerencsére a kreativitást nem lehet. Ezért van az, hogy a mai napig Franciaország a parfümkészítés kreatív központja. Tervezem, hogy szervezek francia túrákat, elviszem az érdeklődőket parfümkészítő manufaktúrákba, ahol élőben beleszippanthatnak abba a világba, ami például a Parfüm című filmben is megjelenik. Az van, hogy a franciák tényleg tudnak élni, tudnak vendégül látni és értik a luxust. Szintén fontos része az életemnek, hogy van egy parfümiskolám, ahol utódokat képzek. Szerencsére a mai fiatalok egy része már nem vastag arany nyaklánccal akar kitűnni, hanem egyedi illattal. A bőr egy olyan azonosító, mint az ujjlenyomatod vagy az íriszmintázatod. Nincs még egy ember, akinek ugyanolyan lenne a testillata. Ha egyszer a közelemben voltál, ezer ember közül is felismerlek. Ha ennyire jellegzetes a bőröd, akkor meg egyértelmű, hogy nem lehet jó neked akármelyik parfüm, hiába drága, épp divatos, vagy jól áll a barátnődnek. Ezért szeretnek hozzám járni személyes parfümtanácsadásra Szaúd-Arábiától Norvégiáig. Mi tényleg megkeressük a legjobbat, mert a tökéletesen hozzád passzoló illat olyan, mint egy veszélyes fegyver, támadni és védekezni is lehet vele. Egy megfelelő parfüm nem hazudik, hanem még jobban megcsillogtatja a szépségeidet. Döbbenetesen tud hatni másokra, anélkül, hogy ők tudnának róla. Egy jó parfümmel mindent megnyerhetsz az életben, tárgyalást, vizsgát, randevút, bármit.

