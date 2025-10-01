7 szokás, amitől azonnal olcsó hatást keltesz – Ezeket jobb, ha messziről kerülöd, különben ciki leszel

Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 11:45
közönségesdivatdivatbakiparfüm
Ebben a cikkben nem kertelünk. Elég sok dolog van, amitől instant ciki leszel. Most hoztunk párat, amire érdemes odafigyelned, persze csak akkor, ha nem akarsz közönséges lenni.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Rengeteg olyan dolog van amire nem gondolnál, de bizony rontja a rólad kialakított képet. Nem csak, hogy taszító szokások, de rendkívül cikinek is számítanak, még akkor is, ha erre senki nem hívta fel a figyelmed. De most itt vagyunk, szóval lássuk milyen szokásokat kerülj el messziről!

Fotó: Pheelings media / Shutterstock

7 szokás, amitől ciki leszel

Túl sok parfüm

Biztos nagyon finom illata van (szerinted legalábbis), de a környezeted nem szeretne megfulladni a társaságodban. Ügyelj a mértékre, nem kell, hogy az egész irodaház érezze, hogy megérkeztél. Egy kevés a fülcimpád mögé, esetleg a csuklódra, és ennyi elég.

Bors tipp: akkor se fújd magadra a fél üveget, mikor épp hazafele távozol a munkahelyedről, mert aki még marad, nem szeretne szúnyogriasztó spray-t nyelni munka közben.  

Hangos rágózás

Kérlek szépen, csukd be a szád, mert annál taszítóbb dolog, mint amikor tátott szájjal nyamnyogod a rágód, kevés van. Ha azt gondolod cuki mert olyan kislányos, tévedsz. 

Csámcsogás

A csámcsogás sem maradhat ki a sorból. Egyszerűen már a hangja is undi, de még idegesítő is. Tanulj meg enni csukott szájjal. 

Kivan mindened

Nem kell kipakolni mindened, ha túl sok bőrt villantasz feleslegesen, talán sokan megnéznek, de a véleményük is meglesz rólad. Egy két „kisfiúnak” talán bejön, de a férfiak szemében biztos, hogy könnyűvérűnek tűnsz. Az a lakat pedig, amit minden kulcs nyit, hát... neked se kéne.

Elképesztően hosszú piros körmök, ami elég ciki.
7 szokás, amitől azonnal olcsó hatást keltesz – indokolatlanul hosszú köröm az egyik ékes példa
Fotó: Magic Of Beauty /  Shutterstock 

Hangos telefonálás

Senkit nem érdekel az életed, ne ordibálj a telefonba. Pont.  

Kamu márkás cuccok

Mindenhol márkák. Nagyon levágós. Senki nem fogja elhinni, hogy talpig high-end cuccokat viselsz, ha közben velük együtt nyomorogsz a metrón. Az igazán gazdagok amúgy sem hordanak olyan cuccokat, amin virít a márka logója. Legyen ízlésed.

Túl hosszú műköröm

Azon kívül, hogy ízléstelen, mindenki azon fog gondolkodni, hogy „Ez a lány vajon hogyan törli ki a fenekét a nagydolog után?". Különben is, ronda és ciki a gigaköröm. Szokj le róla. Válassz nyugodtan extrém színeket, de a hossza legyen már olyan, ami a józan ész határain belül mozog. A végén még kárt teszel valakiben. 

Az alábbi videóból megtudhatod milyen szokások tesznek lassan csúnyává:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

