Óriási hibát követsz el, a te is a fürdőszobában tárolod a parfümödet, mutatjuk is, miért

A parfümöd sokat elárul a személyiségedről, éppúgy, mint a ruhatárad. Ahogy beköszönt a kánikula, a gönceid légiesebb, a sminked könnyedebb, szolidabb lesz és nagy valószínűséggel a parfümödet is frissebbre, gyümölcsösebbre cseréled. Ám éppúgy, ahogy a ruháidat is nagy odafigyeléssel mosod, szárítod, hajtogatod, bizony a parfümöd is igényli a gondoskodást. Kezdve azzal, hogy hol is van a legjobb helye az otthonodban vagy éppen a táskádban. A nyári hőség, a napsütés és a párás levegő nemcsak téged készít ki, a parfümöd is megszenvedi a rossz bánásmódot. A nem megfelelő helyen tárolt illat akár teljesen megromolhat – elveszítheti a karakterét vagy egyszerűen csak furcsán kezd viselkedni a bőrödön.

A parfümödet te is a fürdőszobában tartod? Nagy hiba!

Fotó: LightField Studios / Shutterstock

A parfümödet is tartsd jól!

Eddig hol tároltad a parfümödet? A fürdőszobapolcon? Az autódban, hogy mindig kéznél legyen? Esetleg az ablakpárkányon, mert varázslatos, ahogy megcsillan a napfény az üvegcséjén? Ha most bármelyikre is bólogatsz, ideje újra gondolnod ezt a dolgot! Hiszen a kedvenc illatod megérdemli, hogy olyan helyen tartsd, ahol a lehető legtovább megőrzi csodálatos illatát.

1. Napfény? Köszi, nem!

A napfény az egyik legnagyobb ellensége az illatoknak. Az UV-sugarak nemcsak a bőrt öregítik, de lebontják a parfüm illatmolekuláit is, így az illat fakóvá, jellegtelenné válhat – vagy épp szúrós, kellemetlen tónusokat vehet fel.

Tipp: Tárold a parfümjeidet fiókban, gardróbszekrényben vagy más sötét, hűvös helyen, amit nem ér közvetlen fény!

2. Stabil hőmérséklet, stabil illat

A parfüm összetevői érzékenyek a hőingadozásra. A váltakozó hideg-meleg oxidálhatja a kompozíciót, felboríthatja az illat struktúráját.

Tipp: Ne hagyd a parfümöt autóban, légkondi közelében vagy hősugárzónál – de még az ablak közvetlen közelében sem!

3. A fürdőszoba: csapda a parfümöknek

Bár kézenfekvő lenne ott tartani, a fürdőszoba magas páratartalma és hőmérséklet-ingadozása miatt ott bizony hamar tönkremegy a parfümöd, és nyilván ennek nem fogsz örülni, főleg, ha meglehetősen borsos árat fizettél érte.

Tipp: Válassz inkább száraz, hűvös helyet – például a hálószobai komódod egy fiókját.

4. Utazáskor is figyelj az illatodra!

A nyaralás alapkelléke a kedvenc parfüm – de csak akkor, ha jól van csomagolva. A tengerparti hőség vagy egy hosszú repülőút ugyanis igazi kihívás a finom illatoknak.

Tipp: Használj utazó kiszerelést, parfümtokot, és mindig tartsd a kézipoggyászodban, ne a bőrönd mélyén, ami a szélsőséges hőmérsékletű raktérben utazik!

5. Mindig zárd vissza a kupakot!

Ez banálisnak tűnhet, de a levegővel való érintkezés oxidációhoz vezet, és máris nem ugyanaz az lesz illat, mint előző nap vagy akár reggel volt.

Tipp: Mindig zárd le alaposan a kupakot – és kerüld a fújkálást csak úgy a levegőbe, feleslegesen.

+1. Tartsd meg az eredeti dobozt!

Az illatokat tervező házak nem véletlenül adják stílusos, de masszív kartondobozban a parfümjeiket – ez a doboz nem csak szép, hanem praktikus is. Véd a fénytől, hőtől, és segít abban, hogy az illat évek múltán is ugyanúgy viselkedjen.

Tipp: Tárold a parfümjeidet az eredeti dobozukban, különösen nyáron, amikor a külső hatások a legintenzívebbek.

Egy kis nyári varázslat A parfüm több, mint illat – egyfajta emléklenyomat, hangulat, önkifejezés. Éppen ezért fontos, hogy méltón bánj vele. Egy kis odafigyeléssel a kedvenc illatod nemcsak tovább bírja majd a meleg hónapokat, de talán még jobban is megmutatja valódi arcát a nyári bőrön, mint valaha.

